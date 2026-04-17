【NEW RELEASE】音楽ユニット「もにゅそで」1年半ぶりのオリジナル最新シングル『ソラミミ』4月19日(日)配信開始！MVも同日12時公開決定！

株式会社LUSHもにゅそで新プロジェクト第4弾シングル『ソラミミ』4月19日(日)配信開始。“響きあう二重奏” ぜひチェック！

もにゅそでによる1年半ぶりのオリジナルシングル『ソラミミ』の発売が決定しました。

名曲カバープロジェクトの経験を経て、多くのリスナーに「歌い手」としての真価を証明したもにゅそで。満を持して放つニューシングルは、日常のふとした瞬間に生まれる感情の揺らぎと孤独、寂しさに寄り添う、2人のハーモニーが印象的な仕上がり。

カバープロジェクトを通じて、原曲への敬意を持って音楽と向き合ってきた彼女たち。その過程で得た学びのすべてが、今作に凝縮されていると感じていただけると思います。

もにゅそでの最新シングル『ソラミミ』は、4月19日(日)深夜0:00より、Apple Music、Spotify他、各音楽配信サービスより配信開始。

孤独な夜に聴こえる「ソラミミ」は、誰かと響き合う「共鳴」なのかもしれない。

そんな2人の二重奏を、ぜひチェックしてください。

『ソラミミ』を聴く :https://linkco.re/qVrry9Se

タイトル：ソラミミ

リリース：2026年4月19日(日)0:00より

作詞：もにゅそで

作曲：Fuji

ミキシングエンジニア：Fuji

マスタリングエンジニア：Aibara Tomomi

＜MV公開決定＞

同日お昼12時より、もにゅそでYouTubeチャンネルにて

https://www.youtube.com/@monyusode

詩情的で美しい映像のMVにも、ぜひご期待ください！MVは同日12時公開。もにゅそでYouTubeチャンネルにて！

＜ライブ開催決定！＞

2026年、東京・静岡・大阪の3都市ライブ『Next Door』開催決定！

＜日程＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/66982/table/136_1_1705183799bda89094e59f6cbe3b8740.jpg?v=202604170151 ]

チケット情報の詳細については、決まり次第、もにゅそで公式SNSなどから改めてお知らせいたします。

昨年に引き続き、今年もツアー開催です。会場でみなさんに会えることを楽しみにしています！

＜もにゅそでプロフィール＞

2020年12月結成。もにゅことミナミムラソデコによる2人組音楽ユニット “もにゅそで”。

SNSを中心に活動の幅を広げ、総フォロワー79万人超え。

テレビ番組やCM、大型イベント(関西コレクション等)への出演、TOKYO FMにて冠ラジオ番組のパーソナリティを務めるなど、多方面で活躍している。

2022、2023年には二度の全国ツアーを開催。

2024年には所属レーベルを挙げてZepp Nambaでの公演を行うなど、音楽活動にも精力的に取り組む。

2025年12月、結成5周年を迎えるタイミングで、様々なアーティストの名曲を再解釈するリミックスプロジェクト『10の扉-名曲をめぐる旅』 をスタート。

メロディ・ラップ・ハモリを融合させた “ハーモニック・メロラップ” という唯一無二のスタイルで、新たな世界を描きだしている。

公式SNS 総フォロワー数：78万超

▷もにゅそで公式HP

LushMusic：https://lush-music.jp/artist/monyusode/

▷公式SNSアカウント

TikTok：https://www.tiktok.com/@monyusode/

YouTube：https://www.youtube.com/@monyusode

X：https://twitter.com/monyusode/

Instagram：https://www.instagram.com/monyusode/

▷NyucoDecoオンラインストア（もにゅそでアパレルブランド）

https://nyucodeco.theshop.jp/