システムサービスより「コードギアス」シリーズのプライズが2026年4月より連続展開！
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）は、「コードギアス」シリーズのプライズ商品を2026年4月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆コードギアス 反逆のルルーシュ ぷれちゃすぬいぐるみ 黒の騎士団
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】コードギアス 反逆のルルーシュ ぷれちゃすぬいぐるみ 黒の騎士団
【種類】全5種
【登場時期】2026年4月4週より順次登場予定
【導入店情報】https://fans.co.jp/event/2604_cg_SS16723
※無くなり次第終了となります。
◆コードギアス 反逆のルルーシュ ぷれちゃすぬいぐるみ 皇女と騎士
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】コードギアス 反逆のルルーシュ ぷれちゃすぬいぐるみ 皇女と騎士
【種類】全4種
【登場時期】2026年5月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
リポストキャンペーン
プライズ登場を記念して、リポストキャンペーンを実施いたします。
・システムサービス公式Xアカウント「システムサービス公式（@FANSCLUB_SS）」の該当ポストをリポスト
抽選で1名様に4月登場「コードギアス 反逆のルルーシュ ぷれちゃすぬいぐるみ 黒の騎士団」を全種セットでプレゼント。
・キャンペーン期間
4月17日～4月22日23時59分まで
2026年5月以降の展開ラインナップ
今後の詳細情報に関しましてはシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
■著作権表記
(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2017 CLAMP・ST
(C)SUNRISE／PROJECT G-AKITO Character Design (C)2006-2011 CLAMP・ST
(C)SUNRISE／PROJECT L-GEASS Character Design (C)2006-2018 CLAMP・ST
(C)SUNRISE／PROJECT G-ROZE Character Design (C)2006-2024 CLAMP・ST
■コードギアスプロジェクト公式X
https://x.com/GEASSPROJECT
■コードギアスシリーズ公式サイト
https://geass.jp
■コードギアスチャンネル CODEGEASS Channel
https://www.youtube.com/@CODEGEASS_Ch
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。