『ポーカーチェイス』が人気TVアニメ「賭ケグルイ××」と復刻コラボ！4/22 ～ 5/13 期間限定イベント開催！

株式会社Skyfall

株式会社Skyfall（東京都港区 代表取締役社長：長谷川 智一、以下Skyfall）が運営するバトロワ式テキサスホールデムポーカーゲーム『ポーカーチェイス』は、TVアニメ「賭ケグルイ××」と、2026年4月22日（水）～ 5月13日（水）の期間限定でコラボイベントを復刻開催することが決定しました。

・開催期間：2026年4月22日（水）メンテナンス明け ～ 2026年5月13日（水）11:59

・紹介PV：https://youtu.be/MfmA3stijyk

■プレイアブルキャラ（4名）

■TVアニメ「賭ケグルイ××」×『ポーカーチェイス』復刻コラボキャンペーン概要

「蛇喰夢子」「早乙女芽亜里」「桃喰綺羅莉」「生志摩妄」

１.「復刻コラボ限定ピックアップスロット」開催

２.「復刻コラボ開催記念ログインボーナス」開催

３.「コラボコイン【生徒会選挙チップ】獲得ランキングイベント」開催

４.「コラボコイン【生徒会選挙チップ】交換イベント」開催

５.「復刻コラボ開催記念トーナメント」開催

６.「復刻コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」実施

１.「復刻コラボ限定ピックアップスロット」開催

プレイアブルキャラとして「蛇喰夢子」「早乙女芽亜里」「桃喰綺羅莉」「生志摩妄」が登場するスロットを開催します。

※各スロットの内容の詳細は、ゲーム内でご確認ください。

２.「復刻コラボ開催記念ログインボーナス」開催

- 開催期間：2026年4月22日（水）メンテナンス明け ～ 2026年5月13日（水）11:59【復刻コラボ限定ピックアップスロット登場 装飾品一覧】

復刻コラボ開催期間中に、『ポーカーチェイス』にログインすることで、復刻コラボ記念ログインボーナスをプレゼントします。累計で7日目までカウントされるログインボーナスで、累計のログイン日数に応じて報酬を獲得できます。

- 開催期間：2026年4月22日（水）メンテナンス明け ～ 2026年5月13日（水）11:59

※4月22日（水）のメンテナンス前にログインされた方は、翌日4月23日（木）より受け取り可能となります。

【ログインボーナス一覧】- 1日目：コラボコイン【生徒会選挙チップ】500枚- 2日目：コラボコイン【生徒会選挙チップ】100枚- 3日目：コラボコイン【生徒会選挙チップ】200枚- 4日目：コラボコイン【生徒会選挙チップ】100枚- 5日目：コラボコイン【生徒会選挙チップ】200枚- 6日目：コラボコイン【生徒会選挙チップ】100枚- 7日目：コラボコイン【生徒会選挙チップ】500枚

３.「コラボコイン【生徒会選挙チップ】獲得ランキングイベント」開催

コラボ開催期間中に「コラボコイン【生徒会選挙チップ】」の総獲得枚数を競う、獲得ランキングイベントを開催します。PCMに加えて、順位に応じてイベント限定称号が入手できます。

- 開催期間：2026年4月22日（水）メンテナンス明け ～ 2026年5月13日（水）11:59

４.「コラボコイン【生徒会選挙チップ】交換イベント」開催

コラボ開催期間中に、ランク戦やイベントミッションを通して「コラボコイン【生徒会選挙チップ】」を獲得できます。

獲得した「コラボコイン【生徒会選挙チップ】」は、限定装飾品やキャラクターの進化に必要なアイテムなどと交換することができます。

- 開催期間：2026年4月22日（水）メンテナンス明け ～ 2026年5月13日（水）11:59

【「コラボコイン【生徒会選挙チップ】」獲得数ボーナスについて】

コラボキャラクターの所持種類数に応じて「コラボコイン【生徒会選挙チップ】」が増加します。

※対象コラボキャラ：「蛇喰夢子」「早乙女芽亜里」「桃喰綺羅莉」「生志摩妄」

- 1キャラ所持時：50%UPボーナス- 2キャラ所持時：150%UPボーナス- 3～4キャラ所持時：300%UPボーナス※最大3キャラまで獲得数ボーナスが増加します。- ボーナス効果発動期間：2026年4月22日（水）メンテナンス明け ～ 2026年5月13日（水）11:59【コラボコイン交換限定装飾品】

