AI翻訳機「iFLYTEK Smart Translator」を特別価格45,800円で全チャネル一斉販売開始

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社

60言語の音声翻訳と50言語のカメラ翻訳に対応したAI翻訳機「iFLYTEK Smart Translator」を2026年4月17日（金）より特別価格45,800円（税込）で販売開始。グローバル通信2年間無料付きで、公式オンラインストア、Amazon.co.jp、各家電量販店にてお求めいただけます。

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：趙翔）は、2026年4月17日（金）より、AI翻訳機「iFLYTEK Smart Translator」を通常価格64,900円（税込）から約29%OFFとなる特別価格45,800円（税込）にて、公式オンラインストア、Amazon.co.jp、および各家電量販店にて一斉販売開始いたします。

「iFLYTEK Smart Translator」は、iFLYTEKが長年にわたり研究を続けてきた音声AI技術を搭載した高性能翻訳機です。60言語の音声翻訳（※1）、50言語のカメラ翻訳（※2）、対面翻訳機能を備え、最大96%の翻訳精度（※3）と0.5秒の高速レスポンス（※4）を実現しています。さらに、2年間のグローバル通信サービスが無料で付属し、100か国以上で追加費用なくご利用いただけます。

2025年大阪万博を機に日本市場での認知が広がる中、より多くのお客様にiFLYTEKの翻訳技術を体験いただくため、このたび全販売チャネルで一斉に特別価格での販売を開始いたします。ビジネスでの海外出張や商談、旅行、インバウンド対応など、あらゆる多言語コミュニケーションの場面でお役立ていただけます。

製品サイト：https://iflytek.co.jp/products/iflytek-smart-translator

製品の特長- 60言語に対応した高精度音声翻訳（最大96%の精度、0.5秒の高速レスポンス）- 最先端OCR技術による50言語対応のカメラ翻訳- 対面翻訳機能で双方向の会話をシームレスに即時翻訳- 2年間無料のグローバル通信（100か国以上対応）＋オフライン翻訳にも対応- カスタマイズHi-Fiスピーカー＆高性能ノイズキャンセリング搭載

【60言語に対応した高精度音声翻訳】

iFLYTEK独自の音声翻訳エンジンにより、60言語間での双方向の音声翻訳に対応（※1）。翻訳精度は最大96%（※3）、翻訳速度は0.5秒（※4）と、業界トップクラスの性能を実現しています。AI翻訳デバイスの基本水準である「聞く、理解する、翻訳する、喋る」の4つを高いレベルで両立し、自然で正確な翻訳を提供します。

【最先端OCR技術によるカメラ翻訳】

50言語に対応したカメラ翻訳機能を搭載（※2）。メニューや看板、書類などを撮影するだけで、瞬時にテキストを認識・翻訳します。音声翻訳とカメラ翻訳を組み合わせることで、あらゆるシーンでの言語コミュニケーションをカバーします。

【対面翻訳で、よりスムーズなコミュニケーションを実現】

対面翻訳機能により、多言語の双方向会話を即時に翻訳。会議や商談、接客など、相手と向き合うシーンでもシームレスなコミュニケーションを実現します。

【2年間無料のグローバル通信で、海外でもすぐに使える】

100か国以上で利用可能なグローバル通信サービスが2年間無料で付属（※5）。SIMカードの購入やWi-Fiの確保が不要で、渡航先ですぐに翻訳機能をご利用いただけます。また、インターネットに接続できない環境でもオフライン翻訳機能により音声翻訳が可能です。

【高性能スピーカーとノイズキャンセリングで明瞭な音声を実現】

カスタマイズされたHi-Fiスピーカーを搭載し、iFLYTEK Intelligent EQアルゴリズムにより明瞭な集音・発声性能を実現しています。高性能ノイズキャンセリング機能により、空港やレストランなどの雑音環境下でも、人の声を正確に集音し翻訳することができます。

販売概要

製品名：iFLYTEK Smart Translator

特別価格：45,800円（税込）

通常価格：64,900円（税込）

販売開始日：2026年4月17日（金）

販売チャネル：

iFLYTEK公式オンラインストア（製品ページ：https://iflytek.co.jp/products/iflytek-smart-translator）

Amazon.co.jp

各家電量販店

※ 製品画像はイメージですiFLYTEKについて

iFLYTEKは、1999年に中国・合肥で設立された音声AIと人工知能分野のリーディング企業です。最先端のAI技術を通じ、1.3億人以上のユーザー（うちAINOTE利用者175万人以上）に信頼され、41.3億台を超えるデバイスでサービスを提供しています。また、1,000万人以上のパートナーと共に、AIを基盤とした革新的なサービスを展開しています。

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社（概要）

本社： 〒105-0011 東京都港区芝公園1丁目7番6号 KDX浜松町プレイス7階C

代表者： 代表取締役 趙翔

設立： 2020年1月

資本金： 1億5,250万円

TEL： 03-6809-2765

事業内容： AI・音声技術を活用したデジタル製品の開発・製造・販売（iFLYTEKグループの日本法人）

公式サイト： https://www.iflytek.co.jp/

注釈

（※1）オンライン接続時。オフライン翻訳は対応言語数が異なります。2026年4月時点、iFLYTEK調べ。 （※2）オンライン接続時。OCRによるテキスト認識・翻訳機能。対応言語はiFLYTEK公式サイトをご確認ください。 （※3）特定の言語ペア・テスト環境における最大値。言語の組み合わせや使用環境により精度は異なります。iFLYTEK調べ。 （※4）Wi-Fi接続環境下での測定値。通信環境により翻訳速度は異なる場合があります。iFLYTEK調べ。 （※5）iFLYTEKが提供するグローバル通信サービス。対応国・地域の詳細はiFLYTEK公式サイトをご確認ください。利用開始日から2年間有効。