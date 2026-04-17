暑い季節の塩分補給をゼリーでサポート「マイルーティーン 塩チャージゼリー」　ソルティレモン味・ソルティライチ味を発売

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜）が展開する、日々の健やかさを支えるブランド「MY ROUTINE(マイルーティーン)」は、暑い季節の塩分補給をサポートするスティックタイプのゼリー「MY ROUTINE 塩チャージゼリー」を、2026年4月25日(土)に発売いたします。

フレーバーは、ソルティレモン味とソルティライチ味の2種類です。

【商品の主な特長】

１.塩分を手軽にチャージ 食塩相当量250mg

汗とともに失われやすい塩分補給に着目し、1本あたり約250mgの塩分を配合しました。

暑い季節や発汗時の補給を意識した仕様です。

２.暑さや発汗後のリフレッシュに、クエン酸310mg

1本あたり約310mgのクエン酸を配合し、暑い日にもすっきりと食べやすい味わいに仕上げました。

塩分補給に加え、気分を切り替えたい時にも取り入れやすい設計です。

３.外的ストレスに着目した成分※配合

暑さや日差しなどの外的環境を考え、夏場のコンディションや美容にも着目しました。

４.植物由来の甘味料「ステビア」使用

植物由来の甘味料「ステビア」を使用し、暑い時期にも取り入れやすいすっきりとした味わいに仕上

げました。

※コラーゲンペプチド、クエン酸、メロン抽出物、カツオエラスチン

【その他の特長】

・携帯しやすい

持ち運びやすい15gのスティックタイプで、バッグやポーチにも入れやすい設計。

通勤・通学、部活、屋外作業、レジャーなど、さまざまなシーンで手軽に取り入れられます。

・冷やすとさらに美味しい

冷やしておくことで、ひんやりとしたおいしさが楽しめるのも特長。

暑い季節にも、心地よく食べやすい仕上がりです。

【フレーバー紹介】ソルティレモン

甘酸っぱいレモンの風味が広がる、さっぱりとした味わい。

すっきりとした後味で、暑い時期にも食べやすいフレーバーです。

ソルティライチ

みずみずしいライチの風味に、

やさしい甘さを感じる味わい。

ひんやりとした食べ心地とも相性がよく、フルーティーに楽しめるフレーバーです。

【商品概要】

■商品名 MY ROUTINE 塩チャージゼリー ソルティレモン味

MY ROUTINE 塩チャージゼリー ソルティライチ味

■内容量 15g×5本

■価格 432円（税込）

■販売先 全国の総合スーパー、ドラッグストア、スポーツ専門店、家電量販店、ECモールなど

■発売日 2026年4月25日(土)

■販売者 株式会社ウエニ貿易

《商品ページ》

MY ROUTINE 塩チャージゼリー ソルティレモン味(https://www.myroutine.jp/product_protein/h01-myroutinesaltle-5)

MY ROUTINE 塩チャージゼリー ソルティライチ味(https://www.myroutine.jp/product_protein/h01-myroutinesaltly-5)

【開発背景】

近年、平均気温の上昇や猛暑日数の増加に伴い、子どもから高齢者まで、暑さへの備えが幅広い世代で重要になっています。通勤・通学、外出、家事など、日常のさまざまな場面で汗をかく機会が増える中、水分補給に加えて、塩分やミネラル補給への意識も高まりつつあります。一方、「水を飲む」ことは意識しやすくても、それらを継続的に取り入れることは簡単ではありません。

マイルーティーンは、日々の暮らしの中で無理なく取り入れられる健やかな習慣を提案するブランドです。暑さが厳しくなる季節にも、おいしく手軽に対策を取り入れていただきたいという想いから、「塩チャージゼリー」を開発しました。飲むだけでなく”食べる”という選択肢を加えることで、暑い季節の塩分補給をより身近で、続けやすいものにしていきます。

【ブランドについて】

マイルーティーンは、日々の暮らしにおける健やかさをサポートし、より前向きで充実した毎日を応援するブランドです。美味しさにこだわったプロテインをはじめ、スープタイプのプロテインやアミノ酸EAAなど、生活に無理なく取り入れやすい商品を展開し、日常に寄り添う新しいウェルネス習慣を提案しています。

SNSやブランドサイトで情報を発信

■Instagram：https://www.instagram.com/myroutine_beauty_official/

■アカウント名：myroutine_beauty_official

■ブランドサイト：https://www.myroutine.jp