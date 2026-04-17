ゴールデンウィークは光が丘IMAで遊びつくそう！

株式会社新都市ライフホールディングス

光が丘IMA（運営：株式会社新都市ライフホールディングス）では、2026年5月4日(月・祝)～5月10日(日)まで、ご家族で楽しめるゴールデンウィーク特別企画「IMA de GW」を開催いたします。

期間中は、白地の鯉のぼりに自由にデザインができるワークショップや、施設公式キャラクター「IMAにゃん」とのグリーティングを実施。さらに、未来の光が丘IMAを企画する「HIKARI NO WA PROJECT」の一環として、描いたイラストがその場で缶バッジになる体験イベントも開催いたします 。 また、「母の日」に向けたギフトラッピング無料サービスも実施し、GWの締めくくりを華やかに彩ります。

ぜひこの機会に、ご家族・ご友人と一緒に光が丘IMAへお越しくださいませ。

■世界にひとつだけの鯉のぼりづくり ＆ IMAにゃんグリーティング

オリジナルの鯉のぼりを作って持ち帰れるワークショップです。IMAにゃんも遊びにやってきます。

実施期間：2026年5月4日(月・祝)～5月5日(火・祝)

実施時間：各日 11:00～17:00（最終受付 16:30）

※IMAにゃんグリーティング：11:00～ / 13:00～ / 15:00～

場所：1F 光の広場

参加費：1,000円（税込・現金払いのみ）

定員：各日先着150名様

※当日10:00より「光の広場」にて参加整理券を配布します。

■HIKARI NO WA PROJECT 第1弾「IMAジネーション 缶バッジメイキング」

光が丘IMAは、まもなく迎える開業40周年に向けて「HIKARI NO WA PROJECT」を始動します！

第一弾は、将来の夢や「未来の光が丘IMA」を自由に描いて、自分だけの缶バッジが作れるイベントです。

実施期間：2026年5月6日(水・振休)

実施時間：11:00～17:00（最終受付 16:30）

場所：1F 光の広場

参加費：無料

定員：先着150名様

※当日10:00より「光の広場」にて参加整理券を配布します。

■母の日ギフトラッピング 無料サービス

イマミセでのお買上げレシート提示で、ギフトを無料でラッピングいたします。

IMAにゃん柄のラッピングのご準備もございます。

実施期間：2026年5月7日(木)～5月10日(日)

実施時間：各日 11:00～19:00（最終受付 18:30）

場所：1F 光の広場

ご利用条件：レシート対象期間中のイマミセでのお買上げレシート2,000円（税込・合算可）以上のご提示。

※お一人様1回につき3個まで。

■「光が丘IMA」施設概要

名称：光が丘IMA

所在地：〒179-0072 東京都練馬区光が丘5丁目1-1

ホームページ：https://www.ima-hikarigaoka.jp/

主要エリア：イマミセ（中央館）：専門店街

光の広場：各種イベントのメイン会場となる1階の多目的スペース

運営：株式会社新都市ライフホールディングス

公式キャラクター：IMAにゃん

施設の特徴：練馬区光が丘に位置する大規模商業施設です。

「HIKARI NOWA PROJECT」などの地域連携や未来志向の企画を積極的に実施しています。

GWや母の日などのシーズンに合わせた体験型ワークショップやサービスが充実しています。

さらに具体的な店舗リストや詳細なフロアガイドが必要な場合は、公式サイト（ https://www.ima-hikarigaoka.jp/ ）を併せてご確認ください。

【 本件に関するお問い合わせ先 】

光が丘IMA PR事務局（委託先：株式会社 京王エージェンシー）

担当 / 杉本 TEL / 080-8820-7032（平日10:00～18:00）FAX / 03-3348-8060