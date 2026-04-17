株式会社ノベルティ、世界各地でアクセシビリティを考える一日「GAAD Japan 2026」の協賛スポンサーとして参画　～自社オフィスにてパブリックビューイングを開催いたします～

株式会社ノベルティ株式会社ノベルティは、GAAD Japan 2026に協賛スポンサーとして参画します

株式会社ノベルティ（本社：千葉県船橋市、代表取締役：酒井美貴）は、2026年5月21日（木）に開催される「GAAD Japan 2026（Global Accessibility Awareness Day）」に、協賛スポンサーとして参画いたします。これに伴い、当社オフィスにてパブリックビューイングを実施いたします。

イベントの詳細はGAAD公式ウェブサイト(https://www.gaad.jp/)、パブリックビューイングにお申し込みの際はCompass(https://novelty.connpass.com/event/390453/)からご応募をお願いいたします。

イベントに申し込む :https://novelty.connpass.com/event/390453/

GAAD（Global Accessibility Awareness Day）とは

世界各地でアクセシビリティを考える一日「GAAD Japan 2026」2026年5月21日木曜日にオンライン開催

GAADは、デジタル分野（Web、ソフトウェア、モバイルなど）のアクセシビリティを考える日として、2012年からスタートしました。毎年この日は世界各地でさまざまなイベント等が開催されています。

詳細はこちら（日本語訳）：GAADの主旨(https://accessibility.day/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E8%AA%9E/)

パブリックビューイング船橋会場の概要

注意事項

[表: https://prtimes.jp/data/corp/147410/table/13_1_3f0195e1feffb8cef6d999386599d377.jpg?v=202604170151 ]

ビルの入り口に段差がございます。入退場の際は足元に十分ご注意ください。

また、お手洗いは1つのみの設置となっております。

移動時などにサポートが必要な方は、参加お申し込み時にご記入ください。

※会場内でのリクルーティング活動、勧誘、営業行為はご遠慮ください。

※本イベントは、主催者の了承のもとで実施しております。

イベントに申し込む :https://novelty.connpass.com/event/390453/

会社概要

株式会社ノベルティ 本社オフィス

・会社名：株式会社ノベルティ

・代表者：酒井 美貴

・所在地：千葉県船橋市本町5-1-1 船橋AUビル4F

・事業内容：ウェブ制作事業 / アプリケーション開発事業 /デジタルマーケティング事業

・お問い合わせはこちらから(https://noveltyinc.jp/contact)