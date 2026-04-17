『初音ミク』とタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」が5月1日（金）よりコラボ開催決定！
株式会社Bull Pulu（本社：東京都豊島区、代表取締役会長：加藤 二朗 代表取締役社長：忠岡 鴻謹）は、2026年5月1日(金)よりタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」各店舗にて、『初音ミク』とのコラボキャンペーンを開催いたします。
■コラボキャンペーン概要
『初音ミク』×「Bull Pulu」コラボキャンペーン
開催期間：2026年5月1日（金）～5月20日（水）
開催店舗：Bull Pulu各店舗
コラボ特設ページ：https://bullpulu.com/hatsunemiku/
施策内容：
・コラボメニューの販売
・オリジナルグッズの販売
・各購入特典キャンペーンの実施（コラボメニュー、グッズ）
・Xキャンペーン
■コラボメニュー
初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOをイメージした限定コラボメニューが登場！
さらにコラボメニューをご注文いただいた方に、「限定コースター(全6種/ランダム)」をプレゼント！
※一部店舗によっては、カステラメニューご提供がない店舗がございます。
（カステラ提供対象外店舗：アリオ西新井店）
■オリジナルグッズ
胡麻乃りおさん描き下ろし！
BullPuluの人気メニュー「タピオカ」を持ったコラボ限定イラストグッズも販売！
店頭ではコラボグッズを2,200円（税込）ご購入ごとに「限定イラストカード（全6種/ランダム）」も１枚プレゼント!
また、オンラインショップ（GKストア）でも5月1日（金）12時よりコラボグッズを販売いたします。
https://www.store-gk.com/
※オンラインショップは特典対象外となります。
■Xキャンペーン
『初音ミク』×「Bull Pulu」コラボ記念！ ＃ミクたちとタピろうXキャンペーン
誰でも参加OK！「BullPulu （＠bull_pulu）」の公式Xフォロー＆「＃ミクたちとタピろう」「＃初音ミク」をつけて、コラボにまつわる投稿をすると、店頭で展示している「装飾スタンディ（全1種）」を抽選で5名様にプレゼント！
対象期間：2026年5月1日（金）～5月20日（水）23:59
※投稿写真のご自身以外の写り込みにご配慮ください。
※ご応募は、日本国内にお住まいの方が対象となります。
※当選者の方にはDMにてご連絡をいたします（6月上旬目途）。
※住所不明等で当選者様への賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。
※賞品は店頭で展示しているものになるため、傷や汚れがある場合がございます。予めご了承ください。
※賞品にいかなる事情（紛失、消失、破損等）があっても、当社では一切の責任を負いかねます。
※賞品・抽選・当選に関するお問い合わせ等にはお答えできません。
※本キャンペーンについての連絡および賞品発送に関して、当社からご連絡をさせていただく場合がございます。
※当選した賞品を譲渡、交換、換金または転売する行為はご遠慮ください。
※上記の注意事項は、ご応募いただいた時点でご了承いただいたものとします。
■コラボキャンペーン注意事項
※画像‧写真は全てイメージです。
※各コラボの詳細、注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。
※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。
※本グッズは会期終了後、コラボ店舗以外でも販売する場合がございます。
■会社概要
【株式会社Bull Pulu】
代表者：代表取締役会長 加藤 二朗
代表取締役社長 忠岡 鴻謹
設立：2008年5月
本社：〒170-0003
東京都豊島区駒込1-29-8 仲尾ビル3階
資本金：3,000万円
事業内容：「Bull Pulu」の直営事業‧フランチャイズビジネス
URL： https://bullpulu.com/