“生存確率ゼロ”からの脱出を描くサバイバル・スリラー『ラスト・ブレス』DVD 2026年7月29日(水)発売決定！！

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残された酸素はわずか10分―― 極限を生き抜け！

※画像は商品イメージになります

■極限状況で描かれる“本物”の緊張感

深海や密閉空間といった逃げ場のない環境で展開される物語は、息をのむほどの臨場感。観ている側まで呼吸を忘れてしまうような、圧倒的なサバイバル体験が味わえる。

■実話に基づく圧倒的な説得力

実際に起こった潜水事故を緻密なリサーチに基づいて監督のアレックス・パーキンソンが映像化。すべての展開に重みがあり、「もし自分だったら」と考えずにはいられない、強烈なリアリティが最大の魅力。

■人間の“生きる力”と“絆”を描く感動ドラマ

極限の中で試されるのは、知識や体力だけでなく、人を思う心と信頼関係。スリルだけでなく、深い感動と余韻を残すヒューマンドラマとしても公開時は高く評価されている。

■キャストには、ベテランと若手の実力派が勢揃い！

経験豊富な最年長の潜水士ダンカンを人間味豊かに演じるのは、『ラリー・フリント』『スリー・ビルボード』などで米アカデミー賞に3度ノミネートされた実績を持つウディ・ハレルソン。加えて、マーベルのスーパーヒーロー映画『シャン・チー／テン・リングスの伝説』のタイトルロールを演じて脚光を浴びたシム・リウがストイックな潜水士のデイヴ、Netflixの人気ドラマ・ シリーズ「ピーキー・ブラインダーズ」のフィン・コールが絶体絶命の危機に見舞われるクリスに扮し、迫真の演技を披露して いる。

▼『ラスト・ブレス』作品情報

【キャスト】

ウディ・ハレルソン

シム・リウ

フィン・コール

クリフ・カーティス

【スタッフ】

監督：アレックス・パーキンソン

原作：ドキュメンタリー『ラスト・ブレス』（メットフィルム）

脚本：ミッチェル・ラフォーチュン アレックス・パーキンソン＆デヴィッド・ブルックス

【ストーリー】

北海でガス・パイプラインの補修を行うため、スコットランドから出航した潜水支援船タロス号。ダンカン、デイヴ、クリスの3人の飽和潜水士が水深91メートルの海底で作業している最中、タロス号がコンピュータシステムの異常で制御不能に陥り、命綱が切れたクリスが深海に投げ出されてしまう。緊急用の酸素残量は、わずか10分。海底の潜水ベルにとどまったダンカンとデイヴ、海上のタロス号の乗組員たちは、あらゆる手を尽くして救助を試みるが……。

▼『ラスト・ブレス』DVD 商品情報

【発売日】

2026年7月29日(水)

【価格】

DVD：4,400円(税込)

【映像特典】

・予告編（特報／予告編）

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

発売元：株式会社キノフィルムズ／木下グループ

販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

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