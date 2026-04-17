【NEW RELEASE】音楽ユニット「もにゅそで」1年半ぶりのオリジナル最新シングル『ソラミミ』4月19日(日)配信開始！MVも同日12時公開決定！
もにゅそで新プロジェクト第4弾シングル『ソラミミ』4月19日(日)配信開始。“響きあう二重奏” ぜひチェック！
もにゅそでによる1年半ぶりのオリジナルシングル『ソラミミ』の発売が決定しました。
名曲カバープロジェクトの経験を経て、多くのリスナーに「歌い手」としての真価を証明したもにゅそで。満を持して放つニューシングルは、日常のふとした瞬間に生まれる感情の揺らぎと孤独、寂しさに寄り添う、2人のハーモニーが印象的な仕上がり。
カバープロジェクトを通じて、原曲への敬意を持って音楽と向き合ってきた彼女たち。その過程で得た学びのすべてが、今作に凝縮されていると感じていただけると思います。
もにゅそでの最新シングル『ソラミミ』は、4月19日(日)深夜0:00より、Apple Music、Spotify他、各音楽配信サービスより配信開始。
孤独な夜に聴こえる「ソラミミ」は、誰かと響き合う「共鳴」なのかもしれない。
そんな2人の二重奏を、ぜひチェックしてください。
『ソラミミ』を聴く :
https://linkco.re/qVrry9Se
タイトル：ソラミミ
リリース：2026年4月19日(日)0:00より
作詞：もにゅそで
作曲：Fuji
ミキシングエンジニア：Fuji
マスタリングエンジニア：Aibara Tomomi
＜MV公開決定＞
同日お昼12時より、もにゅそでYouTubeチャンネルにて
https://www.youtube.com/@monyusode
詩情的で美しい映像のMVにも、ぜひご期待ください！
MVは同日12時公開。もにゅそでYouTubeチャンネルにて！
＜ライブ開催決定！＞
2026年、東京・静岡・大阪の3都市ライブ『Next Door』開催決定！
＜日程＞
[表: https://prtimes.jp/data/corp/66982/table/136_1_1705183799bda89094e59f6cbe3b8740.jpg?v=202604170151 ]
チケット情報の詳細については、決まり次第、もにゅそで公式SNSなどから改めてお知らせいたします。
昨年に引き続き、今年もツアー開催です。会場でみなさんに会えることを楽しみにしています！
＜もにゅそでプロフィール＞
2020年12月結成。もにゅことミナミムラソデコによる2人組音楽ユニット “もにゅそで”。
SNSを中心に活動の幅を広げ、総フォロワー79万人超え。
テレビ番組やCM、大型イベント(関西コレクション等)への出演、TOKYO FMにて冠ラジオ番組のパーソナリティを務めるなど、多方面で活躍している。
2022、2023年には二度の全国ツアーを開催。
2024年には所属レーベルを挙げてZepp Nambaでの公演を行うなど、音楽活動にも精力的に取り組む。
2025年12月、結成5周年を迎えるタイミングで、様々なアーティストの名曲を再解釈するリミックスプロジェクト『10の扉-名曲をめぐる旅』 をスタート。
メロディ・ラップ・ハモリを融合させた “ハーモニック・メロラップ” という唯一無二のスタイルで、新たな世界を描きだしている。
公式SNS 総フォロワー数：78万超
▷もにゅそで公式HP
LushMusic：https://lush-music.jp/artist/monyusode/
▷公式SNSアカウント
TikTok：https://www.tiktok.com/@monyusode/
YouTube：https://www.youtube.com/@monyusode
X：https://twitter.com/monyusode/
Instagram：https://www.instagram.com/monyusode/
▷NyucoDecoオンラインストア（もにゅそでアパレルブランド）
https://nyucodeco.theshop.jp/