「リヴリー」と暮らす終末スローライフアプリ『LIVING with LIVLIES：もしもの世界』事前登録スタート！

ココネ株式会社

ココネ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：石渡 真維、以下「ココネ」）は、2026年4月7日（火）より、スマートフォン向けアプリ『LIVING with LIVLIES：もしもの世界』（以下『LIVING with LIVLIES』）の事前登録を開始したことをお知らせします。

■不思議な生き物リヴリーたちと共に暮らす終末スローライフ

本作は、『リヴリーアイランド』に登場する、不思議な生き物「リヴリー」をモチーフにしたゲームライクアプリです。

プレイヤーは錬金術で生み出したリヴリーのからだを借りて、終末世界を探索しながら暮らしを築いていきます。

いろいろなエリアを気ままに探索し、集めた素材で服や家具などのアイテムを錬成。思うがままにアバターやハウスを飾りつけ、ときにはモンスターとの命をかけたバトルなど、もしもの世界で自分好みの暮らし方をお楽しみいただけます。

■各ストアにて事前登録の受付開始！

2026年4月7日（火）より、App StoreおよびGoogle Playにて、『LIVING with LIVLIES』事前登録の受付を開始いたしました。

登録いただいた方には、配信開始とともにお知らせをお送りいたします。

【事前登録期間】

2026年4月7日（火）～ 正式配信までの期間（2026年5月・配信予定）

※期間は予告なく変更になる可能性があります。



【App Store】https://lwlivlies.go.link/3NeXU

【Google Play】https://lwlivlies.go.link/6CkMO



あわせて、『LIVING with LIVLIES』公式WEBサイト（ https://lwlivlies.livly.com/ ）では、本作における“終末リヴリー”の解説や、アプリの機能や遊び方の紹介、WEB版「リヴリー生成シミュレーター」など、最新情報や先行公開コンテンツをお届けしております。

終末世界での新しい暮らしの始まりを、ぜひ楽しみにお待ちください。

■公式情報

＜関連URL＞

【公式WEBサイト】https://lwlivlies.livly.com/

【公式X】 https://x.com/LwLIVLIES

【公式Instagram】 https://www.instagram.com/lwlivlies

【公式Youtube】https://www.youtube.com/@LwLIVLIES



＜アプリ概要＞

【iOS】

・推奨端末: 発売から3年以内の端末

・動作環境: iOS 15以降

【Android】

・推奨端末: 発売から3年以内の端末／動作メモリ(RAM) 4GB以上

・動作環境: Android 9.0以降

※快適にお楽しみいただくため、空き容量と4GB以上のメモリを備えた動作速度の速い端末でのプレイを推奨しています。

※一部端末には対応しない場合があります。

・ジャンル：終末スローライフ

・価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

・対応言語：日本語

［コピーライト表記］ (C) cocone

ココネ株式会社について

ココネ株式会社は、スマートフォン向けのアバター着せかえコミュニケーションアプリ『ポケコロ』シリーズや『リヴリーアイランド』『ピュア二スタ』などのサービスを提供するENSAPIAグループの中核となるコンテンツ企業です。ENSAPIAグループが全世界でお客様にお届けした、飾るためのアイテム＝デジタル資産は120万種300億個を超え、提供するデジタルワールドは大きく広がっています。アバター開発とコミュニティ運営、語学教育・教育事業の経験をもとに、利便性や機能性ではなく、わたしたちが得意とする「感性」をカタチにできるデジタルワールド、メタバース空間の構築を進めています。

＜会社概要＞

会社名：ココネ株式会社（URL：https://cocone.co.jp ）

設立：2008年9月

所在地：東京都世田谷区若林3-1-18

事業概要・ソーシャルエンターテイメントサービス、アプリ企画・開発・運営