この春、妖しい影が迫りくる！GCN文庫新刊『誘惑だらけの美少女ハーレムパーティーに１人、魔王が紛れ込んでいる！？』『王者の盤狂わせ 2』、4月20日発売！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年4月20日に発売いたします。

刊行タイトル一覧

『誘惑だらけの美少女ハーレムパーティーに１人、魔王が紛れ込んでいる！？』

『王者の盤狂わせ ２ ～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～』

そう、勇者は気づいていたのだ。パーティーの誰かが"魔王"であることを……

＜書籍情報＞

誘惑だらけの美少女ハーレムパーティーに１人、魔王が紛れ込んでいる！？

小説：高野ケイ イラスト：むつみまさと

ISBN：9784867169483

価格：880円（本体800円＋税10%）

発売日：2026年4月20日

https://gcnovels.jp/book/2083

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/579

▼作品公式Xアカウント

https://x.com/Redo_OTH_prince

盤上の常識も、盤外の陰謀も、王者の一手で狂わせる！次世代の将棋魔王譚、第２弾！

＜書籍情報＞

王者の盤狂わせ ２ ～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～

小説：依依恋恋 イラスト：ふじ子

ISBN：9784867169476

価格：880円 （本体800円＋税10%）

発売日：2026年4月20日

https://gcnovels.jp/book/2072

【特典情報はこちら】

https://gcnovels.jp/news/578

▼作品公式Xアカウント

https://x.com/zimetutei28

キミの隣の「面白い」『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)

ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！

GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や、デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など異世界ファンタジー作品も続々と登場します。

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