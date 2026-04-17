今シーズンも待望の登場。LACOSTE for ADAM ET ROPE’の別注ポロシャツが予約開始！

株式会社ジュン

株式会社ジュン（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐々木進、以下「ジュン」）の運営する「ADAM ET ROPE’（アダム エ ロペ）」から、フランスを代表するブランド「LACOSTE（ラコステ）」との別注アイテムが登場。本商品は、2026年4月17日(金)にジュンの公式オンラインショッピングストア「J’aDoRe JUN ONLINE（ジャドール ジュン オンライン）」にて予約受付を開始し、5月7日(木)にADAM ET ROPE’全店舗およびJ’aDoRe JUN ONLINEにて発売します。

1933年に創立したフランスのプレミアムファッションスポーツブランド「LACOSTE」とADAM ET ROPE’の別注ポロシャツが登場。

昨年、大好評を博したオリジナルパターンのポロシャツをベースに、クラシックなムードを残しつつ、デイリーに取り入れやすい洗練されたデザインで別注いたしました。

着心地の良さを重視した程よくゆとりのあるシルエットに、フロントの3つボタン仕様を取り入れることで、女性らしく華奢な印象に仕上げています。

カラーはブラック、ボルドー、クリームの3色展開。

胸元のワニロゴパッチもボディと同色に統一し、ミニマルなワントーンに仕上げました。

フレンチシックなムードを纏いながら、カジュアルからきれいめまで幅広いスタイリングにマッチする一着です。

詳細を見る :https://www.junonline.jp/news/477731





LACOSTE for ADAM ET ROPE’

https://www.junonline.jp/news/477731

Exclusive Classic Polo

Price \19,800 tax in

ITEM No. EUM36690

Col.Cream,Wine,Black

Size.36

LACOSTE/ラコステ

プランスの伝説的テニスプレイヤーであり、優れた発明家でもある、ルネ・ラコステが1933年に設立したプレミアムファッションスポーツブランド。

トレンドマークであるワニは、ラコステの現役時代の粘り強いプレイスタイルから付いたニックネームが由来。

ブランドのアイコンでもあるポロシャツをはじめ、メンズ、ウィメンズ、フットウエア、レザーグッズなどトータルシルエットを取り揃えております。