レバンガ北海道との「フォロー＆リポストキャンペーン（第5弾）」実施のお知らせ

1. 施策の背景と目的

株式会社フジタコーポレーショントワ・ヴェール＆レバンガ北海道コラボレーションキャンペーン

株式会社フジタコーポレーション（本社：北海道苫小牧市、以下「当社」）が指定管理者として管理運営を行う「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」は、デジタルマーケティングの強化と地域経済の活性化を目的として、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「レバンガ北海道」と連携したX（旧Twitter）上でのプロモーションを実施いたします。 本企画は「第5弾」となる継続的な取り組みであり、オンライン上の拡散力を活用して、北海道産食品の魅力とスポーツの活力を全国へ発信することを目指しています。

2. キャンペーン詳細（X限定施策）

本キャンペーンは、Xのプラットフォーム機能を活用し、情報の即時性と拡散性を重視した構成となっています。

・キャンペーン名： トワ・ヴェール × レバンガ北海道コラボ企画 第5弾 フォロー＆リポストキャンペーン

・実施期間： 2026年4月17日（金）12:00 ～ 4月21日（火）23:59

・応募フロー：

１．トワ・ヴェール公式Xアカウント（@toitvert_FUJITA(https://x.com/toitvert_FUJITA)）をフォロー

２．レバンガ北海道公式Xアカウント（@levangakousiki）をフォロー

３．指定のキャンペーン投稿をリポスト

・当選特典：

・トワ・ヴェール製品（スモークチキン3本・クリームチーズ1個）

・レバンガ北海道 在籍選手のサイン

上記セットを抽選で5名様に進呈

3. 今後の展望

当社は今後も、XをはじめとするSNSプラットフォームを戦略的に活用し、ユーザー参加型のイベントや異業種コラボレーションを推進いたします。オンラインとオフラインを融合させたマーケティング活動により、収益基盤の強化と地域社会への貢献を両立させてまいります。

■ 株式会社フジタコーポレーションについて

当社は、北海道苫小牧市に本社を置き、「食」を軸とした多角的な事業を展開する企業です。

1978年の創業以来、大手フランチャイズチェーンの運営を中心に、地域に根差した飲食・小売事業を推進してまいりました。

現在はそのノウハウを活かし、黒松内町において「黒松内町特産物手づくり加工センター トワ・ヴェール」の指定管理者として、高品質なチーズや肉製品の製造・販売を担っております。

また、自社事業としてカシス農園を運営するほか、2023年には「株式会社TOMONIゆめ牧舎」を連結子会社化し、酪農事業へも進出いたしました。

地域の資源を活かした独自ブランドの展開と、一次産業から三次産業までを網羅する独自のビジネスモデルを通じて、地域経済の活性化と持続的な企業価値の向上に邁進してまいります。

■ 会社概要

社名：株式会社フジタコーポレーション

設立：1978年3月

資本金：7,000万円（2025年07月31日現在）

代表者：代表取締役社長 遠藤 大輔

本社所在地：北海道苫小牧市若草町5丁目3番5号

事業内容：飲食・小売事業、製造・卸売事業、農畜産事業

株式上場：東京証券取引所 スタンダード市場（証券コード：3370）