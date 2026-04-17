誰もが、ヤダンにシビれる――。『YADANG／ヤダン』Blu-ray&DVDが2026年8月5日(水)発売決定！

株式会社ハピネット

2025年韓国No.1〈メガヒット〉［覚醒］クライム・アクション！

息つく暇もない、 スリリングで予測不能なノンストップ展開、エキサイトするアクション。最後まで張り詰めた緊張感をドライヴし、たどり着くのは――万雷のラスト！

公式HP :https://yadang.jp/

■2025年韓国観客動員数No.1!(上半期)

公開後4週で300万人を突破し、圧倒的ロングランを記録した2025年韓国観客動員数・上半期第1位のメガヒット作。 『犯罪都市』『ベテラン』に続く“韓国ノワール新章［覚醒］”として期待が高まる一作。

■実在する“ヤダン”の闇を描く、衝撃のクライム・アクション！

韓国に実在するとされる、司法取引を裏で操る闇ブローカー“ヤダン”の実態を初めて正面から描いた話題作。国家権力×裏社会×裏切りが交錯する圧巻の世界観が観客を引きずり込む。

■カン・ハヌル × ユ・ヘジン × パク・ヘジュンの最強キャスト集結！

『イカゲーム』で人気のカン・ハヌルが爽やかイメージを覆すダークな役に挑戦し、ユ・ヘジン、パク・ヘジュンと共に三つ巴の緊張感あるドラマを展開。豪華キャストの怪演が作品に圧倒的な重厚感を与える。

■予測不能のノンストップ展開と“万雷のラスト”！

息つく暇もないスピード感、二転三転する裏切り、そして怒涛のクライマックス。“予測不能” “最後まで張り詰めた緊張感”と評される物語が観客を釘付けにする。

■社会の闇をえぐる骨太なテーマ性！

政治・司法・麻薬捜査が癒着する韓国社会の闇を鋭く描写。権力と腐敗、正義の歪みなど、現代社会へのメッセージ性も高い作品として評価されている。

■映像特典には日本未公開の“Vlog風ミニメイキング集”を収録！

▼『YADANG／ヤダン』Blu-ray＆DVD 商品情報

■発売日

2026年8月5日（水）

■価格

Blu-ray：5,500円（税込）

DVD：4,400円（税込）

■映像特典

・公開時ミニメイキング集

・Vlog風ミニメイキング集

・オリジナル予告集

・日本版予告集

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

▼『YADANG／ヤダン』作品情報

■ストーリー

麻薬犯罪者から情報を引き出し、検察や警察に提供して司法取引を操る、闇のブローカー“ヤダン”。イ・ガンスは、出世のチャンスを狙う検事ク ・グァニに才能を見出され、タッグを組んで次々と検挙を成功させていく――。しかし、ある麻薬摘発事件が国家と裏社会を巻き込む巨大な陰謀へと発展し、ヤダンは地獄の底に突き落とされる――。

■キャスト

イ・ガンス：カン・ハヌル

ク・グァニ：ユ・ヘジン

オ・サンジェ：パク・ヘジュン

チョ・フン：リュ・ギョンス

オム・スジン：チェ・ウォンビン

■スタッフ

監督：ファン・ビョングク

脚本：キム・ヒョソク、ファン・ビョングク、ユン・スンヨ ン

撮影：イ・モゲ

照明：イ・ソンファン

美術：イ・モクウォン

衣装：クァク・ジョンエ

発売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2025 PLUS M ENTERTAINMENT AND HIVE MEDIA CORP, ALL RIGHTS RESERVED.