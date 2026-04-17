システムサービスより「コードギアス」シリーズのプライズが2026年4月より連続展開！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「コードギアス」シリーズのプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆コードギアス 反逆のルルーシュ ぷれちゃすぬいぐるみ 黒の騎士団

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】コードギアス 反逆のルルーシュ ぷれちゃすぬいぐるみ 黒の騎士団

【種類】全5種

【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定

【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2604_cg_SS16723

※無くなり次第終了となります。

◆コードギアス 反逆のルルーシュ ぷれちゃすぬいぐるみ 皇女と騎士

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】コードギアス 反逆のルルーシュ ぷれちゃすぬいぐるみ 皇女と騎士

【種類】全4種

【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

リポストキャンペーン

プライズ登場を記念して、リポストキャンペーンを実施いたします。

・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス公式（@FANSCLUB_SS）」の該当ポストをリポスト

抽選で1名様に4月登場「コードギアス 反逆のルルーシュ ぷれちゃすぬいぐるみ 黒の騎士団」を全種セットでプレゼント。

・キャンペーン期間

4月17日～4月22日23時59分まで

2026年5月以降の展開ラインナップ

今後の詳細情報に関しましてはシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

■著作権表記

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST

(C)SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design (C)2006-2024 CLAMP・ST

■コードギアスプロジェクト公式X

https://x.com/GEASSPROJECT

■コードギアスシリーズ公式サイト

https://geass.jp

■コードギアスチャンネル CODEGEASS Channel

https://www.youtube.com/@CODEGEASS_Ch

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。