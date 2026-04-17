ホロライブの新たな催事プロジェクトが始動！全国7都市を巡るポップアップ「hololive BASE on Tour! 2026 Duet Stage!」2026年5月より開催決定

株式会社サイバーエージェント アニメ＆IP事業本部

株式会社サイバーエージェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山内隆裕、東証プライム市場：証券コード4751）は、VTuber事務所「ホロライブプロダクション」の新たなポップアップイベント「hololive BASE on Tour! 2026 Duet Stage!」を2026年5月1日（金）より、全国7会場にて順次開催することを決定いたしました。

本イベントでは、音楽祭をテーマにした14名の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを販売。さらに、着ぐるみグリーティングやARフォト体験、『hololive OFFICIAL CARD GAME（ホロカ）』のあそびかた教室など、全国のファンが楽しめる企画が目白押しです。

各地域でしか手に入らない限定グッズも登場いたしますので、ぜひご注目ください。

■「hololive BASE on Tour! 2026 Duet Stage!」開催概要

特設ページ：http://estream-store.com/lp/hololivebase2026/

入場料 ：無料

開催期間 ：2026年5月1日（金） ～2026年9月13日（日）

開催情報 ：

【TOKYO BASE 西武渋谷店】

開催期間：2026年5月1日（金）～5月10日（日）

営業時間：10:00～19:00 ※最終日のみ18:00終了

【MIYAGI BASE イオンモール名取】

開催期間：2026年5月22日（金）～5月31日（日）

営業時間：10:00～19:00 ※最終日のみ18:00終了

【HOKKAIDO BASE イオンモール札幌苗穂】

開催期間：2026年6月12日（金）～6月21日（日）

営業時間：10:00～19:00 ※最終日のみ18:00終了

【AICHI BASE イオンモール岡崎】

開催期間：2026年7月3日（金）～7月12日（日）

営業時間：10:00～19:00 ※最終日のみ18:00終了

【KYOTO BASE イオンモールKYOTO】

開催期間：2026年7月24日（金）～8月2日（日）

営業時間：10:00～19:00 ※最終日のみ18:00終了

【FUKUOKA BASE イオンモール筑紫野】

開催期間：2026年8月7日（金）～8月16日（日）

営業時間：10:00～19:00 ※最終日のみ18:00終了

【CHIBA BASE イオンモール幕張新都心】

開催期間：2026年9月4日（金）～9月13日（日）

営業時間：10:00～19:00 ※最終日のみ18:00終了

※各会場、開催時間が施設の営業時間と異なりますのでご注意ください。

■イベント詳細

1．着ぐるみグリーティング

全会場で「フブラ」が登場！東京会場には「みこだにぇー」も参加予定です。

【開催日】

・東京会場：2026年5月9日（土）

・宮城会場：2026年5月30日（土）

・北海道会場：2026年6月20日（土）

・愛知会場：2026年7月11日（土）

・京都会場：2026年8月1日（土）

・福岡会場：2026年8月15日（土）

・千葉会場：2026年9月12日（土）

※グリーティングは全会場事前予約制（先着）となります。

※着ぐるみは会場ごとに変更となる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

※着ぐるみと並んでの、お客様個別での写真撮影はできません。

2．デジタルスタンプラリー

会場内のQRコード読み取りで限定デジタルスタンプを付与します。

・参加特典： スタンプ1個につき、描き下ろしイラスト使用のデジタル壁紙をプレゼント。

・全会場コンプリート特典： 7会場すべてのスタンプを集めた方に、キービジュアルを使用した「B2タペストリー」をプレゼント。

※コンプリート特典の引き換えは、本イベントの最終会場（千葉）にて実施します。

3．ARフォト

会場内に設置されたQRコードを読み取ると、描き下ろしメンバーと記念撮影ができる本イベント限定のARフォト体験をお楽しみいただけます。

4．ホロカあそびかた教室

トレーディングカードゲーム『hololive OFFICIAL CARD GAME』の遊び方をスタッフがレクチャー。

【開催日】

・東京会場：2026年5月10日（日）

・宮城会場：2026年5月30日（土）

・北海道会場：2026年6月21日（日）

・愛知会場：2026年7月11日（土）

・京都会場：2026年8月2日（日）

・福岡会場：2026年8月15日（土）

・千葉会場：2026年9月12日（土）

※会場ごとに内容が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※事前予約不要、入場無料になります。

※開催当日に整理券を配布します。ご参加希望の方は直接会場へお越しください。

※最新情報は、公式X（ https://x.com/hololiveBASE ）にてご確認ください。

■来場予約について

物販の開催初日および2日目、ならびにグリーティングは事前予約制となります。

予約サイトの注意事項をご確認のうえ、ご応募ください。

1．予約対象日

【物販：抽選予約】

・東京会場：2026年5月1日（金）・5月2日（土）

・宮城会場：2026年5月22日（金）・5月23日（土）

