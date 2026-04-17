小山田いく原作「すくらっぷ・ブック」グッズ発売開始！

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信州・長野県小諸市を活動拠点として様々な青春群像劇（漫画作品）を生み出した小山田いく先生の代表作品「すくらっぷ・ブック」が、グッズになって登場！



信州・長野県小諸市を活動拠点として様々な青春群像劇（漫画作品）を生み出した漫画家・小山田いく先生の代表作品「すくらっぷ・ブック」の新作グッズ、アクリルスタンドが発売になりました！

※商品は、アクリルスタンド５種類！

組立式のアクリルスタンドになります。

サイズ：タテ103×ヨコ100×厚さ3mm

材質：アクリル

【１.アクリルスタンド大 A：７人】

【２.アクリルスタンド大 B：５人】

【３.アクリルスタンド大 C：晴ボン＆カナ】

【４.アクリルスタンド大 D：晴ボン＆マッキー】

【５.アクリルスタンド大 E：雅一郎＆カナ】

＜アニメイト長野にて、グッズフェアを開催中＞

アニメイト長野では、「小山田いく先生原作『すくらっぷ・ブック』グッズフェア」を開催。

期間：2026年4月17日～5月17日

・商品2種を同時にご購入で、先着で「特製しおり(紙製・全3種)」を1枚お付けします。※絵柄はお選びいただけません。

・商品全種(5種)を同時にご購入で、先着で「特製しおり3枚セット(紙製・全3種 各1枚)」をお付けします。

＜アニメイト通信販売 特典＞

・商品全種(5種)を同時にご購入で、先着で「特製しおり3枚セット(紙製・全3種 各1枚)」をお付けします。

※特典「特製しおり」は、アニメイト長野と同じものになります。

▲特製しおり 全3種

＜小山田いく先生プロフィール＞

1956年、長野県小諸市生まれ。1980年「週刊少年チャンピオン」掲載の「12月の唯」でデビュー。同年同誌にて小諸市を舞台にした青春学園漫画「すくらっぷ・ブック」を連載開始。代表作「星のローカス」「マリオネット師」他多数。2016年逝去。

小山田いく先生の作品は、2022年にその故郷の「小諸ふるさと遺産」に認定されています。

＜商品詳細＞

商品名：「すくらっぷ・ブック」アクリルスタンド大 全5種（A～E）

発売日：2026年4月17日(金)

価格：各 税込2,750円（税抜2,500円）

発売元：フロンティアワークス

販売ショップ・通販サイト：アニメイト通信販売、アニメイト長野、ほかを予定

※アニメイト長野は、4月17日～5月17日の期間限定販売となります。

著作権表記：(C)小山田いく/大洋図書