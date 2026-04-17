描き下ろし『シルクドカスカベ』シリーズが４月17日(金)より、シネマパレード各店、オンラインストアにて発売開始！

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株式会社双葉社


　双葉社は、「クレヨンしんちゃん」の描き下ろし新シリーズ『シルクドカスカベ』グッズを、2026年4月17日（金）より発売いたします。しんちゃんとシロたちのとびきりキュートなサーカスが開演♪　華やかでポップな衣装に身を包んだしんちゃんとシロが、思わず写真を撮りたくなるような愛らしいデザインで登場します。アクリルキーホルダーやポーチ、トートバッグなど、毎日をちょっと楽しく彩るアイテムをラインナップ。普段使いはもちろん、ちょっとしたお出かけにもぴったりです。さらに、税込1,000円以上ご購入の方には、特典としてアートコースターをプレゼント。この春は『シルクドカスカベ』の世界観をぜひお楽しみください。










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＜取扱店舗＞


●クレヨンしんちゃんシネマパレード 池袋


〒170-6002　東京都豊島区東池袋3-1-2　サンシャインシティ 専門店街アルパ２F


●クレヨンしんちゃんシネマパレード 博多


〒812-0018　福岡県福岡市博多区住吉１丁目２－２２　キャナルシティオーパB１


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in MAGNET by SHIBUYA109


〒150-0041　東京都渋谷区神南1-23-10　MAGNET by SHIBUYA109 ３F


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in ダイバーシティ東京プラザ


〒135-0064　東京都江東区青海1丁目1－10　ダイバーシティ東京 プラザ５F


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in 新千歳空港,


〒066-0012　北海道千歳市美々 新千歳空港国内線旅客ターミナルビル　連絡施設3階


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in 金沢フォーラス


〒920-0849　石川県金沢市堀川新町３-１　金沢フォーラス５F


●クレヨンしんちゃんシネマパレードツアー in イオンモール岡山


〒700-0907　岡山県岡山市北区下石井１丁目２－１　イオンモール岡山４F


●クレヨンしんちゃん　シネマパレードオンラインストア


https://shinchan-cinema.com/


※営業時間などは各施設のHPなどをご覧ください


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