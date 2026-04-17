『しぐれうい』とカラオケ館のコラボキャンペーンが開催決定！

株式会社B&V

カラオケチェーン「カラオケ館」を運営する株式会社B&V（本社：東京都練馬区向山4丁目1-1;N. W練馬ビル 代表取締役：渡部記春)は、大人気イラストレーター兼VTuber・しぐれういとのコラボキャンペーンを開催いたします。

▼特設サイトはこちら

https://karaokekan.jp/campaign/detail/1361

しぐれうい×カラオケ館 コラボキャンペーン 開催概要

開催期間：2026年4月27日(月)～6月14日(日)

歌唱キャンペーン（全店舗）

課題曲を歌って賞品に応募できるキャンペーン！

さらに参加者全員にオリジナルスマホ壁紙をプレゼント

コラボドリンク販売（37店舗）

しぐれうい、雨衣をイメージしたコラボドリンクを販売！

［コラボドリンク全2種 / ノンアルコール］各700円（税込）

コラボドリンク1杯ご注文ごとにオリジナルコースター（全4種）をランダムで1枚プレゼント

中にはホログラム仕様のコースターも…？

※対象店舗は特設サイトをご確認ください

※コラボドリンクの販売は11:00～となります（なんば戎橋本店のみ9:00～）

コラボグッズ販売（37店舗）

カラオケで楽しむ姿をイメージしたオリジナルイラスト（等身・ミニキャラ）を使用したグッズを販売！

アクリルスタンド［全2種］各1,760円（税込）

缶バッジ［全6種］550円（税込）

A4クリアファイル［全2種］各550円（税込）

※対象店舗は特設サイトをご確認ください

※コラボグッズの販売は11:00～となります（なんば戎橋本店のみ9:00～）

コラボルーム（2店舗）

ファンにはたまらない！？オリジナルイラストを使用したコラボルーム

大迫力のプロジェクターと、ルーム装飾で推し活空間に浸ろう！

ご予約はこちら

池袋南口店＜https://sun.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/k9wVBgWmBeNfzwV＞

なんば戎橋本店＜https://sun.tottokun.com/ownedmedia/ownedmedia_immediately_y/K8WABxfHNvfsVBj＞

■権利表記

等身キャラを使用した場合の権利表記は下記のとおりです。

Art by むにんしき / (C)Ui Shigure

Art by むにんしき (C)Ui / (C)INCL

しぐれうい氏 プロフィール

【プロフィール】

フリーのイラストレーター。「幼なじみが絶対に負けないラブコメ」（電撃文庫）や「君は僕の後悔（きみはぼくのリグレット）」（ダッシュエックス文庫）、VTuberプロダクション・ホロライブ所属の「大空スバル」、ぶいすぽっ！所属の「千燈ゆうひ」のキャラクターデザインなど幅広く担当している。

2019年には自身のYouTubeチャンネルを開設し、VTuberとしても活動しており、2024年に実施された「SHIGURE UI 5th Anniversary Project」では、個展「雨を手繰る」の開催、2ndアルバム「fiction」や作品集『雨を綴る』の発売のほか、ライブイベント「SHIGURE UI 5th Anniversary Live “masterpiece”」も開催され、同ライブイベント内でVoiSona「雨衣」の発表も行った。

X：https://x.com/ui_shig

pixiv：https://www.pixiv.net/users/431873

YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCt30jJgChL8qeT9VPadidSw

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社B&V（カラオケ館） 営業推進部

TEL：03-3970-1205