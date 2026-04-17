【ブルガリ】ゴールド＆スティール：ブルガリが語る、アバンギャルドな表現の再来

ブルガリ・ジャパン合同会社

ブルガリは、貴重なゴールドとステンレススティールという異なる素材の画期的な融合により、そのデザイン史に新たな章を刻みます。「ビー・ゼロワン」の彫刻的な力強さから「ブルガリ トゥボガス」が持つしなやかな熟練の技まで、ブルガリの象徴的なクリエイションを通じて、伝統と現代性が織りなす革新的な美の世界が広がります。

「ゴールド＆スティール」を通してブルガリは、1970年代からメゾン独自の先鋭的な表現を象徴してきた、貴重なゴールドとステンレススティールという、最も独創的かつ決定的な創造領域を改めて提示します。この大胆な素材の融合は、軽量性、快適性、そして日常使いのために考案された2連および4連のビー・ゼロワンのリング、ブルガリ トゥボガスのネックレスやブレスレット、印象的なハイジュエリー作品を通じて、新たな表現を見出します。飽くなき探求心、独特の美学、そして巧みな職人技で長年称賛されてきたメゾンの2つの象徴的なコレクションは、この印象的な素材の組み合わせにより、ヘリテージとモダンを繋ぎ続け、常に進化するアイコンとしての地位を再確認しています。

ブルガリが拓く、素材の新たな境地

「ゴールド＆スティール」は単なる素材の組み合わせではありません。それは、ブルガリが独自のルールを確立しようとする創造的な姿勢を反映しています。クリエイティブな表現力を高めてきたハイジュエラーとして、ブルガリは常に新しい美的表現を追求し、独創的なヴィジョンが巧みな職人技によって形作られてきました。

ステンレススティールは、1970年代以降にブルガリのジュエリーの世界に登場しました。耐性と耐久性に優れ、伝統的にインダストリアルの世界と結びつけられてきた素材です。ジュエリー制作においては成形が非常に困難であることが知られていましたが、ブルガリはこれを高貴なゴールドと大胆に融合させました。これは、ブルガリの独創的な発想が結実した、革新的な異素材の組み合わせです。

この挑戦的なアプローチは、最先端の技術的専門知識と独創的な熟練の技を要し、伝統的な素材の枠を超えたさらなる探求への道を開きました。1990年代には磁器とゴールドのチャンドラ コレクション、そして2010年代にはビー・ゼロワンのセラミックとゴールドのバリエーションが登場しました。

これらの探求を通じて、素材の実験はブルガリの決定的な特徴となりました。そこには、創造的な大胆さと優れたクラフツマンシップが融合し、イタリアならではの傑出した精神が宿っています。

ビー・ゼロワンとブルガリ トゥボガスは、「ゴールド＆スティール」の現代的な表現を取り入れたアバンギャルドなデザインを通じて、この先駆的なレガシーを受け継いでいます。

ビー・ゼロワン：現代に息づくデザインと、広がる日常のスタイル

ビー・ゼロワン コレクションでは、イエローゴールドの縁取りが施されたステンレススティール製の2連と4連の2種類のリングを発表します。ビー・ゼロワン リングのコンパクトな空間は再び実験の場となり、象徴的なスパイラルはコントラストを通じてその独自性を表現し、彫刻的なフォルムの中に永続的な動きという概念を捉えています。ゴールドは温かさと明確さをもたらし、スティールは古代ローマの円柱のリズムからインスピレーションを得て、デザインの建築的な力強さを強化します。日常使いのためにデザインされた新しいリングは、ステンレススティールの軽さを際立たせるスリムで流線型のフォルムが特徴です。快適な着け心地で、単独でも重ね付けでも楽しめ、独自のビー・ゼロワンの世界にシームレスに溶け込みます。無限の組み合わせから、自分らしいスタイリングを心ゆくまでお楽しみいただけます。1999年に既成概念に挑むために誕生したビー・ゼロワンは、常に進化しながらも、その紛れもない真の姿を保ち続けています。

「ビー・ゼロワン」リング ステンレススティール x YG \288,200「ビー・ゼロワン」リング ステンレススティール x YG \311,300

ブルガリ トゥボガス：時代を超えて輝くアイコンと、先駆的なクラフツマンシップ

革新的なヴィジョンから生まれたブルガリ トゥボガス コレクションは、産業とジュエリーデザインを融合させたネックレスとブレスレットを発表します。1970年代のブルガリの大胆なデザインを彷彿とさせるこれらの作品は、ステンレススティール製の象徴的な柔軟で継ぎ目のないコイルを特徴としています。イエローゴールドのスタッズが表面にアクセントを加え、深みと洗練されたコントラストの遊びを添えています。ゴールドとスティールはシームレスに融合し、デザインの流れるような動きを高め、大胆な創造性と卓越した職人技が具現化されています。

ガス管から着想を得て、ハンダ付けなしで考案された産業にインスパイアされた構造に根ざしたトゥボガスは、独自の技術によって、ブルガリの革新的なジュエリーにおける独創的な熟練の技を真に表すものとなりました。この先鋭的な本質を保ちながら、革新を続ける生きたアイコンです。

「ブルガリ トゥボガス」ネックレス ステンレススティール x YG \1,039,500「ブルガリ トゥボガス」ブレスレット ステンレススティール x YG \521,400

ゴールド＆スティールへのハイジュエリーからのオマージュ

ブルガリは、「ゴールド＆スティール」の遺産に敬意を表し、並外れた独自性と比類のない希少性を誇る3点のハイジュエリーネックレスを発表します。ブランドの先駆的な精神を称えるという特別な想いを込めて制作されたこれらのジュエリーは、ブルガリの素材実験における歴史的な大胆な試みへのオマージュとして、明日のラグジュアリーを創造します。

「ゴールド＆スティール」を通じた現代的でタイムレスな表現は、ブルガリの革新し続ける姿勢を象徴しています。

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/

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