・北海道会場：2026年6月12日（金）・6月13日（土）

・愛知会場：2026年7月3日（金）・7月4日（土）

・京都会場：2026年7月24日（金）・7月25日（土）

・福岡会場：2026年8月7日（金）・8月8日（土）

・千葉会場：2026年9月4日（金）・9月5日（土）

【グリーティング：先着予約】

・東京会場：2026年5月9日（土）

・宮城会場：2026年5月30日（土）

・北海道会場：2026年6月20日（土）

・愛知会場：2026年7月11日（土）

・京都会場：2026年8月1日（土）

・福岡会場：2026年8月15日（土）

・千葉会場：2026年9月12日（土）

2．予約概要

【物販：1次予約抽選】

物販の1次予約は全会場共通の応募期間にて、受付・抽選を実施します。

・応募期間 ：2026年4月17日（金）12:00～4月20日（月）23:59

・当落発表 ：2026年4月21日（火）15:00

・予約サイト：https://livepocket.jp/t/rzgxr

【物販：2次予約抽選】

物販の2次予約は各会場ごとに応募期間が異なります。あらかじめご了承ください。

東京会場のみ、1次予約のみの実施となります。

〈東京会場〉

・2次予約はございません。ご来場希望の方は、1次予約をご利用ください。

〈宮城会場〉

・応募期間：2026年5月7日（木）12:00～5月10日（日）23:59

・当落発表 ：2026年5月11日（月）15:00

・予約サイト：https://livepocket.jp/e/ll3f-

〈北海道会場〉

・応募期間：2026年5月25日（月）12:00～6月1日（月）23:59

・当落発表 ：2026年6月2日（火）15:00

・予約サイト：https://livepocket.jp/e/gxu9e

〈愛知会場〉

・応募期間：2026年6月15日（月）12:00～6月21日（日）23:59

・当落発表 ：2026年6月22日（月）15:00

・予約サイト：https://livepocket.jp/e/gljn6

〈京都会場〉

・応募期間：2026年7月6日（月）12:00～7月12日（日）23:59

・当落発表 ：2026年7月13日（月）15:00

・予約サイト：https://livepocket.jp/e/jr3g-

〈福岡会場〉

・応募期間：2026年7月21日（火）12:00～7月26日（日）23:59

・当落発表 ：2026年7月27日（月）15:00

・予約サイト：https://livepocket.jp/e/k1sy4

〈千葉会場〉

・応募期間：2026年8月17日（月）12:00～8月23日（日）23:59

・当落発表 ：2026年8月24日（月）15:00

・予約サイト：https://livepocket.jp/e/kgl6x

※一部会場では、ご予約状況に応じてフリー入場となる場合がございます。

※全会場共通で、開催3日目以降はフリー入場を予定しておりますが、混雑状況に応じて一時入場規制を行う場合がございます。

※入場規制に関する最新情報は、公式X（ https://x.com/hololiveBASE ）にてご確認ください。

【グリーティング：先着予約】

着ぐるみグリーティングの事前予約は先着での受付となります。想定数量に達し次第受付終了となります。

〈東京会場〉

・予約開始：2026年4月24日（金）12:00～

・予約サイト：https://livepocket.jp/e/521ud

〈その他会場〉

・予約情報は、公式X（ https://x.com/hololiveBASE ）より後日発表いたします。

■グッズラインナップ

1．全会場共通商品

描き下ろしイラストを使用した、本イベント限定のオリジナルグッズが登場。音楽祭をテーマにした「Duet Stage!」ならではのアイテムを取り揃えております。

- アクリルスタンド（全14種）：1,980円（税込）サイズ：約W100×H180mm- CD風アクリルスタンド（全14種）：1,650円（税込）サイズ：プレートW85×Ｈ165mm、本体約W70×H80mm、台座φ65mm- 2層アクリルパネル（全7種）：4,400円（税込）サイズ：W210×H145mm- クリアファイル（全14種）：550円（税込）サイズ：A4サイズ- マウスパッド（全14種）：1,540円（税込）サイズ：約W216×H180mm- ギターピック風チャーム付き リボンキーホルダー（全14種）：1,980円（税込）サイズ：リボンW110×H25mm、ギターピック約W30×Ｈ35mm- ピンズ（全14種）：1,320円（税込）サイズ：φ35mm- 缶バッジ 等身ver. vol.1（ランダム全8種）：550円（税込）サイズ：φ57mm- 缶バッジ 等身ver. vol.2（ランダム全6種）：550円（税込）サイズ：φ57mm- 缶バッジ デフォルメver. vol.1（ランダム全8種）：550円（税込）サイズ：φ57mm- 缶バッジ デフォルメver. vol.2（ランダム全6種）：550円（税込）サイズ：φ57mm- アクリルキーホルダー vol.1（ランダム全8種）：880円（税込）サイズ：約W50×H75mm- アクリルキーホルダー vol.2（ランダム全6種）：880円（税込）サイズ：約W50×H75mm- チケット風クリアカード （ランダム全7種）：440円（税込）サイズ：W150×H70mm- 五線譜ノート（全1種）：880円（税込）サイズ：A5サイズ- ラジカセ風マルチポーチ（全1種）：3,850円（税込）サイズ：約W230×H135×D60mm- レッスンバッグ風推し活トートバッグ（全1種）：4,400円（税込）サイズ：約W400×H320×D50mm- 会場限定ショッパー（全1種）：880円（税込）サイズ：約W400×H320×D110mm- 会場限定チョコインサブレ（全1種）：1,900円（税込）サイズ：φ80×H19.8cm

