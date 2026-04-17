TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」の新規描き下ろしイラストを使用したレースアンバサダーStyle商品が新発売！
TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」のキャラクターたちの新規描き下ろしイラストを使用した商品が発売決定！
五つ子が「レースアンバサダー」Styleでの描き下ろしで登場します。
缶バッジ、アクリル製品などの定番アイテムに加え、カーサインやサンシェードなど、ドライブ時に活躍するグッズも販売します！
予約販売期間は【2026年4月17日（金）12:00～2026年5月8日（金）12:00】まで。
詳しくは「ゲツオシマート」公式サイト(https://gets-oshi.com/)をご覧ください。
■取扱商品■
●アクリルスタンド（一花/二乃/三玖/四葉/五月）各1,980円（税込）
●インテリアアルミプレート（一花/二乃/三玖/四葉/五月）各3,300円（税込）
●トレーディング缶バッジ
（全10種ランダム） 550円（税込）／（全10種セット） 5,500円（税込）
●カーサイン（一花/二乃/三玖/四葉/五月）各1,320円（税込）
●サンシェード（一花/二乃/三玖/四葉/五月）各5,500円（税込）
●交通安全お守り（一花/二乃/三玖/四葉/五月）各880円（税込）
■公式サイト予約購入特典■
TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」の「レースアンバサダー Style」商品を2,200円（税込）お買い上げごとに限定ハーフブロマイド（全5種）の中からランダムで1点プレゼント。
■予約販売期間■
2026年4月17日（金）12:00～2026年5月8日（金）12:00まで
ゲツオシマートほかにて予約販売
■関連リンク■
【ゲツオシマート 公式サイト】
https://gets-oshi.com/
(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会
■会社概要■
会社名：株式会社トキオ・ゲッツ
代表取締役：小笠原 亨
創業：1998年3月23日
所在地：東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F
事業内容：アニメライセンシングプロモーション、アニメ声優イベント、アニメコラボ商品の開発
会社HP：https://tokyogets.com/