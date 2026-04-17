SNOW MIKU 2026テーマソング「SHIAWASE FOR YOU!」3D空間ビデオ『スペーシャルディスク』になって発売開始
株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、本日2026年4月17日（金）12:00より、2026年2月7日（土）から8日（日）に開催されたSNOW MIKU 2026のテーマソング「SHIAWASE FOR YOU! 」を新たに再編集し、空間ビデオ化したスペーシャルディスクの販売を開始いたしました。
「スペーシャルディスク」公式サイト▶https://gugenka.jp/services/spatialdisk
■スペーシャルディスクとは
スペーシャルディスクは、3Dライブなどを、Meta Questやスマートフォンで、高品質かつ手軽に楽しめる新しい3D空間映像サービスです。
3DライブをDVDやBlu-rayのように買い切り型で購入することができ、
映像は立体的な3D空間映像として再構築されており、没入感のあるパフォーマンスを楽しめます。
■商品情報
本作はSNOW MIKU 2026 「SHIAWASE FOR YOU!」のライブパフォーマンスを立体的な3D空間映像として再構築しており、ステージの熱量・視線・表情を最前列にいるかのような”没入感でお楽しみいただけます。スマートフォン、Meta Quest 3 ほか対応デバイスにて、自宅にいながらライブ会場さながらの体験が可能です。
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/314_1_809d8bfde226752c0a311f4701677a61.jpg?v=202604170151 ]
■スペーシャルディスク アプリ情報
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/314_2_6cdc7aa78aad11927555977e629c911a.jpg?v=202604170151 ]
■「雪ミク」とは
「雪ミク」は、北海道を応援するキャラクターです。
2010年の『さっぽろ雪まつり』で"真っ白い「初音ミク」の雪像"を作ったことをきっかけに誕生しました。
それ以来「雪ミク」が主役のフェスティバル『SNOW MIKU』を毎年北海道で開催しています。
『SNOW MIKU』のフェスティバルで「雪ミク」が着る衣装デザインは、毎年テーマに沿ってインターネット上で広く募集しています。
現在では、北海道を盛り上げる各種取り組みのアンバサダーを務め、企業やキャラクターとのコラボレーションを行うなど、応援の場を多方面に広げています。
また、2024年9月からは札幌観光大使としても活動中です。
■ 株式会社Gugenkaについて
Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。
デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。
■株式会社Gugenka
会社名：株式会社Gugenka
本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F
設立：2005年4月
代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）
URL：https://gugenka.jp/