2．地域限定商品

各会場でしか手に入らない、地域別の限定アイテムです。

- 地域限定ラメキーホルダー（全7種）：各1,540円（税込）サイズ：約W60×H60mm

・東京限定 ：白上フブキ&大神ミオ

・宮城限定 ：古石ビジュー&音乃瀬奏

・北海道限定：不知火フレア&姫森ルーナ

・愛知限定 ：フワワ・アビスガード&モココ・アビスガード

・京都限定 ：角巻わため&綺々羅々ヴィヴィ

・福岡限定 ：雪花ラミィ&博衣こより

・千葉限定 ：AZKi&ラプラス・ダークネス

3．受注販売商品

描き下ろしイラストの複製原画を、期間限定で受注販売いたします。会場では実物の展示を行います。

- 複製原画（全14種）：16,500円（税込）

【予約について】

・1次予約期間：5月1日（金）～6月21日（日）

・お届け時期：2026年8月中旬～順次発送予定

※2次予約も予定しております。

販売元 ：株式会社サイバーエージェント

著作権表記：(C) COVER

4．ノベルティ

会場にて商品をご購入いただいたお客様に、本イベント限定の特典をご用意しております。

【ご購入者様全員プレゼント】

・イベントロゴをあしらったビニールショッパー

会場にて商品をご購入いただいたすべての方に、1会計につき1枚差し上げます。

【3,300円（税込）以上ご購入の方へプレゼント】

・ランダムステッカー（全7種）

本イベントの描き下ろしイラストを使用した、オリジナルデザインの限定ステッカーを3,300円（税込）ご購入ごとに、ランダムで1枚プレゼントいたします。

※hololive SUPER EXPO 2026のABEMAブースにてお配りしたチケット風カードをお持ちいただくと、特典を追加でもう1枚プレゼント！

※ノベルティは会場ごとに数に限りがございます。無くなり次第、配布終了となります。あらかじめご了承ください。

◼︎注意事項

【ご購入制限について】

多くのお客様にお買い求めいただくため、本イベント描き下ろしグッズの購入制限を設けさせていただきます。

・ランダム商品：お一人様 1会計につき30点まで

・オープン商品：お一人様 1会計につき1種5点まで

※販売状況により、予告なく制限数を変更・解除する場合がございます。あらかじめご了承ください。

※最新の在庫情報は「hololive BASE on Tour! 2026 Duet Stage!」公式X（ https://x.com/hololiveBASE ）より発信いたします。

【決済方法について】

会場では以下の決済方法がご利用いただけます。

・現金

・クレジットカード

・交通系IC

・PayPay

・電子マネー（iD）

※会場の通信状況により、キャッシュレス決済がご利用いただけない場合がございます。

※決済方法は会場ごとに一部異なる場合がございます。詳細は各会場の案内をご確認ください。

【ご来場にあたっての注意】

深夜・早朝からの待機は、近隣住民の方や施設へのご迷惑となりますので固くお断りいたします。また、転売目的でのご購入は固くお断りいたします。商業施設での開催となりますので、コスプレでのご来場はご遠慮ください。

■参加タレント一覧（全14名）※順不同

白上フブキ、大神ミオ、古石ビジュー、音乃瀬奏、不知火フレア、姫森ルーナ、フワワ・アビスガード、モココ・アビスガード、角巻わため、綺々羅々ヴィヴィ、雪花ラミィ、博衣こより、AZKi、ラプラス・ダークネス

■サイバーエージェント 会社概要

社名 ：株式会社サイバーエージェント

所在地 ：東京都渋谷区宇田川町40番1号 Abema Towers

設立 ：1998年3月18日

資本金 ：7,440百万円（2024年9月末現在）

代表者 ：代表取締役 山内隆裕

事業内容 ：メディア&IP事業、インターネット広告事業、ゲーム事業、投資育成事業



■本リリースに関するお問い合わせ

株式会社サイバーエージェント 広報担当 田口

E-mail：support@caanime.com