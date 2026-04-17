フレグランスブランド「SAMOURAI (サムライ) 」が、アラン・ドロン主演映画「サムライ４Kレストア」公開記念コラボレーションを実施

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易(本社：東京都台東区、代表取締役社長：宮上光喜)が正規販売代理店として展開する香水ブランドの「SAMOURAI(サムライ)」は、ジャン＝ピエール・メルヴィル監督、アラン・ドロン主演による映画『サムライ４Kレストア』(2026年4月24日公開)とのコラボレーション企画を、2026年4月17日(金)より開始いたします。

本コラボレーションでは、「サムライ」のフレグランスと映画オフィシャルグッズがセットで当たるプレゼントキャンペーンや、対象店舗にて映画とのコラボビジュアルを使用したポスターやPOPの展開を行います。

映画「サムライ4Kレストア」の公開に合わせて、フレグランスブランド「サムライ」は、店頭・SNSの両面から、作品の魅力に触れていただける企画をお届けいたします。

【映画「サムライ４Kレストア」について】

ジャン＝ピエール・メルヴィル監督、アラン・ドロン主演による映画『サムライ』は、孤独な殺し屋ジェフ・コステロを描いた1967年の作品です。中折れ帽とトレンチコートをまとった主人公の姿は、公開から半世紀以上を経た今もなお色褪せることなく、後の多くの作品に影響を与え続けるフィルム・ノワールの金字塔として語り継がれています。

タイトル：『サムライ４Kレストア』

コピーライト：(C)1967 - Production Filmel - CICC - TCP / Editions Rene Chateau

公開表記：4月24日（金）角川シネマ有楽町、新宿ピカデリー、 Bunkamura ル・シネマ 渋谷宮下、新文芸坐ほか全国順次公開

HP：https://alfazbetmovie.com/samourai/(https://alfazbetmovie.com/samourai/)

【概要】企画１.：Instagramプレゼントキャンペーン

U.HEALTH＆BEAUTY公式Instagramにて、映画「サムライ4Kレストア」公開記念プレゼントキャンペーンを実施いたします。

応募いただいた方の中から抽選で10名様に、フレグランス商品と映画グッズをセットでプレゼントいたします。

応募期間

2026年4月17日(金)～5月6日(水)

応募方法

STEP 01）U.HEALTH&BEAUTY公式インスタグラムアカウント(@u.fragrance.beauty)をフォロー

STEP 02）該当投稿にいいね

STEP 03）欲しい賞をコメント

この投稿をストーリーズにシェアで当選率UP

※詳細は、キャンペーン投稿をご確認ください。

賞品

A賞 5名様

映画「サムライ４Kレストア」

オフィシャルTシャツ Lサイズ

＋

サムライ オードトワレ 100mL

B賞 5名様

映画「サムライ４Kレストア」

オフィシャルマグ”ショット”カップ

＋

サムライウーマン オードトワレ 40mL

企画２.：対象店舗でポスター・POPを展開

対象店舗にて、映画「サムライ４Kレストア」とのコラボレーションを記念したポスターおよびPOPを掲出いたします。

掲出期間

2026年4月17日(金)～2027年3月見込み

対象店舗

全国のバラエティショップ、GMS、ディスカウントストア、家電量販店など全国の香水取扱店

※一部店舗では実施していない場合がございます。

※掲出期間が変更となる場合がございます。

限定販促物

・映画『サムライ４Kレストア』コラボポスター

・映画『サムライ４Kレストア』コラボ店頭POP

キービジュアル店頭POP

【商品概要】サムライ オードトワレ

ジャスミン、ローズのさわやかで清潔感ある香りから、心地よい安定した香りを持続させながら、魅惑的な東洋の美しい香りになる、フレッシュ アロマテックノート。

30mL・50mL・100mL

サムライウーマン オードトワレ

ベルガモットやグリーンティー、カルダモンの爽やかな香りに、グレープフルーツやタンジェリンが重なり、ジャスミンやローズ、ピーチのやさしい香りへと変化する、フローラル フルーティーノート。

40mL

香りといえば、(株)ウエニ貿易

フレグランス、時計、ファッション雑貨等のブランドを取り扱う専門商社です。

海外ブランド品の輸入卸において幅広いシェアを持っています。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を

拡大。フレグランスでは「サムライ」「ジャガー」「グレ」の総代理店を務める一方、メーカーとして「アクア シャボン シリーズ」「ボトコラックス ブラック」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。