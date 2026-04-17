リズム株式会社

リズム株式会社（取締役社長 湯本武夫）は、フォロー&コメントで、2 重反転ファンで大風量のSilky Wind シリーズ「Silky Wind Mobile 4（ハンディファン）」、専用クリップ2 種、「Silky Wind Mini（ミニファン）」のセットが当たるSNSキャンペーンを、2026 年4 月17 日（金）～ 5 月13 日（水）の期間で実施します。

色とりどりの涼しさ！春の2重反転ファンキャンペーン

《プレゼント賞品》

下記3商品をセットでプレゼントいたします。

1, 「Silky Wind Mobile 4」

（カラーはブルー、ライトグレー、ダークグレー、グリーン、ピンク、グレーベージュ、

ミディアムグレーの中から1つ選択できます）

２,「日傘クリップ・マルチクリップ（Silky Wind Mobile 4シリーズ用）」（各１個ずつ）

３,「Silky Wind Mini」（ライトグレーorダークグレー）※カラーはランダムです

《当選人数》

計21名さま（Silky Wind Mobile 4 各色3名ずつ）

Silky Wind Mobile 4Silky Wind Mini日傘クリップ（Silky Wind Mobile 4シリーズ用）マルチクリップ（Silky Wind Mobile 4シリーズ用）

1,「Silky Wind Mobile 4」

想像を超えた、大風量。

３wayで使える、カラビナ付きハンディファン

リズム独自の2重反転ファンを採用し、コンパクトサイズなのに大風量を実現。

羽根を一から完全新設計し、送風効率を高めることで、風量を前モデル比約108％に向上させています。

ハンディ・ハンズフリー・デスクと、くらしのさまざまなシーンに対応する３way です。持ち運びに便利なカラビナ付きのため、さまざまなところに取り付けできます。旧モデルからさらに使いやすくなるよう見直し、より涼しく、より便利に、よりスマートに進化しました。

特設ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/silkywindmobile4

2,「Silky Wind Mini」

「こそうじ」しやすい、2重反転ミニファン

リズム独自の「2重反転ファン」を採用し、コンパクトながら大風量を実現。直進性の強い風を作りだせる2重反転ファンならではの特長を生かし、お掃除しやすい一方向スリットグリルを採用することで、日ごろの「こそうじ」のしやすさにこだわりました。首振り機能もあるため、長い時間使い続けられる心地よい風を届けます。コンパクトなミニファンで、くつろぎの時間をお過ごしください。

特設ページはこちら :https://rhythm.jp/lp/silkywindmini

《キャンペーン期間》

2026年4月17日（金）12:00 ～ 5月13日（水）23:59

《応募条件》

●Instagram

１.本アカウント（ @rhythm_1950 ）をフォロー

※すでにフォローされている方も対象です。

２.Silky Wind Mobile 4の欲しいカラーを１つ選んで、キャンペーン投稿に以下のように「コメント」してください

「ライトグレー」が欲しい方 ⇒ライトグレー

※Silky Wind Miniのカラーはランダムになります。

（色はお選びいただけません）

●X（旧twitter）

１.本アカウント（@rhythm_1950） をフォロー

※すでにフォローされている方も対象です。

２.キャンペーン投稿をリポスト ３.Silky Wind Mobile 4の欲しいカラーを一つ選んで「コメント」をしてください

「ライトグレー」が欲しい方 ⇒ライトグレー

《アカウント》

公式Instagramアカウント：

https://www.instagram.com/rhythm_1950/

公式X（Twitter）アカウント：

https://x.com/rhythm_1950

《結果連絡について》

応募された方のInstagramアカウント、またはX（旧Twitter）アカウントと過去の投稿を拝見させていただき、賞品をご体験いただきたい方を選出させていただきます。

※当選賞品到着後または体験後に、InstagramまたはX（旧Twitter）投稿にご協力いただけますと幸いです。

もし投稿に制限がある場合は、選定のご連絡の際にその旨をお伝えください。

《ご注意事項》

※アカウントが非公開の方、 リズムのInstagramアカウント、またはX（旧Twitter）アカウント のフォローを外している方は、選定対象外とさせていただきます。

※応募された方は結果について異議を唱えることができないものとします。選定理由については開示しておりませんので、お問合せはご遠慮願います。

※選定された場合、賞品をお届けするのに必要な情報をお伺いするため、ダイレクトメッセージにて、ご連絡差し上げます。

（ご連絡は2026年5月中旬頃を予定していますので、フォローしたままお待ちください）

※ダイレクトメッセージにて指定する期限までにご返信がいただけない場合は、選定無効とさせていただきます。

※権利の譲渡はできません。

※いただいた個人情報は、本キャンペーンでのみ使用し、目的外に利用することはございません。

※選定対象者は、日本国内在住の方に限定させていただきます。

※本キャンペーンにInstagram社・X（旧Twitter）社は関与しておりません。

※その他個人情報の取扱いに関する事項は当社ホームページに公表しておりますので、下記URLよりご確認ください。

https://www.rhythm.co.jp/privacy/

【リズム株式会社について】

リズムは1950年から時計を生産・販売している日本の精密機器メーカーです。

時計内部の核であるムーブメントや機構などを自社開発。

国内海外と自社工場を持ち、国内をはじめ世界90か国以上で長く愛され続けています。

近年はUSBファン（携帯扇風機）や加湿器など時計以外の商品についても

製造販売を開始。

世の中が大きく変化する時代、

私たちは毎日のくらしのリズムを整えることで、

誰もが健やかで楽しい人生を過ごせるよう貢献していきます。

【会社概要】

社名：リズム株式会社

所在地：〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1-299-12

代表取締役社長：湯本 武夫

設立：1950年11月7日

事業内容：時計（各種クロック）/ウオッチ/情報機器/車載機器/電子部品/精密金型/成形部品/接続端子部品/その他精密機械各種

コーポレートサイト：https://www.rhythm.co.jp/

リズムのSNSはこちら :https://rhythm.jp/links/sns.html