『初音ミク』とタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」が5月1日（金）よりコラボ開催決定！

株式会社Bull Pulu

株式会社Bull Pulu（本社：東京都豊島区、代表取締役会長：加藤 二朗 代表取締役社長：忠岡 鴻謹）は、2026年5月1日(金)よりタピオカドリンクのお店「Bull Pulu」各店舗にて、『初音ミク』とのコラボキャンペーンを開催いたします。

■コラボキャンペーン概要

『初音ミク』×「Bull Pulu」コラボキャンペーン

開催期間：2026年5月1日（金）～5月20日（水）

開催店舗：Bull Pulu各店舗

コラボ特設ページ：https://bullpulu.com/hatsunemiku/

施策内容：

・コラボメニューの販売

・オリジナルグッズの販売

・各購入特典キャンペーンの実施（コラボメニュー、グッズ）

・Xキャンペーン

■コラボメニュー

初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITOをイメージした限定コラボメニューが登場！

さらにコラボメニューをご注文いただいた方に、「限定コースター(全6種/ランダム)」をプレゼント！

※一部店舗によっては、カステラメニューご提供がない店舗がございます。

（カステラ提供対象外店舗：アリオ西新井店）

■オリジナルグッズ

胡麻乃りおさん描き下ろし！

BullPuluの人気メニュー「タピオカ」を持ったコラボ限定イラストグッズも販売！

店頭ではコラボグッズを2,200円（税込）ご購入ごとに「限定イラストカード（全6種/ランダム）」も１枚プレゼント!

また、オンラインショップ（GKストア）でも5月1日（金）12時よりコラボグッズを販売いたします。

https://www.store-gk.com/

※オンラインショップは特典対象外となります。

■Xキャンペーン

『初音ミク』×「Bull Pulu」コラボ記念！ ＃ミクたちとタピろうXキャンペーン

誰でも参加OK！「BullPulu （＠bull_pulu）」の公式Xフォロー＆「＃ミクたちとタピろう」「＃初音ミク」をつけて、コラボにまつわる投稿をすると、店頭で展示している「装飾スタンディ（全1種）」を抽選で5名様にプレゼント！

対象期間：2026年5月1日（金）～5月20日（水）23:59

※投稿写真のご自身以外の写り込みにご配慮ください。

※ご応募は、日本国内にお住まいの方が対象となります。

※当選者の方にはDMにてご連絡をいたします（6月上旬目途）。

※住所不明等で当選者様への賞品をお届けできない場合は、当選を無効とさせていただく場合がございます。

※賞品は店頭で展示しているものになるため、傷や汚れがある場合がございます。予めご了承ください。

※賞品にいかなる事情（紛失、消失、破損等）があっても、当社では一切の責任を負いかねます。

※賞品・抽選・当選に関するお問い合わせ等にはお答えできません。

※本キャンペーンについての連絡および賞品発送に関して、当社からご連絡をさせていただく場合がございます。

※当選した賞品を譲渡、交換、換金または転売する行為はご遠慮ください。

※上記の注意事項は、ご応募いただいた時点でご了承いただいたものとします。

■コラボキャンペーン注意事項

※画像‧写真は全てイメージです。

※各コラボの詳細、注意事項、対象店舗はコラボHPをご確認ください。

※記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※本グッズは会期終了後、コラボ店舗以外でも販売する場合がございます。

■会社概要

【株式会社Bull Pulu】

代表者：代表取締役会長 加藤 二朗

代表取締役社長 忠岡 鴻謹

設立：2008年5月

本社：〒170-0003

東京都豊島区駒込1-29-8 仲尾ビル3階

資本金：3,000万円

事業内容：「Bull Pulu」の直営事業‧フランチャイズビジネス

URL： https://bullpulu.com/