この春、妖しい影が迫りくる！GCN文庫新刊『誘惑だらけの美少女ハーレムパーティーに１人、魔王が紛れ込んでいる！？』『王者の盤狂わせ 2』、4月20日発売！

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株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年4月20日に発売いたします。


刊行タイトル一覧


『誘惑だらけの美少女ハーレムパーティーに１人、魔王が紛れ込んでいる！？』


『王者の盤狂わせ　２　～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～』








そう、勇者は気づいていたのだ。パーティーの誰かが"魔王"であることを……

＜書籍情報＞


誘惑だらけの美少女ハーレムパーティーに１人、魔王が紛れ込んでいる！？


小説：高野ケイ イラスト：むつみまさと


ISBN：9784867169483


価格：880円（本体800円＋税10%）


発売日：2026年4月20日


https://gcnovels.jp/book/2083



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/579



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https://x.com/Redo_OTH_prince






盤上の常識も、盤外の陰謀も、王者の一手で狂わせる！次世代の将棋魔王譚、第２弾！

＜書籍情報＞


王者の盤狂わせ　２　～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～


小説：依依恋恋 イラスト：ふじ子


ISBN：9784867169476


価格：880円 （本体800円＋税10%）


発売日：2026年4月20日


https://gcnovels.jp/book/2072



【特典情報はこちら】


https://gcnovels.jp/news/578



▼作品公式Xアカウント


https://x.com/zimetutei28







キミの隣の「面白い」『GCN文庫』　https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)


ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！
GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や、デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など異世界ファンタジー作品も続々と登場します。



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