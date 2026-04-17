【大阪福島ジムReTry】グラングリーン大阪で開催のランニングイベントに協賛

株式会社yorokonde

株式会社yorokonde（代表取締役：石黒英一）が運営するパーソナルジム・レンタルジム「ReTry（リトライ）」（大阪市福島区）は、2026年3月29日にグラングリーン大阪にて個人主催で開催されたランニングイベントに協賛しました。

ランニングイベントは、運動を一人で続けることが難しいという課題に対し、参加者同士の交流を通じて運動習慣の定着を目的として、大阪の中心地にあるグラングリーン大阪にて開催されました。参加者は21名にのぼり、初心者から経験者まで楽しめるよう目的に沿ったコース分けがされ、ランニング後にはカフェでの交流が行われました。ReTryのお客様もイベントに参加し、運動コミュニティの広がりにもつながる機会となりました。

大阪福島ジムReTry_グラングリーン大阪で開催されたランニングイベント_ランニングしている様子

ReTryは「挑戦する人を応援したい」という思いから、誰でも通いやすいジムの運営を行っています。トレーニングだけでなく、インナーケアやスキンケアも大切にしており、日々の健康、生活をサポートするアイテムを取り揃えています。

また、「一人では運動を続けることが難しいが、誰かと一緒なら続けられる」というお声をきっかけに運動コミュニティづくりにも注力しています。地域のランニングイベントやスポーツイベントへの協賛を通じて、参加者同士が交流できる機会を創出し、運動を継続しやすい環境づくりを目指しています。

今回のランニングイベントは、参加者同士の交流を通じて運動習慣の定着を目指す取り組みであり、ReTryの考えと一致したことから協賛に至りました。

■インナーケアをサポートするアイテムの試供品を配布

イベントの終盤には参加者全員にインナーケアをサポートするアイテムの試供品を配布しました。

ランニングや筋トレなどの運動や体づくりをより効果的にするために、体の外側だけでなく内側から整えることも重要とされています。内側からのアプローチがランニングや筋トレなど体づくりの土台になると考え、ReTryではトレーニングと併せてインナーケアアイテムの販売、提案を行っています。

ランニングイベントを通じて、インナーケアで運動をより効果的に体感していただく機会を提供することができました。

■ジムスタッフによるストレッチのサポート

ランニング前後にはジムスタッフがストレッチのサポートを行いました。

ランニングなどの運動を安心して楽しみ、運動習慣を身につけるためには準備やアフターケアとなるストレッチが重要です。

より効果的なランニングの準備やアフターケアを体感いただきたいという思いから、ジムスタッフがストレッチのサポートを行いました。

大阪福島ジムReTry_グラングリーン大阪で開催されたランニングイベント_準備運動としてストレッチしている様子

■トレーニングや運動、健康についての意見交換

ランニング中やイベント後の交流にもジムスタッフが参加し、トレーニングや運動、健康についての意見交換を行いました。

ランニングや運動は楽しさだけでなく、日常生活に運動習慣を取り入れることでより健康的な生活につながるとされています。運動と健康のつながりを体感するほど、より運動の楽しさが増し、継続しやすくなると、ReTryは考えています。

このような価値を多くの方に知っていただくために、イベントや交流の場でトレーニングや運動、健康に関する意見交換を行いました。

大阪福島ジムReTry_グラングリーン大阪で開催されたランニングイベント_カフェでの交流の様子

インナーケアをサポートする試供品配布による体の内側のケア、ストレッチサポートによる体の外側のケアに加え、運動や健康について参加者同士やスタッフとの意見交換を行い、習慣づくりを後押ししました。

ReTryは、トレーニング指導にとどまらず、コンディション面やコミュニティを通じた習慣づくりまで伴走することで運動や体づくりへの挑戦を応援しています。

「挑戦する人を応援したい」というReTryの思いから、このたびランニングイベントへの協賛を行いました。

ReTryは今後も地域のスポーツイベントへの協賛を通じて運動コミュニティを広げ、運動を継続するきっかけを生み出していきます。

また、イベントへの協賛だけでなく、都度払い制のレンタルジムやパーソナルトレーニングを通じて、始めやすく通いやすい仕組みを整え、日常の中に運動習慣を取り入れやすい選択肢を提供していきます。さらに、サプリメントやスキンケアアイテムなど、インナーケアやボディケアに特化した日常に取り入れやすいアイテムを多数取り揃え、筋トレやランニングなどの運動習慣と併せたライフスタイルの提案を行っていきます。

ReTryは、トレーニングだけではなく、インナーケアやボディケア、運動コミュニティづくりを通じて、運動習慣を取り入れやすく継続しやすい環境をつくり、これからも挑戦する人を応援し続けます。

現在、ReTryでは都度払いで利用可能なレンタルジムやパーソナルトレーニングの体験予約を受付中です。詳細・ご予約は公式Instagramよりご確認ください。

■店舗情報

店舗名：ReTry（リトライ） パーソナルジム&レンタルジム

所在地：〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島2-8-16 コトブキビル3階

営業日：月～金 (土日祝不定休)

営業時間：8:00～22:00 ※火曜日のみ20:00まで営業

サービス内容：パーソナルジム／レンタルジム／イベント運営／パーソナルトレーニング

HP：https://retry-gym.jp/

インスタグラム：https://www.instagram.com/retry.personalgym/

■ 会社概要

会社名：株式会社yorokonde

所在地：大阪府大阪市北区大淀南2-2-43

代表取締役：石黒英一（いしくろ えいいち）

事業内容：パーソナルジム・レンタルジム運営／健康・美容サポート事業／イベント企画運営／プログラミングスクール運営支援／キャリア支援／フリーランス支援