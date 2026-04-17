ちばてつや氏推薦！その歴史と表現について徹底解説した画期的な一冊…『野球マンガ学概論』発売！

株式会社小学館

【書誌情報】

『野球マンガ学概論 ～その歴史と表現について～』

著：ツクイヨシヒサ

定価：2,200円（税込）

発売日：2026年４月17日

体裁：四六判・288ページ

小学館・刊

https://www.shogakukan.co.jp/books/09389851

野球マンガの歴史と表現について徹底的に解説した『野球マンガ学概論 ～その歴史と表現について～』が本日４月17日に小学館より発売しました。

世界に類を見ない、独自の深さと広さを誇る日本の「野球マンガ」文化。本書はその歴史と表現について、学問的な体系化を図った新機軸のマンガ評論です。

名作『MAJOR』『ラストイニング』に登場する実際のコマをふんだんに使用しながら、徹底解説した画期的な一冊となっています。

巻末には「世界で一番詳しい『野球マンガ作品年譜』【暫定版】」も収録した、豪華な内容です。

ジャンルの勃興期から20世紀までの流れを俯瞰・整理した第一章、21世紀の現在に至るまでの作品群を集積・評価した第二章、野球マンガならではの試合＆プレーの表現を分析・解体した第三章、

物語の構成やストーリーの流れをポイント別に分類・定義した第四章、の四部構成で語っていきます。

「女子野球」で振り返る野球マンガ史、「パロディ」で振り返る野球マンガ史、「擬似球技」で振り返る野球マンガ史など、コラム群も充実しています。

『MAJOR』から実際のコマを抜粋 (C)満田拓也／小学館

『ラストイニング』から実際のコマを抜粋 (C)中原裕／小学館

著者情報：

ツクイヨシヒサ

野球マンガ評論家。文筆家、ライター、編集者。1975年生まれ。栃木県足利市出身。駒澤大学文学部に在学中から出版業界に携わり、執筆活動を始める。2003年頃から本格的にマンガ研究へ従事し、『週刊SPA!』『別冊宝島』『コミックナタリー』などの各種メディアへ寄稿。一方で『週刊ベースボール』『野球太郎』ほかにて、野球ライターとしても活躍する。マンガ家やプロ野球選手を中心に、これまで150人以上の著名人・アスリート等へのインタビュー実績を持つ。著書に『あだち充は世阿弥である。』（飛鳥新社）、編著に『ラストイニング 勝利の21か条』（小学館）などがある。野球マンガに特化した研究機関「BBC らぼ」（ベースボール・コミック ラボ）主宰。