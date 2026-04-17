「KING OF TIME」がクラウドアルコールチェッカー「Trac Online Alcohol Checker」と連携を開始

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

Human Technologies (Thailand) Co., Ltd.（ヒューマンテクノロジーズ、タイ現地法人）が提供するクラウド勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME（キングオブタイム）」は、Mobile Innovation Co., Ltd.が提供するSaaS型アルコールチェッカー「Trac Online Alcohol Checker」とのシステム連携を開始しました。



本連携は、タイ国内で初となる取り組みとなります。（当社調べ）

勤怠データとアルコール検知データをリアルタイムで紐づけ、ドライバーや現場従業員の安全管理およびコンプライアンス強化を実現します。

◆タイにおける飲酒運転の厳罰化

タイでは2025年に交通事故削減を目的とした飲酒運転対策全般が大幅強化され、従来より厳しい罰則が導入されております。企業においても従業員の飲酒運転防止体制の構築が重要な経営課題となっています。特に車両を使用する業種においては、企業の管理責任や社会的責任がより厳しく問われる傾向にあり、形式的な確認ではなく、客観的かつ証拠性のある管理体制の整備が求められています。

◆タイにおけるアルコールチェックの課題

アルコールチェッカーとしては据え置き型（買い切り型）が主流ですが、運用面において以下の課題が顕在化しています。

・本人確認の不備：測定者が本人であることを証明しにくい

・場所の不透明性：どこで検査を行ったかの記録が残らない

・不正リスク：データ改ざんや代理測定を防ぎきれない

・管理の煩雑さ：勤怠データと連動していないため、照合作業に多大な工数がかかる

特に物流・建設業など、直行直帰や遠隔地での作業を伴う業種では、「誰が・どこで・いつ測定したか」を客観的に証明することで社会的な信用や従業員自身のコンプライアンス意識向上にも寄与します。

◆KING OF TIMEとの連携によるメリット

今回のシステム連携により、測定結果が「KING OF TIME」の打刻・勤怠データとシームレスに結合されます。

1. 打刻制限との連動：「アルコールチェック未実施なら出勤打刻を認めない」といった、実効性のある運用ルールを構築できます。

2. 遵守・リスク管理：運行前後のチェックをデジタル証拠として残すことで、企業の社会的信頼を向上させます。

◆タイ市場における先駆的な取り組み

タイ国内において、「クラウド管理・GPS取得・本人特定・勤怠システム連携」を包括的に提供するSaaS型ソリューションの展開は、本件が初の試みとなります（当社調べ）。

今回の連携は、単なるツールの導入に留まらず、タイにおける「安全管理のデジタル化」を推進し、より安全な労働環境の構築に寄与することを目指しています。

◆Human Technologies 会社概要

社名：Human Technologies (Thailand) Co., Ltd.

所在地：952 Ramaland Building 14F, Rama IV Rd.,

Suriyawongse, Bang Rak, Bangkok 10500, Thailand

事業内容：「KING OF TIME」を使ったHRコンサルティング業務

企業HP：https://h-t.co.th/jp/

お問い合わせ：https://h-t.co.th/jp/contact/



◆Mobile Innovation 会社概要

社名：Mobile Innovation Co., Ltd.

所在地：128/224, 227-230, 21st Floor, Payatai Plaza Building,

Phayathai Road, Kwaeng Thung-Phayathai, Khet Rajthevee,Bangkok 10400, Thailand

事業内容：GPS車両運行管理サービス、SMS一斉連絡サービス、IoT/M2Mソリューション、安全・セキュリティ関連クラウドサービス

企業HP：https://www.mobileinnovation.asia/

お問い合わせ：https://www.mobileinnovation.asia/Alcohol_Und_Checker/67726f71d7ef57001a740001/langJP



※TRAC Alcohol CheckerとKing of Timeの連携は、開発パートナーであるMOVE(THAILAND)CO.,LTD.様にご協力を頂いています