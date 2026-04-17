2年ぶりの単独ライブツアー！チュートリアルライブ2026 『荒波の日本海ツアー』 開催決定！

吉本興業株式会社

チュートリアルによる単独ライブツアー『荒波の日本海ツアー』の開催が決定しました。

本ツアーは、2024年に開催した「恍惚の暁」から、約2年ぶりの開催となります。今回の舞台は、その名の通り「日本海側」の各都市。7月4日（土）に青森からスタートし、新潟、秋田、長崎、島根、京都、そして石川までの7か所を巡ります。各地の雰囲気を感じながら、漫才とトークをたっぷりとお届けします。

チケット先行受付は、FANYチケットにて4月18日（土）11:00より開始します。

チュートリアル 本人コメント

●福田充徳

日本海ツアーということで今まで生でチュートリアルのネタを見たことが無い方にたくさん来ていただきたいです。今年51歳のオッサン2人が精一杯漫才します。

●徳井義実

今回初めての試みで、日本海沿いにライブツアーを行います。これまでライブで伺ったことのない街へ行けることを大変楽しみにしております。

ネタとトークのライブツアー、ぜひご来場ください。

チュートリアルライブ2026 『荒波の日本海ツアー』 概要

■出演：チュートリアル

■主催：吉本興業株式会社

【ツアー日程】

１.7月4日（土）＜青森＞ 弘前文化センター 大ホール

２.8月15日（土）＜新潟＞ 新潟県民会館 小ホール

３.8月29日（土）＜秋田＞ あきた芸術劇場ミルハス 中ホール

４.9月26日（土）＜長崎＞ 平戸文化センター 中ホール

５.11月21日（土）＜島根＞ ビッグハート出雲 白のホール

６.12月6日（日）＜京都＞ 舞鶴市総合文化会館 舞鶴東コミュニティセンター

７.12月27日（日）＜石川＞ 北國新聞赤羽ホール

※青森・新潟 ・秋田・島根・京都：18:00開場／19:00開演

※長崎・石川：17:30開場／18:30開演

【チケット料金】

前売5,000円／当日5,500円／配信2,000円 ※配信チケットは石川公演のみ

【チケット販売スケジュール】

■先行受付※FANYチケットのみ：4月18日（土）11:00 ～ 4月20日（月）11:00

＞＞当落発売：4月24日（金）18:00

■一般販売※FANYチケット、ぴあ、ローソン：4月29日（水・祝）10:00

FANYチケットはこちら：https://r.ticket.fany.lol/tutorial-tour2026