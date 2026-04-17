HYDEが観光大使を務めるオーストリアで撮りおろした写真集第2弾『Jekyll and HYDE in Salzburg』（5/13（水）発売）、HMV6店舗でのパネル展のビジュアル解禁！

ぴあ株式会社『Jekyll and HYDE in Salzburg』

既報の通り、2024年1月より、オーストリア観光大使を務めるHYDEがオーストリア・ザルツブルクとインスブルックで撮りおろした写真集『Jekyll and HYDE in Salzburg』（ぴあ株式会社発行・発売）が5月13日（水）に発売され、同日より、全国6店舗のHMVで収録写真のパネル展が開催されます。本日、展示されるパネルのデザインを公開します。

6店舗共通で展示されるパネル。表紙パネルにはHYDE直筆サインを入れてプレゼント6店舗共通で展示されるパネル6店舗共通で展示されるパネル6店舗共通で展示されるパネル6店舗共通で展示されるパネル6店舗共通で展示されるパネル東京・HMV&BOOKS SHIBUYAと大阪・HMV&BOOKS NAMBAで追加展示されるパネル東京・HMV&BOOKS SHIBUYAと大阪・HMV&BOOKS NAMBAで追加展示されるパネル東京・HMV&BOOKS SHIBUYAと大阪・HMV&BOOKS NAMBAで追加展示されるパネル

HMV6店舗（北海道・HMV札幌ステラプレイス、宮城・HMV仙台 E BeanS、東京・HMV&BOOKS SHIBUYA、愛知・HMV栄、大阪・HMV&BOOKS NAMBA、福岡・HMV＆BOOKS HAKATA）にて発売日である5月13日（水）より開催されるパネル展では、その店舗で写真集を購入された方から抽選でHYDE直筆サイン入り表紙パネルを含む展示パネルが当たるプレゼント企画を実施いたします。ぜひお近くの店舗に足をお運びください。（HMVのイベント詳細ページhttps://www.hmv.co.jp/news/article/260323138/をご覧ください）。

『Jekyll and HYDE in Salzburg』は、昨年6月に発売、早々に重版が決定し話題を呼んだ『Jekyll and HYDE in Wien』の第2弾とも言える写真集。ザルツブルクの、中世の歴史を感じさせる街並みとHYDEとのコラボレーションにより、唯一無二の世界観を醸し出しています。

4月1日・神奈川ぴあアリーナMMで国内公演のファイナルを迎えたオーケストラツアー「HYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL」の締めくくりとして、日本人ロックアーティストとして初めてウィーンのオーケストラと共演する特別公演を5月25日(月)にウィーンで開催するHYDE。 この機会に、“対” をなす二つの写真集をどうぞ2冊合わせてお手元に。

なお、タワーレコード、HMV、楽天ブックス、ヴィレッジヴァンガード、HYDEのオフィシャルグッズを取り扱うVAMPROSE STOREでご予約の場合、ショップ別の特典付き。いずれも数に限りがありますのでお早めに。

■『Jekyll and HYDE in Salzburg』発売記念パネル展概要

HMVイベント詳細ページ https://www.hmv.co.jp/news/article/260323138/

HMV札幌ステラプレイス 5/13～5/19

HMV仙台 E BeanS 5/13～5/19

HMV&BOOKS SHIBUYA 5/13～5/22

HMV栄 5/13～5/19

HMV&BOOKS NAMBA 5/13～5/19

HMV＆BOOKS HAKATA 5/13～5/19

※本写真集ご購入1冊につき1枚〈パネルプレゼント抽選券〉をお渡しいたします。

※各店舗、開催期間が延長になる場合があります。

【商品概要】

『Jekyll and HYDE in Salzburg』

定価：7,326円(本体6,660円+税)

発売日：2026年5月13日(水) 仕様：A4ワイド 160P オールカラー/あじろ綴じ

販売場所：全国書店、ネット書店、CDショップ、VAMPROSE STORE ほか

＜ご予約＞

BOOKぴあ https://book.pia.co.jp/book/b10161020.html

タワーレコード https://tower.jp/item/7988241

HMV https://www.hmv.co.jp/product/detail/16731940

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18562218/

ヴィレッジヴァンガード https://villagevanguard.stores.jp/items/69af790a3cc7cf17ba0e6513

VAMPROSE STORE https://store.vamprose.com/product/2257

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4835650336 ほか