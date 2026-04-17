【開催レポート】うなぎ処 鰻楽「うなぎtoワイン Vol.2」を開催鰻重や蒲焼だけではない、うなぎの新たな楽しみ方を提案

株式会社鰻楽

株式会社鰻楽（本社：宮崎県宮崎市、代表取締役社長：大森龍太郎）は、2026年3月27日、うなぎ処 鰻楽（宮崎県宮崎市）にて、イベント「うなぎtoワイン Vol.2」を開催いたしました。

本イベントは、うなぎをより自由に、より多彩に楽しんでいただくことを目的に実施したもので、うなぎを使ったメニューを中心とした全10品と、カリフォルニアワインまたはノンアルコールドリンクの飲み放題をご提供しました。

うなぎの新たな楽しみ方を提案するイベントとして開催

うなぎは、鰻重や蒲焼といった定番のメニューで親しまれてきました。

一方で今回の「うなぎtoワイン Vol.2」では、うなぎを和食の定番メニューにとどめず、前菜、軽食、洋風アレンジ、季節感のある一皿まで幅広く展開し、カリフォルニアワインとのペアリングとともに楽しんでいただくイベントとして実施しました。

当日は、うなぎを使ったメニューを中心とした全10品をビュッフェスタイルで提供しました。和の枠に閉じない多彩な提案を通じて、うなぎの新たな魅力を体験いただく機会となりました。

来場者からは、料理内容と体験価値の両面で好評の声

【当日提供メニュー】[表1: https://prtimes.jp/data/corp/112422/table/25_1_cc96f0805fb63c1be3f8bdd7dfb23308.jpg?v=202604170151 ]提供写真：Cave de Vin elevage（カーヴ・ド・ヴァン・エレヴァージュ）

参加者からは、以下のような声が寄せられました。

- 「料理はどれもおいしく、ワインとマッチしていた」- 「このお店で、この雰囲気でやるからこそ来る価値がある」- 「料理もしっかりしていて満足感があった」- 「次回も開催されるなら参加したい」

料理の味わいや組み合わせだけでなく、会場の雰囲気を含めた体験全体についても評価をいただき、うなぎの新しい楽しみ方を提案する場として、印象に残るイベントとなりました。

また、特に好評だったメニューとして、「うなぎの肝ペーストクラッカー」「新じゃがとアスパラの肝アヒージョ」が挙げられました。いずれも、従来の「うなぎ＝鰻重・蒲焼」というイメージから一歩外れた提案であり、うなぎの新たな魅力を感じていただけるメニューとして支持を集めました。

今後も、うなぎの多彩な楽しみ方を提案

今回のイベントを通じて、うなぎは鰻重や蒲焼だけでなく、サラダ、ピッツァ、アヒージョ、春巻き、ちらしなど、さまざまな形で楽しめる食材であることを改めて提案する機会となりました。

鰻楽では今後も、うなぎ本来のおいしさを大切にしながら、日常の食卓から特別な時間まで、より多様な楽しみ方を提案してまいります。

イベント概要

会社概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/112422/table/25_2_c7f48dc526a3b4a873534dab6ef3132e.jpg?v=202604170151 ]

株式会社鰻楽は、国産うなぎを中心とした商品の企画・販売を手がける企業として、養殖から販売までのネットワークを活かし、九州産うなぎの魅力を多くの方に届ける取り組みを行っています。

素材や製法にこだわり、ご家庭用から贈答用まで幅広い商品を展開しています。

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株式会社鰻楽 広報 E-mail：pr@manraku.net