システムサービスより「コードギアス」シリーズのプライズが2026年4月より連続展開！

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システムサービス株式会社




システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「コードギアス」シリーズのプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。




◆コードギアス 反逆のルルーシュ　ぷれちゃすぬいぐるみ 黒の騎士団


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】コードギアス 反逆のルルーシュ　ぷれちゃすぬいぐるみ 黒の騎士団


【種類】全5種


【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定


【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2604_cg_SS16723


※無くなり次第終了となります。




◆コードギアス 反逆のルルーシュ　ぷれちゃすぬいぐるみ 皇女と騎士


【アミューズメント専用景品】



約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞


【商品名】コードギアス 反逆のルルーシュ　ぷれちゃすぬいぐるみ 皇女と騎士


【種類】全4種


【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定


詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。


※無くなり次第終了となります。






リポストキャンペーン


プライズ登場を記念して、リポストキャンペーンを実施いたします。




・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス公式（@FANSCLUB_SS）」の該当ポストをリポスト



抽選で1名様に4月登場「コードギアス 反逆のルルーシュ　ぷれちゃすぬいぐるみ 黒の騎士団」を全種セットでプレゼント。



・キャンペーン期間


4月17日～4月22日23時59分まで


2026年5月以降の展開ラインナップ





今後の詳細情報に関しましてはシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。




■著作権表記


(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS　Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST


(C)SUNRISE／PROJECT G-AKITO　Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST


(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS　Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST


(C)SUNRISE／PROJECT G-ROZE　Character Design (C)2006-2024 CLAMP・ST




■コードギアスプロジェクト公式X


https://x.com/GEASSPROJECT



■コードギアスシリーズ公式サイト


https://geass.jp



■コードギアスチャンネル CODEGEASS Channel


https://www.youtube.com/@CODEGEASS_Ch



■システムサービス株式会社


https://fans.co.jp



■システムサービス公式（X/旧Twitter）


https://x.com/FANSCLUB_SS




※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。