この春、妖しい影が迫りくる！GCN文庫新刊『誘惑だらけの美少女ハーレムパーティーに１人、魔王が紛れ込んでいる！？』『王者の盤狂わせ 2』、4月20日発売！
マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫にて以下の作品を2026年4月20日に発売いたします。
刊行タイトル一覧
『誘惑だらけの美少女ハーレムパーティーに１人、魔王が紛れ込んでいる！？』
『王者の盤狂わせ ２ ～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～』
そう、勇者は気づいていたのだ。パーティーの誰かが"魔王"であることを……
＜書籍情報＞
誘惑だらけの美少女ハーレムパーティーに１人、魔王が紛れ込んでいる！？
小説：高野ケイ イラスト：むつみまさと
ISBN：9784867169483
価格：880円（本体800円＋税10%）
発売日：2026年4月20日
https://gcnovels.jp/book/2083
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/579
▼作品公式Xアカウント
https://x.com/Redo_OTH_prince
盤上の常識も、盤外の陰謀も、王者の一手で狂わせる！次世代の将棋魔王譚、第２弾！
＜書籍情報＞
王者の盤狂わせ ２ ～ネット将棋の帝王、死神の鎌を翻す～
小説：依依恋恋 イラスト：ふじ子
ISBN：9784867169476
価格：880円 （本体800円＋税10%）
発売日：2026年4月20日
https://gcnovels.jp/book/2072
【特典情報はこちら】
https://gcnovels.jp/news/578
▼作品公式Xアカウント
https://x.com/zimetutei28
キミの隣の「面白い」『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)
ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！
GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や、デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など異世界ファンタジー作品も続々と登場します。
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