パーソナルショッピングAIのGlance、ソフトバンクと協業し、「Samsung Galaxy S26シリーズ」でAIショッピング体験を拡大

Glance Japan株式会社

インド発、パーソナルショッピングAIサービスを展開するGlance Japan株式会社（本社：東京都千代田区、以下Glance）は、ソフトバンク株式会社（以下ソフトバンク）との協業により、「Samsung Galaxy S26シリーズ」にて、AIショッピング体験の提供を開始しました。

Glance のAIショッピング機能は、ソフトバンクでご購入いただいた「Samsung Galaxy S26」、「Samsung Galaxy S26+」、「Samsung Galaxy S26 Ultra」の全モデルに搭載されています。ソフトバンクが提供する先進的なネットワークと「Samsung Galaxy S26シリーズ」の高性能ハードウェアに、GlanceのパーソナルショッピングAIサービスが融合。これにより、発見・創造・購買がシームレスにつながる新たなスマートフォン体験を実現します。

GlanceのAIショッピング機能が搭載される「Samsung Galaxy S26シリーズ」では、ChromeやNotes、電卓などのウィジェットを活用しながら、他社アプリのウィジェットを表示している場合でも、ロック画面上でGlanceのビジュアル体験やAIショッピングをシームレスに体験できます。これにより、デバイスの使い心地に新たなパーソナライズ性能が加わり、ユーザーに合わせて進化する新たなスマートフォン体験をもたらしています。

本取り組みは、2023年に開始されたソフトバンクとのパートナーシップにおける重要なマイルストーンであり、日本市場における本格展開の開始を象徴するものです。現在、Glanceは日本国内において多くのアクティブユーザーに利用されており、パーソナライズされたロック画面が広く支持されています。 今後も日本のユーザーの皆様へ、対応デバイスとパートナー連携の拡大を通じて、AIを活用した次世代の購買体験の提供を加速してまいります。

■GlanceのAIショッピングプラットフォームを支える3つの独自技術

GlanceのAIショッピング体験は、以下の3層からなる高度なテクノロジー技術によって実現されています。

- Eコマース・インテリジェンスモデル：グローバルの購買トレンドと消費者行動を解析- 生成AI・エクスペリエンスモデル：ユーザーごとに最適化された高精度なビジュアルを生成- トランザクション・ジャーニーモデル：ユーザーの意図を予測し、AIで生成されたスタイルと世界中の膨大な商品カタログをシームレスに接続■Glance チーフ・オペレーティング・オフィサー（COO）、マンシ・ジェイン（Mansi Jain）のコメント

「日本はこれまでも、洗練されたテクノロジーと高品質なデジタル体験を受け入れてきた市場です。InMobiは過去10年以上にわたり、日本においてローカルチームの強化やパートナーシップの構築、市場に最適化されたプロダクト開発に取り組んできました。ソフトバンクおよびSamsungとの協業はその延長線上にあり、「Samsung Galaxy S26シリーズ」において、より直感的で視覚的に魅力的かつパーソナライズされた次世代のAI体験を提供してまいります。」

■Glanceとは

Glanceは、生成AIを活用してショッピング体験を再定義する、革新的なAIサービスを開発・提供するコンシューマーテクノロジー企業です。スマートフォンやテレビ、各種アプリなど、さまざまなデバイス上で予測技術、視覚処理、リアルタイム連携を組み合わせた独自のAI基盤を用いて、購買体験に新たな可能性をもたらしています。GlanceはGoogle、Jio Platforms、Mithril Capitalの出資を受けており、InMobiグループの非連結子会社として事業を展開しています。詳細は glance.com および inmobi.com をご覧ください。