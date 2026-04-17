【新発売】見える世界が広がる！オートフォーカスアイウェア「ViXion2」、4月17日より販売開始

ViXion株式会社

オートフォーカスアイウェア「ViXion」シリーズを開発・販売するViXion株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：南部誠一郎）は、視野面積を従来比で約2.4倍に拡大した新モデル『ViXion2（ヴィクシオンツー）』を2026年4月17日(金)より販売開始します。

また、精密作業をサポートする専門職向けモデル『ViXion2 Pro（ヴィクシオンツー プロ）』も同日より専門商流にて販売を開始します。

オートフォーカスアイウェアシリーズは、眼の酷使や加齢にともなう見え方の課題解決をサポートするアイウェアです。自動でピントを調節するオートフォーカス機能により、近距離から遠距離までクリアに見える視界を提供し、日常生活や仕事、趣味などあらゆる場面で、見え方のわずらわしさの解消をサポートします。

これまで、2024年3月15日に初代モデル「ViXion01（ヴィクシオンゼロワン）」、2025年6月5日には、よりデザイン性とカスタマイズ性を高めたスタンダードモデル「ViXion01S（ヴィクシオンゼロワンエス）」を展開し、ユーザーの声をもとに進化を重ねてきました。

そして今回登場した新モデル「ViXion2」と「ViXion2 Pro」は、レンズ径を従来モデルから拡大し、視野面積を約2.4倍に向上。視界に入る情報量が大きく増えたことで、より快適で自然な視覚体験を実現しました。

◼︎ViXion2の概要

「ViXion2」は、レンズ径を9mmに拡大し、視野面積が従来モデル比で約2.4倍に広がりました。ノートPCの画面全体を見渡せるほどの実用的な視界を実現しています。テンプルや鼻パッドも改良し、装着感を大幅に向上しています。

製品ページ：https://vixion.jp/vixion2(https://vixion.jp/vixion2)

＜製品特徴＞

１.革新的オートフォーカスはそのままに、圧倒的に広い視界

・5cmから無限遠まで、対象物に合わせて瞬時にピントを自動調節

・レンズ径を9mmに拡大し、視野面積が前モデル比で約2.4倍に。

２.快適な装着感

・約40g軽量設計に加え、テンプルや鼻パッドの改良により装着感を大幅改善

３.専用アプリ「ViXion Connect」も、前モデル同様にBluetooth連携可能

・アプリからの操作、設定保存などを好みに合わせてカスタマイズ。

・使用状況をデータ取得・分析し、より快適な視覚体験をサポート。

＜主な製品仕様＞

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/105928/table/123_1_7e9a230865eb68a7c140eefa77d8750b.jpg?v=202604170951 ]

※ 本製品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における医療機器ではありません。

※ 本製品をかけた状態で車や自転車等の運転はしないでください。

※ 本製品の仕様は予告なしに変更になる可能性があります。

＜販売店について＞

▼主な販売・体験可能店舗

- ビックカメラ：全国の21店舗

池袋本店、池袋西口店、有楽町店、新宿西口店、新宿東口店、渋谷東口店 本館、赤坂見附駅店、立川店、JR八王子駅店、ラゾーナ川崎店、新横浜店、藤沢店、大宮西口そごう店、柏店、札幌店、名古屋駅西店、名古屋JRゲートタワー店、なんば店、岡山駅前店、 広島駅前店、天神1号館

- ヨドバシカメラ：全国の22店舗

マルチメディア札幌、マルチメディア仙台、 マルチメディア郡山、新宿西口本店、マルチメディア新宿東口、マルチメディアAkiba、マルチメディア錦糸町、マルチメディア上野、マルチメディア町田、八王子店、マルチメディア吉祥寺、マルチメディアさいたま新都心駅前店、マルチメディア横浜、マルチメディア川崎ルフロン、マルチメディア京急上大岡、マルチメディア千葉、マルチメディア宇都宮、マルチメディア甲府、マルチメディア新潟駅前店、マルチメディア京都、マルチメディア梅田、マルチメディア博多

- メガネのヨネザワ：全店舗

【デモ機常設は右記12店舗】

天神地下街店、イオン戸畑店、久留米上津店、佐賀本店、浜町店、本店、ゆめタウン光の森店、大分中央店、下関東駅店、宮崎住吉店、天文館鹿児島本店、セラビ幸町店

※その他店舗では、デモ機体験（要予約）と購入が可能

- メガネ一番：沖縄県内3店舗

一日橋店、新都心店、美里店

▼主な取扱オンラインストア

＜アウターレンズ交換について＞

- ViXion公式オンラインストア： https://vixionstore.myshopify.com/(https://vixionstore.myshopify.com/%E2%80%8B)- ビックカメラ・ドットコム： https://www.biccamera.com/bc/main/(https://www.biccamera.com/bc/main/%E2%80%8B)- ヨドバシ.com： https://www.yodobashi.com/(https://www.yodobashi.com/%E2%80%8B)

アウターレンズでは、お客様の目の課題やお好みに応じて自分仕様にカスタマイズすることが可能です。具体的には、乱視対応、偏光、ブルーライトカットなどのようなレンズをお選びいただけます。

▼ 対象製品

・オートフォーカスアイウェア ViXion01S

・オートフォーカスアイウェア ViXion2

・オートフォーカスアイウェア ViXion2 Pro



▼アウターレンズ交換について

https://news.vixion.jp/news/info/3058

■ 専門職向けモデル「ViXion2 Pro」

「ViXion2 Pro」は「ViXion2」のオートフォーカス機能を基盤としながら、精密な手技をより快適にサポートするために設計された専門職向けモデルです。

製品ページ：https://vixion.jp/vixion2-pro(https://vixion.jp/vixion2-pro)

＜製品特長＞

１.最適な視野を確保する下方角度調整（チルト機構）：0°～30°の間で調整可能

２.高い耐薬品性トロガミド(R)︎を使用：衛生管理が求められる環境でも使用可能

３.実用性を高めるアクセサリー

（付属）

・メガネバンド取り付け可能（付属）

（順次発売予定）

・クリップ式LEDライト

・飛沫防止アイガード

＜主な製品仕様＞

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/105928/table/123_2_5d8cced64c0ef66e6638ad72ddc143f6.jpg?v=202604170951 ]

※ 本製品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律における医療機器ではありません。

※ 本製品をかけた状態で車や自転車等の運転はしないでください。

※ 本製品の仕様は予告なしに変更になる可能性があります。

◼︎ViXionについて

ViXion株式会社は、「テクノロジーで人生の選択肢を拡げる」というパーパスの実現を目指すハードウェアスタートアップです。自動でピントを合わせるオートフォーカスアイウェア『ViXion』シリーズは、クラウドファンディングで累計5.5億円超の支援を達成し、「CEATEC 2024」総務大臣賞、「2024年グッドデザイン・ベスト100」に選出されました。

＜各種webサイト＞

公式webサイト：https://vixion.jp/

X：https://x.com/ViXion_inc

YouTube：https://www.youtube.com/@ViXion_inc