【新発売│もう、ただのスピーカーじゃない。】光る・つながる・持ち運べる。日常をもっと楽しくする、JLabの「Bluetooth対応、RGBライト搭載ポータブルスピーカー」3モデル登場。

JLab Japan株式会社

2025年度に100ドル未満のワイヤレスイヤホンとスポーツ向けワイヤレスイヤホン市場で全米売上No.1（※１）を獲得した「JLab」の日本法人、JLab Japan株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：横張 亮輔）は、2026年4月17日（金）より、Bluetooth対応、RGBライト付きポータブルスピーカー「Pop Party」、「Go Party」、「JBuds Party」をJLab日本公式サイト（公式通販）、楽天市場内公式ストアおよび、Yahoo!ショッピング内公式ストアにて、販売いたします。（Amazonは順次発売予定）

今回新発売する3つのポータブルスピーカーには、音楽に合わせて光るRGBライトを搭載。日常を「音と光」で盛り上げます。音質やライトの発光パターンは、JLabアプリから自由にカスタマイズ可能。その時の気分やシーンに合わせた空間を自在に演出します。防塵防滴仕様のため、浴室やアウトドアなど場所を選ばず大活躍。さらに、ポータブルスピーカーが2台あれば「LabSync(ラブシンク)モード」でパワフルな2チャンネルステレオシステムを構築可能に。より広く、没入感のある立体的なサウンドをお楽しみいただけます。

製品ラインナップ

▍手のひらに収まるコンパクトサイズ「Pop Party」

Pop Party（全3色）販売価格：4,480円（税込）

シリーズで最もコンパクトな「Pop Party」は、2インチのフルレンジドライバーを搭載しており、サイズからは想像できないパワフルで芯のあるサウンドを響かせます。製品の裏側にはマグネットが内蔵されており、冷蔵庫や浴室の壁にピタッと貼りつけることができます。

製品ページ :https://jlab-audio.jp/products/pop-party-ultra-portable-bluetooth-speaker

▍1人でも大人数でも、これ1台で楽しめる「Go Party」

Go Party（全3色）販売価格：6,980円（税込）

携帯性とサウンドパワーがバランスよく両立している「Go Party」。2インチのドライバーと、パッシブウーファーを2基ずつ搭載しており、屋外でも音が細ることなく、深みのあるパワフルなサウンドを響かせます。

製品ページ :https://jlab-audio.jp/products/go-party-portable-bluetooth-speaker

▍広い空間も圧倒的なサウンドで満たす「JBuds Party」

JBuds Party（全1色）販売価格：13,860円（税込）

30Wというパワフルな出力は、今回登場するラインナップの中でも最大。そのパワーが生み出す力強いサウンドは、広い屋外でも音が霞むことなく、ボリュームを上げても、クリアな音質はそのまま。日々の音楽体験からホームパーティーまで、その場を特別な空間へ演出します。

製品ページ :https://jlab-audio.jp/products/jbuds-party-portable-bluetooth-speaker

Pop Party、Go Party、JBuds Party4つの特徴

▍１.ライトの色やイコライザーをJLabアプリで自分好みにカスタマイズ

JLabアプリを使えばライトやサウンドをあなた好みに簡単にカスタマイズできます。

聴きたい音楽や気分に合わせて、あなたの「今」にピッタリな空間を演出します。

▍２.いつでもどこでも、持ち運び・取り付け可能

Go Party、JBuds Partyはそのまま持ち運ぶのに便利なループストラップ付き。

Pop Partyは着脱式ループストラップが付いており、様々な場所に引っ掛けて使うことができます。

さらに、Pop Party本体の裏側にはマグネットが内蔵されており、冷蔵庫や浴室の壁にピタっと貼りつけることも可能。日常の何気ない時間が、より楽しい時間へ生まれ変わります。

▍３.長時間再生＋防塵防滴性能

フル充電でPop Partyは8時間（ライト使用時：約5時間）、Go Partyは16時間（ライト使用時：約8時間）、JBuds Partyは12時間（ライト使用時：約10時間）の連続再生が可能。屋外でも充電切れを気にすることなく、サウンドをお楽しみいただけます。

また、それぞれIPX取得の防水・防塵性能搭載のため、浴室はもちろん、海やプール・キャンプといったアウトドア・アクティビティを盛り上げます。

▍４.「LabSyncモード」で立体的なステレオサウンドへ

今回発売したスピーカーが2台あれば、パワフルな2チャンネルステレオシステムを構築可能に。JLabアプリから2台のスピーカーに左右のチャンネルを設定することで、より広く、没入感のある立体的なサウンドをお楽しみいただけます。

また、最大100台まで接続することができ、音と光がシンクロ。

どんな広い空間であっても、圧倒的な迫力サウンドで満たす驚きの体験を提供します。

JLab（ジェイラブ）とは

“聴きやすさ”にこだわった、カリフォルニア発のアクティブオーディオブランド。2025年度に100ドル未満のワイヤレスイヤホンとスポーツ向けワイヤレスイヤホン市場で全米売上No.1（※１）を獲得し、米国で最も注目されているオーディオメーカーの1つになっています。2013年にAmazonのイヤホントップセールスブランドになったことを皮切りに、米国でのポジションを確立。2017年に完全ワイヤレスイヤホンの販売を開始したことや、スポーツリーグの公式オーディオパートナーになったことで、若者やスポーツマンから絶大な人気を得ています。2022年3月より日本でも公式サイトをオープンし、販売開始しています。

※1 Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Band Type: No Wire/No Band, ASP Under ＄100, Unit Sales, Jan 2025 - Dec 2025 ／ Circana, LLC, Retail Tracking Service, US, Stereo Headphones, Headphone Style: In Ear Clip and Ear Bud Clip, Band Type: No Wire/No Band, Water Resistant, ASP Under ＄100, Dollar & Unit Sales, Jan - Dec 2025

<オンラインストア>

・公式通販：https://jlab-audio.jp/

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/jlab

・楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/jlab/

・Yahoo!ショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/jlab-japan/

＜SNS＞

・X：https://x.com/JLabJapan

・Instagram：https://www.instagram.com/jlab.japan/

・TikTok：https://www.tiktok.com/@jlabjapan

・Facebook：https://www.facebook.com/jlabjapan

・LINE：https://lin.ee/yIXsTDa

・YouTube：https://www.youtube.com/@JLabJapan