コンパクトSUVから大型クロカンモデルまで最新人気55車種徹底ガイド！『2026-2027年　国産＆輸入SUVのすべて 』発売！

株式会社 三栄

モーターファン別冊 2026-2027年 国産＆輸入SUVのすべて

発売日：2026年4月17日

定価：1200円（本体価格：1091円）

JANコード：9784779654398

https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505439/(https://shop.san-ei-corp.co.jp/shop/g/g505439/)

株式会社三栄（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：鈴木賢志）は、2026年4月17日より

『2026-2027年 国産＆輸入SUVのすべて』を発売いたします。

モーターファン別冊 ニューモデル速報 統括シリーズ Vol.176は、「2026-2027年 国産＆輸入SUVのすべて」です。コンパクトSUVから大型クロカンモデルまで、国産＆輸入の代表的なモデル全55台を一気に網羅。各車種ごとに定型フォーマットで詳しく解説しています。内外装の豊富な写真やインプレッション、バリエーション展開など、各車横並びで比較検討できる情報量の多い保存版の１冊です。巻頭では、新型RAV4、新型CR-Vの比較を展開。SUVの購入を検討中の方はもちろん、最新情報を知りたいあなたにぜひおすすめします。

巻頭企画は、ミドルクラスを代表するトヨタRAV4とホンダCR-Vによる「直接対決」。ともに最新モデルとなった両メーカーのベストセラーそれぞれの見どころに迫ります。

スバルから、フル電動ツーリングワゴンのトレイルシーカーが登場。大きな荷室に、リヤモーターの出力を上げた四駆システム、ラギッドなスタイリングなど見どころ満点の一台に仕上がっています。

メインとなるフォーマットページでは、各車種ごとに、乗降性や居住性をモデルカットを使ってわかりやすく解説。バリエーション、ボディカラーを含め、当該車種のあらゆる情報を紹介します。

CONTENTS

2 RAV4はPHEVを追加、CR-Vは「RS」一本で勝負！

直接対決

TOYOTA RAV4／HONDA CR-V

8 システム出力280kWにアップ、積載性もスバル最大！

スバルらしさがあふれ出す！

SUBARU TRAILSEEKER

12 NEWS FLUSH!

JEEP初の四輪駆動ハイブリッド

JEEP AVENGER 4xe

ハニカムグリルのCROSS TOURINGを追加！

HONDA ZR-V

国産SUV

12 トヨタ RAV4

16 トヨタ・ランドクルーザー300

18 トヨタ・ランドクルーザー250

20 トヨタ・ランドクルーザー70

22 トヨタ・クラウン エステート

24 トヨタ・ハリアー

26 トヨタ・カローラクロス

28 トヨタ・ヤリスクロス

30 トヨタ・ライズ

32 ホンダ CR-V

36 ホンダ・ヴェゼル

38 ホンダ WR-V

40 ホンダ ZR-V

42 スバル・フォレスター

46 スバル・クロストレック

48 スバル・レヴォーグレイバック

50 日産アリア

54 日産エクストレイル

56 日産キックス

58 スズキ・クロスビー

60 スズキ・フロンクス

62 スズキ・ジムニーシエラ／ノマド

64 マツダ CX-80

66 マツダ CX-60

68 マツダ CX-5

70 マツダ CX-30

72 マツダ MX-30

74 レクサス LX

76 レクサス GX

78 レクサス NX

80 レクサス UX

82 レクサス LBX

84 三菱アウトランダー

86 三菱エクリプスクロス

88 三菱トライトン

90 ダイハツ・ロッキー

輸入SUV

94 BYD シーライオン 6

98 プジョー 5008

100 プジョー 3008

102 プジョー 2008

104 ルノー・キャプチャー

106 ルノー・アルカナ

108 アルファロメオ・ジュニア

110 フォルクスワーゲン T-Cross

112 フォルクスワーゲン T-Roc

114 フォルクスワーゲン・ティグアン

116 MINI カントリーマン

118 メルセデス・ベンツ GLB

120 メルセデス・ベンツ GLA

122 BMW X2/iX2

124 BMW X1/iX1

126 アウディ Q2

128 ボルボ XC40／EX40

130 ジープ・レネゲード

132 ジープ・コンパス

134 プレゼントコーナー

136 バックナンバー

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■株式会社三栄について

三栄は70年以上の歴史の中で自動車、レース関連の雑誌を中心に刊行を続け、その活動のなかで蓄えられた様々なリソースや業界内外との多様なネットワーク、専門性の高い知識とアーカイブを武器に、スポーツ、ファッション、アウトドアなど様々なジャンルに裾野を広げてきました。雑誌やイベント等を通じて、ブランド力を高め、ウェブや映像でもコンテンツを大きく展開しています。



代表取締役：鈴木賢志

創業：昭和22年10月

設立：昭和27年9月17日

資本金：9,800万円

従業員：141名



〒163-1126

東京都新宿区西新宿6-22-1

新宿スクエアタワー26Ｆ



三栄公式ウェブ：https://san-ei-corp.co.jp/





2026年4月17日

株式会社三栄