【大反響につき延長開催！】1日30名限定！牡蠣・白子・あん肝が食べ放題『痛風鍋120分食べ放題』｜日本酒原価酒蔵9店舗で開催！

株式会社ビリオンフーズ

【大好評につき延長決定】『牡蠣』『白子』『あん肝』が入った痛風鍋が3,980円(税込)食べ放題！

冬季限定開催をしていた大人気企画「痛風鍋食べ放題」が、大好評につき日本酒原価酒蔵9店舗限定で4月17日～5月31日まで期間延長となりました！

『牡蠣』、『白子』、『あん肝』の高級食材と新鮮な野菜を煮込んだ鍋を、満腹になるまでお楽しみください。

さらに、お料理と相性抜群の厳選日本酒も、スタッフがご提案いたします。

この機会にぜひお楽しみください！

イベント概要

◆イベント内容

【牡蠣、白子、あん肝が無限に食べられる！】『痛風鍋』120分食べ放題

◆期間

2026年4月17日(金)～2026年5月31日(日)

◆120分痛風鍋食べ放題単品料金

税込3,980円

※日本酒を飲まれる方に限り別途入館料540円(税込)を頂いております。

◆120分痛風鍋食べ放題＆飲み放題付料金

通常飲み放題：税込6,480円

プレミアム飲み放題付：税込7,030円

◆定員

各店1日30名様

◆実施店舗

日本酒原価酒蔵

(新宿総本店、新宿東口店、神保町店、新橋二号店、上野御徒町店、錦糸町店、大宮店、大阪梅田本店、谷町四丁目店)

◆予約方法

◯ネット予約

ネット予約のコース選択に【痛風鍋120分食べ放題】というコースがございますのでご選択くださいませ。

◆備考

・ご予約は先着順となりますのでご了承ください。

・キャンセルする場合は前日までにご連絡ください。

（ご連絡頂けなかった場合、キャンセル料をお支払い頂く場合がございます）

・食べ放題は120分制（L.O.は終了30分前）となります。

・痛風鍋食べ放題単品の注文かつ日本酒を飲まれる方に限り別途入館料540円(税込)を頂いております。

・白子は鱈白子、もしくは鮭白子になります。

・アプリに配布される「痛風鍋食べ放題のクーポン」をご来店時に提示した方のみ対象です。

・当日ご来店時にアプリをダウンロードした方も対象です。

◆アプリのダウンロードはこちらから

・Appleはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/new-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%85%92%E5%8E%9F%E4%BE%A1%E9%85%92%E8%94%B5/id1550729517)

・Androidはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.active.sakegenkabar&hl=ja)

【日本酒原価酒蔵】今すぐ予約 :https://sake-genkabar.com/shop/

日本酒原価酒蔵とは？

日本酒原価酒蔵とは、日本酒を原価で提供している居酒屋です。

50種超の日本酒を原価で提供しており、獺祭、冩楽、鳳凰美田、鍋島、黒龍など、商品のほぼ全てが特定名称酒と呼ばれるクオリティの高い日本酒です。

お客様に「日本酒」をよりお楽しみいただきたい、そんな気持ちから始めた「原価」提供です。

日本酒は、300円台より提供しております。

ドリンクメニュー

【日本酒原価酒蔵】今すぐ予約 :https://sake-genkabar.com/shop/

実施店舗一覧



【東京都】

◯日本酒原価酒蔵 新宿総本店

https://sake-genkabar.com/shop/shinjyuku/

◯日本酒原価酒蔵 新宿東口店

https://sake-genkabar.com/shop/shinjyukueast/

◯日本酒原価酒蔵 新橋2号店

https://sake-genkabar.com/shop/shinbashi2/

◯日本酒原価酒蔵 錦糸町店

https://sake-genkabar.com/shop/kinshichou/

◯日本酒原価酒蔵 上野御徒町店

https://sake-genkabar.com/shop/uenookachimachi/

◯日本酒原価酒蔵 神保町店

https://sake-genkabar.com/shop/jinbocho/

【埼玉県】

◯日本酒原価酒蔵 大宮店

https://sake-genkabar.com/shop/omiya/

【大阪府】

◯日本酒原価酒蔵 梅田店

https://shop.sake-genkabar.com/detail/umeda/

◯日本酒原価酒蔵 谷町4丁目店

https://sake-genkabar.com/shop/tanimachiyonchoume/

会社概要

◯会社名：株式会社ビリオンフーズ

◯所在地：東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 16階

◯電話 ：03-6417-4925

◯代表者：代表取締役社長 中村 雄斗

・X

https://twitter.com/Yuto__Nakamura

・Instagram

https://www.instagram.com/__yutonakamura__/?hl=ja

・YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCyaHqfa4EaKDomG2SDq3LDQ

・note

https://note.com/billionfoods_025

◯事業内：飲食店経営及び飲食店コンサルティング、CRMアプリ販売事業、日本酒ブランド開発事業

◯資本金：1,120万円（資本準備金含む）

◯設立：2012年3月

◯URL：https://billion-foods.studio.site/

◯人材募集：https://sake-genkabar.com/recruit/

日本の食の魅力を一緒に伝えませんか？

我々ビリオンフーズは、

「日本の食で、世界を満たす」

というミッションのもと、日本酒、日本食の魅力を世界へ発信する飲食企業です。

今後は国内にて日本酒原価酒蔵はもちろん、様々な日本食業態を世界へ展開していきます。

ビリオンフーズでは、これから一緒に日本の食を世界に伝える日本一の企業を創り上げる仲間を常に募集しております。業界未経験者の方も大歓迎です。

まずはオンラインでカジュアル面談、体験アルバイトで現場を知る事もできます。

ご興味ある方は是非以下リンクよりご確認ください！

詳細を見る :https://billionfoods.co.jp/recruit?utm_source=PRTIMES&utm_medium=2025&utm_campaign=2025release&utm_id=01

会社の取り組みや社員インタビューは、公式noteでもご紹介しています。ぜひあわせてご覧ください。

ビリオンフーズ公式noteはこちら :https://note.com/billionfoods_025