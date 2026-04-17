描き下ろし『シルクドカスカベ』シリーズが４月17日(金)より、シネマパレード各店、オンラインストアにて発売開始！

株式会社双葉社

双葉社は、「クレヨンしんちゃん」の描き下ろし新シリーズ『シルクドカスカベ』グッズを、2026年4月17日（金）より発売いたします。しんちゃんとシロたちのとびきりキュートなサーカスが開演♪ 華やかでポップな衣装に身を包んだしんちゃんとシロが、思わず写真を撮りたくなるような愛らしいデザインで登場します。アクリルキーホルダーやポーチ、トートバッグなど、毎日をちょっと楽しく彩るアイテムをラインナップ。普段使いはもちろん、ちょっとしたお出かけにもぴったりです。さらに、税込1,000円以上ご購入の方には、特典としてアートコースターをプレゼント。この春は『シルクドカスカベ』の世界観をぜひお楽しみください。

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＜取扱店舗＞

●クレヨンしんちゃんシネマパレード 池袋

〒170-6002 東京都豊島区東池袋3-1-2 サンシャインシティ 専門店街アルパ２F

●クレヨンしんちゃんシネマパレード 博多

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉１丁目２－２２ キャナルシティオーパB１

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in MAGNET by SHIBUYA109

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-23-10 MAGNET by SHIBUYA109 ３F

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in ダイバーシティ東京プラザ

〒135-0064 東京都江東区青海1丁目1－10 ダイバーシティ東京 プラザ５F

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in 新千歳空港,

〒066-0012 北海道千歳市美々 新千歳空港国内線旅客ターミナルビル 連絡施設3階

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in 金沢フォーラス

〒920-0849 石川県金沢市堀川新町３-１ 金沢フォーラス５F

●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in イオンモール岡山

〒700-0907 岡山県岡山市北区下石井１丁目２－１ イオンモール岡山４F

●クレヨンしんちゃん シネマパレードオンラインストア

https://shinchan-cinema.com/

※営業時間などは各施設のHPなどをご覧ください

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