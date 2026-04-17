【Dessin】これさえあれば安心！私の毎日を守る『お守りカーディガン』を紹介する特集ページをWEBサイトにて公開

株式会社 ワールド

ワールドグループの株式会社フィールズインターナショナルが展開するライフスタイルストア「Dessin（デッサン）」（https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/(https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/)）は、私の毎日を守る『お守りカーディガン』を紹介する特集ページを4月17日（金）より公式オンラインストアにて公開いたします。

全国百貨店、駅ビル、ショッピングセンターで展開するDessin（デッサン）は、レディース、メンズ、キッズのウェアからライフグッズまで、ファミリーで楽しめる商品を展開しております。

今回の特集ページでは、「冷房などの寒さから守る」「洗濯のストレスから守る」「環境を守る」「毎日の“どうしよう？”から守る」という4つの“お守り”要素を兼ね備えた『お守りカーディガン』をピックアップ。

【『お守りカーディガン』の4つの特徴】

１.冷房などの寒さから守る

バッグに忍ばせやすい軽やかな柔らかい素材で、冷房などの寒さから守ってくれます。

２.洗濯のストレスから守る

マシンウォッシャブルで毎日のお手入れが楽ちん！

３.環境を守る

サステナブル素材を使用しており、地球環境にも配慮した一着。

４.毎日の“どうしよう？”から守る

程よいシアー感とボトムを問わない丈感で、どんなシーンでも迷わず使える万能な一着。

コーディネートのポイントとなる明るいカラーからベーシックなカラーまで計6色展開となっており、ご自身のお好みに合ったカラーをセレクトしていただけます。

ぜひこの機会に、デッサン公式オンラインストアをチェックしてみてください。

※店頭入荷は4月末頃を予定しております。

特集ページはこちら :https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/feature/cardigan/

■お守りカーディガン

・価格：各\5,995（税込）

・サイズ展開：01(S)/02(M)/03(L)

・カラー展開：ライトイエロー/グリーン/レッド/ライトグレー/ベージュ/ブラック

【商品のお取扱い】

■ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/s/brand/dessin/

■ 全国店舗：https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58(https://store.world.co.jp/real-store-search?pcf=1&br=BRF58)

【Social Media】

■ Instagram ＠dessin_official_jp

【Brand Concept】

アメリカ東海岸ロングアイランド ハンプトンズの伸びやかで心豊かなライフスタイル

海の香りを感じるクリーンで心地よい 時代にフィットしたカジュアルなスタイル

＜会社概要＞

・名称：株式会社フィールズインターナショナル（ワールドグループ）

・代表者：逈 博幸

・所在地：〒650-8585 神戸市中央区港島中町6-8-1

〒107-8526 東京都港区北青山3-5-10

ワールド 企業サイト：https://corp.world.co.jp/

ワールドグループ 公式オンラインストア：https://store.world.co.jp/