『初音ミク』とタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」が5月1日（金）よりコラボ開催決定！

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株式会社Bull Pulu

株式会社Bull Pulu（本社：東京都豊島区、代表取締役会長：加藤 二朗　代表取締役社長：忠岡 鴻謹）は、2026年5月1日(金)よりタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」各店舗にて、『初音ミク』とのコラボキャンペーンを開催いたします。




■コラボキャンペーン概要


『初音ミク』×「Bull Pulu」コラボキャンペーン


開催期間：2026年5月1日（金）～5月20日（水）


開催店舗：Bull Pulu各店舗


コラボ特設ページ：https://bullpulu.com/hatsunemiku/



施策内容：


・コラボメニューの販売


・オリジナルグッズの販売


・各購入特典キャンペーンの実施（コラボメニュー、グッズ）


・Xキャンペーン




■コラボメニュー


初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOをイメージした限定コラボメニューが登場！


さらにコラボメニューをご注文いただいた方に、「限定コースター(全6種/ランダム)」をプレゼント！





※一部店舗によっては、カステラメニューご提供がない店舗がございます。


　（カステラ提供対象外店舗：アリオ西新井店）




■オリジナルグッズ


胡麻乃りおさん描き下ろし！


BullPuluの人気メニュー「タピオカ」を持ったコラボ限定イラストグッズも販売！


店頭ではコラボグッズを2,200円（税込）ご購入ごとに「限定イラストカード（全6種/ランダム）」も１枚プレゼント!



また、オンラインショップ（GKストア）でも5月1日（金）12時よりコラボグッズを販売いたします。


https://www.store-gk.com/


※オンラインショップは特典対象外となります。




■Xキャンペーン


『初音ミク』×「Bull Pulu」コラボ記念！ ＃ミクたちとタピろうXキャンペーン



誰でも参加OK！「BullPulu （＠bull_pulu）」の公式Xフォロー＆「＃ミクたちとタピろう」「＃初音ミク」をつけて、コラボにまつわる投稿をすると、店頭で展示している「装飾スタンディ（全1種）」を抽選で5名様にプレゼント！




対象期間：2026年5月1日（金）～5月20日（水）23:59



※投稿写真のご自身以外の写り込みにご配慮ください。


※ご応募は、日本国内にお住まいの方が対象となります。


※当選者の方にはDMにてご連絡をいたします（6月上旬目途）。


※住所不明等で当選者様への賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。


※賞品は店頭で展示しているものになるため、傷や汚れがある場合がございます。予めご了承ください。


※賞品にいかなる事情（紛失、消失、破損等）があっても、当社では一切の責任を負いかねます。


※賞品・抽選・当選に関するお問い合わせ等にはお答えできません。


※本キャンペーンについての連絡および賞品発送に関して、当社からご連絡をさせていただく場合がございます。


※当選した賞品を譲渡、交換、換金または転売する行為はご遠慮ください。


※上記の注意事項は、ご応募いただいた時点でご了承いただいたものとします。



■コラボキャンペーン注意事項


※画像‧写真は全てイメージです。


※各コラボの詳細、注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。


※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。


※本グッズは会期終了後、コラボ店舗以外でも販売する場合がございます。



■会社概要


【株式会社Bull Pulu】


代表者：代表取締役会長　加藤　二朗


代表取締役社長　忠岡　鴻謹


設立：2008年5月


本社：〒170-0003


東京都豊島区駒込1-29-8 仲尾ビル3階


資本金：3,000万円


事業内容：「Bull Pulu」の直営事業‧フランチャイズビジネス


URL： https://bullpulu.com/