※イベント終了時にショップでの交換ができなくなります。

※交換方法は、ゲーム内でご確認ください。

【コラボコイン獲得方法】- ランク戦報酬- コラボミッションの達成報酬- ウィークリーミッションの達成報酬- 期間限定ログインボーナス- トーナメント報酬

５.「復刻コラボ開催記念トーナメント」開催

復刻コラボ開催期間中に、復刻コラボ限定トーナメントを開催します。

順位に応じたPCMや「コラボコイン【生徒会選挙チップ】」を獲得できるトーナメントを是非お楽しみください！

- 開催期間：2026年4月22日（水） ～ 2026年5月12日（火）【開催形式】

「通常」「DEEP」の2つの形式をご用意しております。

「DEEP」と記載のあるトーナメントは、最大所要時間が4時間程度のストラクチャーとなっており、従来の形式と比較すると、ポーカーの実力が反映されやすい形式です。

【トーナメント報酬】- 上位10名：背景【賭ケグルイ×× 華】1枚、オールインエフェクト【春季限定2026】- 上位50名：トランプ【人生計画表】1枚、チップ【銀貨】1枚、テーブル【賭ケグルイ×× 黒】1卓- 順位に応じたPCM- 順位に応じたコラボコイン【生徒会選挙チップ】

※報酬は各トーナメントの参加人数により変動しますので、詳細はゲーム内をご確認ください。

６.「復刻コラボ開催記念フォロー&リポストキャンペーン」実施

本キャンペーン期間中に公式X（旧Twitter）(https://x.com/PokerChase_JP)をフォローし、専用ハッシュタグ「#ポカチェ賭ケグルイコラボ」をつけてポスト、または引用リポストしていただくことで応募完了となります。

応募していただいた方の中から抽選で各1名様（計4名様）に「賭ケグルイ××」コラボキャラクターの『ポーカーチェイス』内プレイアブルキャラをプレゼントします。

- 開催期間：2026年4月17日（金）12:00 ～ 4月21日（火）11:59- 『ポーカーチェイス』公式X（旧Twitter）：https://x.com/PokerChase_JP (https://x.com/PokerChase_JP)

■『ポーカーチェイス』について

本作はテキサスホールデムポーカーを採用しており、プレイヤーに配られた2枚のカードとテーブル上に追加されていく5枚の共通カード（コミュニティカード）の、計7枚から5枚を使って手役を作り、その役の強さによって勝敗が決まります。

手持ちのチップがなくなった順番でそのゲームから脱落・順位が確定していくバトロワ式のルールとなっているため、相手からチップを総取りし、1位を目指していくゲームです。

・サイトURL ：https://poker-chase.com/

・プラットフォーム：iOS(https://apps.apple.com/jp/app/id1549646582) / Android(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cbet.pokerChase) / PCブラウザ(https://game.poker-chase.com/play/index.html)

・利用料金 ：ダウンロード無料/一部課金

・権利表記 ：(C) Skyfall Inc. All Rights Reserved.

■Skyfallについて

企業名 ：株式会社Skyfall

代表者 ：代表取締役社長 長谷川 智一

所在地 ：（東京本社）東京都港区赤坂9丁目7番1号 ミッドタウン・タワー19階

（新潟オフィス）新潟県新潟市中央区東大通2丁目4番10号 日本生命新潟ビル7階

事業内容 ：リワードマーケティングプラットフォーム事業・その他事業

設立 ：2017年10月

従業員数 ：200名（2025年12月末）

資本金 ：7,939万3,750円

ホームページ：https://skyfall.co.jp/