「ひこにゃんトレカ」初のコラボ企画！ひこにゃんカフェ・阪神タイガースとのコラボトレカ2種が新登場！

アインズ株式会社

ソーシャルグッドプロデュース企業のアインズ株式会社（本社：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3、代表取締役社長：谷口 彰）は、ひこにゃんトレカ初となる、コラボトレカ2種の展開を実施いたします。

現在ひこにゃんカフェで開催中の「ひこにゃんの祝！1周年イベント」にて、2026年4月14日（火）～5月31日（日）までの期間、シールラリー【第3弾】の引き換えアイテムとして、ひこにゃんカフェとのコラボトレカ「ひこにゃんカフェ」を配布いたします。

さらに、2026年4月19日（日）には、ゼロ カーボン ベースボール パークで開催される「コラッキーデー」イベントにて、阪神タイガースとのコラボトレカ「ようこそ！トラッキー」を先行販売いたします。

その後、2026年4月20日（月）より、各店舗およびECサイトにて一般販売を開始いたします。

【ひこにゃんカフェ コラボトレカ】

現在ひこにゃんカフェでは、ひこにゃんカフェの1周年を記念し、ステッカーを3枚集めて特別なアイテムと交換できる「ひこにゃんの祝！1周年イベント」を開催中です。

2026年4月14日（火）～5月31日（日）の期間中は、第3弾の引き換えアイテムとして、ひこにゃんカフェデザインのコラボトレカを配布いたします。

イベントの詳細は、ひこにゃんカフェ公式HPをご確認ください。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

ひこにゃんカフェ公式HP：https://hikonyan-cafe.com/

【阪神タイガース コラボトレカ】

2026年4月19日（日）に、阪神タイガースのファーム本拠地「ゼロ カーボン ベースボール パーク」（日鉄鋼板 SGLスタジアム 尼崎）で開催されるイベント「コラッキーデー」にて、阪神タイガースとのコラボトレカを先行販売いたします。

阪神タイガースの公式マスコット「トラッキー」たちが彦根を訪れた様子を、可愛らしく描いたデザインのカードです。

イベント当日は、ひこにゃん＆わるにゃんこ将軍が登場し、試合チケットをお持ちでない方も自由にご利用いただける販売ブースをご用意しています。

【開催概要】

日時：2026年4月19日（日）11時より

場所：ゼロ カーボン ベースボール パーク（日鉄鋼板 SGLスタジアム 尼崎）

多目的広場 彦根市ブース

内容：コラボトレカ「ようこそ！トラッキー」の先行販売・その他ひこにゃん関連商品の販売

コラッキーデーイベントの詳細はこちら：https://zerocarbon-bp.hanshin.co.jp/news/detail/?no=230

【商品概要】

商品名：ひこにゃんトレカ「ようこそ！トラッキー」

販売価格：1枚220円（税込）

※本商品はイベント先行販売後、一般販売を開始いたします。

【一般販売開始日】2026年4月20日（月）より

〈店舗販売〉

ひこにゃんショップ（ひこにゃんミュジアム内）など

〈EC販売〉

ECサイト「KAMIHIME+」: https://www.kamihime.jp/

販売開始：2026年4月20日（月）11：00～

※取扱店舗は順次拡大しております。

※取扱店舗は状況により変更となる場合がございます。

※販売開始時間は店舗により異なり、発売日程は予告なく変更となる場合がございます。

その他ひこにゃんトレカの最新情報は「ひこにゃんトレカ」公式HPにて随時更新いたします。

ひこにゃんトレカ公式HP：https://hikonyan-tradingcard.com/

会社概要

社名 ：アインズ株式会社

代表 ：代表取締役社長 谷口 彰

本社所在地：滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3

URL ：https://www.shiga-web.or.jp/eins/

創業 ：1877年4月（明治10年）

資本金 ：97,234,000円

従業員数 ：173名

事業内容 ：各種印刷、販売促進・企業ＰＲ・マーケティング並びにコンサルティング、

各種イベントプロデュース、ホームページ制作等

<本件に関するお問い合わせ先>

アインズ株式会社

〒520-2573 滋賀県蒲生郡竜王町鏡2291番地3

Tel：0748-58-8104