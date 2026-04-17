【gelato pique cafe(ジェラート ピケ カフェ)】カラフルなサングラスをかけたベアが主役のフェア“SUNNY SIDE BEAR” クレープ1種とフロート5種を発売〈4月24日(金)〉

株式会社マッシュホールディングス

株式会社マッシュフードラボ(代表取締役社長：金澤一広、本社：東京都千代田区)が運営するgelato pique cafe（ジェラート ピケ カフェ、以下ピケカフェ）はカラフルなサングラスをかけたベアが主役の期間限定フェア“SUNNY SIDE BEAR”を2026年4月24日(金)～5月28日(木)に開催いたします。

ピケカフェに、カラフルなサングラスをかけたベアと楽しむフェアメニュー“SUNNY SIDE BEAR”が登場。夏を待ちわびてプールサイドで日焼けを楽しんでいるティージェラートでできたベアの遊び心あふれるクレープとフロートがラインアップします。

マンゴーやパインなどのトロピカルフルーツに、ライムの爽やかな酸味やココナッツの香りを合わせた、フルーティーで軽やかな味わいのクレープと、カラフルでポップな見た目のフロートで、気分まで明るくなるスイーツタイムをお楽しみください。

・トロピカルフルーツクレープ

\1,340

ティージェラートでできたベアをのせた、遊び心あふれるトロピカルクレープ。ベアがかけているサングラスチョコは、カラフルな5色（赤・黄・緑・紫・青）からお好きなカラーをお選びいただけます。

クレープの中には、なめらかなホイップクリームとカスタードに加え、マンゴーとパインの果肉をたっぷりと。さらにライム果汁とトロピカルソース、ココナッツを忍ばせ、甘さの中に爽やかな酸味と南国らしい香りをプラスしました。

フルーティーな味わいと華やかな見た目を楽しめる、スペシャルなクレープです。

・カラフルソーダフロート

\890

カラフルな5種のソーダフロートが登場。カラーごとに異なるフレーバーシロップを合わせたソーダには、マンゴーとパインの果肉を加え、フルーティーで爽やかな味わいに仕上げました。シュワっと弾ける炭酸とジューシーな果肉の食感をお楽しみいただけます。

トップには、ティージェラートでできたカラフルなサングラスをかけたベアをトッピング。ソーダの色に合わせたポップなサングラス姿が可愛らしく、思わず写真を撮りたくなるような遊び心あふれる一杯です。ジェラートはほろ苦さとコクのある甘さが特徴で、そのまま味わうのはもちろん、ソーダに少しずつ溶かして混ぜながら味の変化を楽しむこともおすすめです。

見た目の楽しさとフルーティーな味わいを兼ね備えた、これからの季節にぴったりのソーダフロートです。

＜シロップフレーバー＞

赤：ピンクグレープフルーツ

黄：パッションフルーツ

緑：グリーンアップル

紫：グレープ

青：ブルーレモネード

※表記は全て税込み価格です。

※各店舗、各日数量限定となります。

■販売期間：2026年4月24日(金)～5月28日(木)

■販売店舗：全店



■販売店舗：

≪gelato pique cafe≫

・渋谷ヒカリエ店

・玉川高島屋S.C.店

・表参道ヒルズ店

・池袋サンシャインシティ店

・ルミネ立川店

・三井アウトレットパーク 幕張店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・佐野プレミアム・アウトレット

・神戸三田プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 大阪門真店

・松坂屋名古屋店

・mozoワンダーシティ店

・三井アウトレットパーク 北陸小矢部店

・金沢フォーラス店

・香林坊アトリオ店

・ソラリアプラザ店

・沖縄アウトレット あしびなー店

≪gelato pique cafe creperie≫

・アトレ恵比寿店

・御殿場プレミアム・アウトレット店

・三井アウトレットパーク 木更津店

・三井アウトレットパーク ジャズドリーム 長島店

・ルミネ池袋店

・三井アウトレットパーク 仙台港店

・酒々井プレミアム・アウトレット店

・土岐プレミアム・アウトレット店

・鳥栖プレミアム・アウトレット店

ジェラート ピケ カフェ

“大人のデザート”をコンセプトに、着心地にこだわったルームウェアを展開する「ジェラート ピケ」から誕生したカフェブランド。「コンフォートフード」をコンセプトに、お客様一人ひとりの健康と笑顔を一番大切にし、厳選された素材の料理と飲み物を、アイディアの詰まった心地よい空間のもとでお届けしています。

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株式会社マッシュフードラボ

ファッションやビューティーブランドを多数展開するマッシュグループにおいて、生きるよろこびに直結する食の分野でも、お客さまを笑顔にしたい。

そんな想いで、美味しさにフォーカスしながら、毎日カラダにいいものを取り入れる食習慣を提案。素材にこだわるのはもちろん、サービスや空間のトータルプロデュースで、さまざまな美味しい・楽しい・美しいをお届けしています。

https://www.mashfoodlab.com/