SYSTRAN、完全クローズド環境で翻訳文の補完・調整を行える「AIアドオン」機能を提供開始

シストランジャパン合同会社

シストランジャパン合同会社（本社：東京都港区、日本代表：江上 聡、以下「シストラン」）は、オンプレミス型AI翻訳製品「SYSTRAN Translate Server」の最新版v11を、2026年4月17日よりリリースいたしました。

■ 「AIアドオン」機能を追加可能

最新版では、外部へのデータ流出を遮断したクローズド環境下でも、生成AIを用いて翻訳文の補完・調整が行える新機能「AIアドオン」のオプションを追加可能になります。具体的には以下の機能を備えています。

・文脈補強：流暢で自然な表現に調整

・文体：カジュアルまたはフォーマルなトーンに最適化

・分野別：医薬・マーケティング・財務・法務など業種特化の表現に対応

・テキスト調整：要約

・詳細を追加：独自のプロンプトで内容をカスタマイズ

AIアドオンの調整パネル画面

従来のAI翻訳（ニューラル機械翻訳／NMT）は、文単位での正確な翻訳と高い一貫性が強みです。一方、生成AIは文書全体の文脈を汲み取った整合性の維持や、用途に合わせた柔軟な表現調整（トーンやマナーの変更など）を得意としています。シストランは、この2つの技術のメリットを一つのソリューションに統合。高度なセキュリティを維持したまま、翻訳品質を「正確さ」から「最適化」のフェーズへと引き上げます。

■ 完全クローズド環境で生成AIを活用

SYSTRAN Translate Serverは、防衛、製薬、金融など、セキュリティ要件が厳しい環境で広く採用されています。v11では「AIアドオン」を追加しながらも、外部のプロバイダーにデータを送信することなく、社内インフラ内で処理を完結できる設計を採用しています。今回採用したモデルは、出力品質、モデルサイズ、制御性のバランスに優れており、厳格な運用要件が求められる環境でも活用しやすい構成です。

■ 対応言語

現在、生成AIによる補完・調整に対応するターゲット言語は、英語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・スペイン語の5言語です。さらに、2026年7月には日本語を含む20言語の追加アップデートを予定しています。

■ 日本代表のコメント

シストランジャパン合同会社日本代表である江上聡は次のように述べています。「厳しいセキュリティ環境で翻訳業務を行うお客様にとって、生成AIを活用できる手段はこれまで限られていました。AIアドオン機能では、セキュアな環境を維持したまま、ポストエディット作業の効率化、用途に合わせて表現の調整、さらに会話やチャットで使われる、省略や文脈依存の強い表現への対応が可能になります。ぜひお試しください。」

【SYSTRAN Translate Serverとは】

オンプレミス型のAI翻訳サーバーで、60以上の言語、50以上のファイル形式の翻訳に対応可能。使えば使うほど精度が向上するスマート訳文適応機能を標準搭載。お客様データでトレーニングしたカスタム翻訳エンジンを使用すれば、業務に最高水準の翻訳精度を実現。高度なセキュリティと専門分野における翻訳精度の高さから、米国政府をはじめ、各国政府・国際機関、またフォード社、アドビ社、ファイザー社といった世界をリードするグローバル企業でも多数採用されています。

【SYSTRAN（シストラン）について】

シストランは、1968年に世界初の自動翻訳開発企業として米国で創業し、1986年にフランス・パリへ本社を移転しました。2019年には国内のお客様をサポートするため日本支社を設立。2024年には

ChapsVisionグループの一員となり、各国の防衛機関が使うOSINT製品からエージェント型AIまで、幅広い製品ラインナップを展開しています。

日本法人：シストランジャパン合同会社

住所：〒106-0032 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー16F

電話：03-4571-2020

ウェブサイト：https://www.systran.co.jp/