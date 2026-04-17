Victor “音アクセ”「HA-NP1T」、2025年の年間販売台数No.1※を獲得

株式会社JVCケンウッド

株式会社JVCケンウッドは、イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン”音アクセ“「HA-NP1T」が、BCNランキングにおいて2025年の年間販売台数No.1を獲得したことをお知らせします。

※2025年1月1日～2025年12月31日 BCNランキング「ヘッドセット」より「左右分離型クリップ」を抽出。自社集計。

これを記念し、当社公式オンラインストア「JVCケンウッドストア」にて、これからの季節にマッチする、“音アクセ“「HA-NP1T」プレミアムカラー「Romantic Glow」エディションが3名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。期間は4月17日（金）より5月10日（日）23:59です。

キャンペーンページ：https://online-store.jvckenwood.com/f/campaign/present_202604hanp1t

［2025年年間販売台数No.1獲得について］

“音アクセ“「HA-NP1T」は、耳元を彩るアクセサリー感覚のデザインと、快適な装着性と音質を両立したイヤーカフ型のワイヤレスイヤホンです。耳をふさがないオープンイヤーの特性を生かした「ながら聴き」と、ファッションやライフスタイルに寄り添う“音を身に着ける”という新しい提案が支持され、このたびBCNランキングにおいて2025年年間販売台数No.1を獲得しました。

製品ページ：https://www.victor.jp/headphones/lineup/ha-np1t/

［“音アクセ”人気カラーランキング（2024年11月～2026年3月）］

“音アクセ“「HA-NP1T」は、定番カラーからファッション性の高いプレミアムカラーまで、気分やコーディネートに合わせて選べる8色展開です。集計期間の販売実績に基づく、人気カラーランキングを紹介します。

◆定番カラー5色

・1位：ティールブルー（A）

・2位：ブラック（B）

・3位：アイスグレー（H）

・4位：マルーン（T）

・5位：ホワイト（W）

上左から、ティールブルー（A)、ブラック（B）、アイスグレー（H)、下左からマルーン（T)、ホワイト（W)

◇“プレミアムカラー「Romantic Glow」エディション3色

・1位：エターナルブルー（AN）

・2位：サンドピーチ（PN）

・3位：ソルティオリーブ（GN）

左から、エターナルブルー（AN)、サンドピーチ（PN)、ソルティオリーブ（GN)

[2025年販売台数No.1記念“音アクセ”プレゼントキャンペーン概要]

BCNランキング2025年年間販売台数No.1獲得を記念し、JVCケンウッド公式オンラインストアにて、Victor “音アクセ”プレミアムカラー「Romantic Glow」エディションが3名様に当たるプレゼントキャンペーンを実施します。

・賞品: Victor “音アクセ”プレミアムカラー「Romantic Glow」エディション

・当選人数:合計3名様（各カラー1名様）

・対象カラー:サンドピーチ（PN）／エターナルブルー（AN）／ソルティオリーブ（GN）

※カラーはお選びいただけません

・応募期間:2026年4月17日（金） ～ 2026年5月10日（日）23:59

・応募方法：

1．当社公式オンラインストア「JVCケンウッドストア」に会員登録の上、備考欄に指定のキーワードを入力

2．上記に加え、JVCケンウッドストアLINE公式アカウントを友だち追加＆ID連携すると、当選確率が2倍に

・当選発表：2026年5月下旬予定 ※当選者の方へ個別にご連絡します。

既にJVCケンウッドストアへ会員登録済の方でも応募可能です。詳細は下記キャンペーンページよりご確認ください。

キャンペーンページ：https://online-store.jvckenwood.com/f/campaign/present_202604hanp1t

＜BCNランキングデータについて＞

「BCNランキング」とは、全国の家電量販店やAmazonなどのECサイトから収集したPOSデータを配信する実売データ提供サービスです。デジタル家電やPCソフトを中心に約150品目を対象として、実売台数・金額・平均単価を毎日集計したデータです。

本資料の内容は発表時のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

https://www.jvckenwood.com/jp/