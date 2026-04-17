初の日本開催、第3回「Global Leadership Camp for Visually Impaired People」に協賛

スカイライト コンサルティング株式会社

スカイライト コンサルティング株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：羽物俊樹、以下「スカイライト」）は、2026年3月13日から19日にかけて開催された、VISI-ONE Innovation Hub主催による第3回「Global Leadership Camp for Visually Impaired People」に協賛し、企画・運営の包括的な支援を行いました。

開催の背景と概要

本イベントは、各国・地域における視覚障がい者を取り巻く社会環境の改善や変革を促すことを目的に、将来、各地でリーダーとして活躍する視覚障がい当事者を発掘・育成する国際プログラムです。

過去2回（2024年3月、11月）の同イベントは、いずれもスペイン・マドリードで開催されましたが、第3回となる今回は、日本独自のプログラム開発への挑戦や、現場視察・協力を希望した日本企業・団体の支援を受け、初めて東京での開催が実現しました。

今回はオーストラリア、イタリア、フランス、エチオピア、ガーナ、日本の6カ国から計7名の視覚障がい当事者が参加しました。

１週間の主なプログラム内容

参加者は、講義や体験型ワークショップ、フィールドワークを通じて、リーダーに求められる資質やスキルの習得と、自身の目標達成に向けた「My Project（行動計画）」の策定に取り組みました。

- 「共体験」をテーマにした合宿視覚障がい者と晴眼者が寝食を共にする1泊2日の合宿を実施しました。身体を使ったチームビルディングや、ケーススタディを通じた社会課題解決ソリューションの立案ワークショップなど、視覚障がい者と晴眼者が同じチャレンジを経験しました。- 達成したい「プロジェクト」のビジョンの構想視覚障がい者と日本からの参加者でチームを組み、視覚障がい当事者が取り組みたい「My Project」の10年後を構想するワークショップを行いました。- フィールドワーク実証実験として株式会社Ashiraseが提供する視覚障がい者向け振動ナビデバイス「あしらせ」を装着して、都内での歩行体験を行いました。また、日本科学未来館を訪問し、AIスーツケースを体験するなどフィールドワークを行いました。「あしらせ」を装着し、東京の街中を歩く参加者- 最終発表最終日には日本のオーディエンスを招いたオープン形式の発表会が開催され、参加者7名がそれぞれの「My Project」についてプレゼンテーションを行い、活発な質疑応答が交わされました。

プログラムの最後には、スカイライト代表の羽物より修了書が授与され、その後の懇親会でも交流が深まりました。

参加者の声（一部抜粋、日本語訳）

スカイライトの協賛の背景

- 「理論、実践、実体験を組み合わせた、非常によく構成された多様なプログラムでした」- 「リーダーシップの経験はありましたが、リーダーシップは単なる役割ではなく、心の持ち方（マインドセット）であると理解を改めました。行動における責任や意識、影響力といった視点として捉えられるようになりました」- 「プロジェクトの目標を明確にすることができ、仲間たちからもモチベーションと励ましをもらいました」- 「5年後に『振り返りのキャンプ』を実施したいです。仲間たちと再会して、彼らがプロジェクトにどう取り組み、リーダーシップを発揮し、どのような課題に直面したかを語り合いたいです」- 「言語や置かれた状況は違っても、良いチームをつくったり、仲良くなったりするために重要なポイントはほとんど変わらないということが体感でき、非常に貴重な経験になりました」- 「世界各国から視覚障がい当事者が参加しており、多様なバックグラウンドや経験に触れることで、自身の視点が広がるとともに大きな刺激を受けました」

スカイライトは、視覚課題の解決を目指す共創型プラットフォーム「VISI-ONE Innovation Hub」の発足団体・企業の一つであり、これらの活動を通じて、課題解決とビジネスの連携に取り組んでいます。パラスポーツ団体とのプラットフォームの共同発足・運営を通じた社会課題解決への取り組みが評価され、今年3月にはスポーツ庁が新設した「スポーツエールカンパニー パラスポーツ部門2026」に認定されました。

今回のキャンプにおいて、スカイライトはVISI-ONE Innovation Hub運営事務局として参画しました。開催時期や目的設定、全体スケジュール策定などの全体企画構想から、予算計画やロジスティクス手配、関係者との調整といった運営準備を行いました。また、キャンプにおける各セッションについても、ファシリテーションや各種手配・調整など、本プログラムの成功を包括的にサポートしました。

■ VISI-ONE Innovation Hubについて

視覚課題の解決を目指して2024年9月に設立された共創型のプラットフォームです。この取り組みでは、視覚障がいの定義に限らず、視覚に関する何らかの課題を「視覚課題」と捉え、その視覚課題当事者と、企業・投資家・研究者・テクノロジー開発者など多彩なステークホルダーが連携し、技術革新や新規事業の創出を推進しています。

（URL: https://www.visi-one-innovationhub.org/）

スカイライト コンサルティング株式会社

本社 ： 〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー

設立 ： 2000年3月10日

代表者 ： 羽物 俊樹 （はぶつ としき）

詳細は、ホームページ（ https://www.skylight.co.jp/ ）をご覧ください。

本件に関するお問い合わせ

スカイライト コンサルティング株式会社

広報 press@skylight.co.jp

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