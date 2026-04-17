HIKMICROサーマル単眼スコープ「LYNX 3.0（リンクス3.0）」シリーズを発売

株式会社サイトロンジャパンHIKMICRO LYNX 3.0シリーズ（全6モデル）

株式会社サイトロンジャパン（本社：東京都新宿区、代表取締役：渡邉晃）は、Hangzhou Hikmicro Sensing Technology 社の新製品サーマル単眼スコープ「HIKMICRO LYNX 3.0（ハイクマイクロ リンクス3.0）」シリーズの全6モデルを2026年4月17日に発売いたします。

■製品特長

LYNX 3.0シリーズは、LYNX-SシリーズおよびLYNX 2.0シリーズの後継モデルです。エントリーからミドルグレードをカバーしながらも、画質や使い勝手に直結する基本性能にはHIKMICROが誇るプロフェッショナルグレードレベルの最先端技術を惜しみなく採用。高いコストパフォーマンスを発揮します。従来モデルからさらなる小型化を実現し、あらゆるシーンでより使いやすいモデルになりました。

超高感度サーマルセンサーを搭載

新世代の超高感度サーマルセンサーを採用し、最小0.015℃から0.020℃(モデルによる)というごく微細な温度差を検知可能になりました。これにより豊富な熱画像データが得られるため、いかなる環境下でも、観察対象と背景のコントラストが明確に分離され、輪郭や質感を鮮明かつ自然に描写します。

HIKMICRO独自のシャッターレス技術

従来のサーマルスコープでは、長時間の使用や温度変化の影響をリセットするためにシャッターを搭載しており、補正動作のたびに画像が一時フリーズするのが一般的でした。LYNX 3.0は独自のHIKMICROシャッターレスイメージシステム(HSIS) を採用することで、この煩わしさを解消し、大切な一瞬を逃すことなく快適に観察できます。

超小型設計

前モデルよりボディが約20mm短くなりました。ジャケットのポケットにも収まるサイズ感で、持ち運びの負担を軽減します。

わずか2秒の高速起動

電源OFFの状態からわずか2秒で起動。対象物が現れた瞬間にポケットから取り出して、即座に観察を開始できます。

最新AIアルゴリズム採用の画像処理による高精細な描写

最新のAI技術を活用した独自の画像処理技術「ImagePro 3.0」および「Zoom Pro※」を搭載。いかなるシチュエーションでもノイズが少なく対象物を識別しやすい画像が得られます。「Zoom Pro」搭載モデルでは、デジタルズーム時でも鮮明なディテールを維持します。

※「Zoom Pro」はLH15 3.0, LH19 3.0, LH25 3.0, LH35 3.0に搭載。本機能はデフォルトで有効化されています。

全モデル交換・充電式バッテリーを採用

LYNX 3.0シリーズは全モデルに交換・充電式18650リチウムイオンバッテリーを採用しています。予備バッテリーと充電器が標準で付属し、長時間にわたるプロジェクトにも安心して臨めます。本体のUSB Type-Cポート経由で装着済みの電池への充電や、お手持ちのモバイルバッテリーから電源供給して使用することも可能です。

AMOLEDディスプレイ採用

ディスプレイには、高コントラストで応答性に優れ黒の締まりがよい、省電力のAMOLED (アクティブマトリクス式有機EL)を採用。さらに、上位モデル（LH19 3.0, LH25 3.0, LH35 3.0）には大型0.49型ディスプレイを搭載し、長時間の観察も快適です。

■主な仕様

■発売概要

［商品名］HIKMICRO LYNX LE10 3.0

［JAN］4541607412200

［希望小売価格］\136,290（税込）

［発売日］2026年4月17日（金）

［商品名］HIKMICRO LYNX LE15 3.0

［JAN］4541607412217

［希望小売価格］\166,870（税込）

［発売日］2026年4月17日（金）

［商品名］HIKMICRO LYNX LH15 3.0

［JAN］4541607412224

［希望小売価格］\317,130（税込）

［発売日］2026年4月17日（金）

［商品名］HIKMICRO LYNX LH19 3.0

［JAN］4541607412231

［希望小売価格］\383,900（税込）

［発売日］2026年4月17日（金）

［商品名］HIKMICRO LYNX LH25 3.0

［JAN］4541607412248

［希望小売価格］\461,010（税込）

［発売日］2026年4月17日（金）

［商品名］HIKMICRO LYNX LH35 3.0

［JAN］4541607412255

［希望小売価格］\499,510（税込）

［発売日］2026年4月17日（金）

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※上記製品は、軍事関連ユーザーまたは軍事関連用途でご使用になる方には販売することができません。

※ホットスポットの5GHz帯は屋外では使用しないでください。屋外での使用時は2.4GHz帯をご使用ください。

※製品の外観、仕様、性能および同梱品は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

HIKMICRO

サーマル画像機器およびソリューションの大手プロバイダーです。SoCおよびMEMSの設計、開発、製造を専門とする同社は、サーマル検出器、コア、モジュール、カメラ、およびトータル・ソリューションを世界市場に提供し、100を超える国と地域の顧客にサービスを提供しています。



ホームぺージ

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株式会社サイトロンジャパン

1961年に双眼鏡などの光学製品を扱う専門商社として創業しました。現在は、双眼鏡や天体望遠鏡、フィルターなどの光学機器の製造・販売に加え、海外製交換レンズブランドや、世界トップクラスの天体望遠鏡メーカーの日本国内総代理業務も手がけています。また、企業や自治体が主催する星空観望会やイベントへの協力も行っています。



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