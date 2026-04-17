【ヒーローによる食支援第3弾】ドゲンジャーズ基金　　　　　　　　佐賀県鳥栖市で1,000世帯のひとり親家庭へ笑顔と食料を届ける

一般財団法人日本未来創造公益資本財団

一般財団法人日本未来創造公益資本財団（本社：福岡市西区、代表理事：丸尾好幸）は、ドゲンカルチャー実行委員会と共同で設立した「ドゲンジャーズ基金」の活動の一環として、食品宅配サービスを展開するオイシックス・ラ・大地株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：高島宏平）が事務局を務める、ひとり親家庭への食支援プラットフォーム「WeSupport Family」と連携し、ひとり親世帯等を対象とした3回目のフードパントリーを実施いたしました。 フードパントリーとは、経済的な困難などの理由により食料の確保が難しい個人や世帯に対し、食料を無償で提供する支援活動です。実施日には、事前に受け取りが決定している世帯のほか、ひとり親家庭等を支援するNPO法人などを通じて配布を行いました。



実施日時：2026年4月10日（金）、11日（土）、12日（日）

実施場所：佐賀県鳥栖市本鳥栖町537-1 フレスポ鳥栖



両社が連携して実施する取り組みとして、佐賀県鳥栖市の商業施設「フレスポ鳥栖」内において、第3回フードパントリーを実施しました。認定NPO法人「とす市民活動ネットワーク」を通じて、ひとり親家庭等、約1,000世帯に食料を配布しています。 また、12日の配布現場には、ドゲンジャーズのヒーロー「ヤマシロン」と「ユズユズ」が登場し、学生ボランティアとともに食材の仕分け作業をサポートしました。

支援団体へ食材を手渡し支援団体へ食材を手渡しフードパンドリーを実施した食材の一部支援の間も子どもたちと交流

当日は、本基金を活用し、1階ウエルカムコートにて「ドゲンジャーズと遊ぼう」を開催しました。 ジェスチャークイズやお絵描き伝言ゲーム、じゃんけん大会、「みんなで踊ろう♪ドゲン日和」などの企画により、会場は大いに盛り上がり、ヒーローとのふれあいを通じて多くの子どもたちが笑顔を見せました。あわせて、会場内で実施したドゲンジャーズ基金への募金活動においても、多くの皆さまから温かいご支援を賜りました。

今後の活動について

ステージで「ドゲンジャーズと遊ぼう」を開催学生ボランティアと一緒に募金活動を行いましたヤマシロンも募金活動をお手伝いユズユズも募金活動をお手伝い

この度、オイシックス・ラ・大地株式会社が運営する「WeSupport Family」の九州進出にあたり、ドゲンカルチャーおよびドゲンジャーズ基金の取り組みにご共感いただき、3度目となる連携が実現いたしました。

同社は、食品寄付を行うサポート企業ネットワークと管理・配送サービスを組み合わせた、食料配布における強力なプラットフォームを提供しています。

一方、ドゲンジャーズは、6年間にわたるテレビ番組の放送や九州各地でのイベント開催を通じて築いてきた、地域に根ざしたファンおよび子どもたちとのコミュニティを基盤としています。

両者が連携し、集まった食料をヒーローが配布することで、活動の認知をより広く社会に届けるとともに、一度の食料配布が子どもたちにとってより印象深い体験となることを期待しています。

ドゲンジャーズ基金は、今後もドゲンジャーズを通じて、地域社会への貢献と未来を担う子どもたちの笑顔のために、活動の幅をさらに広げてまいります。

一般財団日本未来創造公益資本財団について

寄付・助成の設計や審査、会計ガバナンスを担う資金分配機能を中核に、企業・行政・NPO・市民の皆さまと協働し、透明性と公平性を重視した枠組みで社会課題に取り組む公益団体です。全国各地のプロジェクトを伴走支援し、持続的なインパクト創出を目指して活動しています。

HP: https://jafpic.com/

「ドゲンジャーズ基金」とは

「ドゲンジャーズ基金」は、実在するヒーロー「ドゲンジャーズ」による持続可能な社会貢献を支えるため、2025年9月に設立された日本でも珍しいヒーローIPを活用した基金です。80社以上の企業やファンの賛同を基盤とし、寄付金は公募を通じてNPO等の地域団体へ助成されます。

最大の特徴は、資金援助に加え、助成先の現場へ直接ヒーローを派遣する点です。

長期入院やひとり親家庭など、ヒーローに会いに行けない子どもたちのもとへ自ら足を運び、「誰でも、誰かの、ヒーローになれる。」というメッセージと共に、地域へ笑顔と勇気を届ける新しい形の支援モデルを推進しています。

ＨＰ：https://jafpic.com/2025/09/06/dogengers_fund/

ドゲンジャーズ公式HP：https://dogengers.com/

ドゲンジャーズ運営会社（株式会社エムマーケットエージェンシー）：https://mmarketagency.jp/

オイシックス・ラ・大地株式会社について

「Oisix」「らでぃっしゅぼーや」「大地を守る会」の国内主要ブランドを通じ安心・安全に配慮した農産物、ミールキットなどの定期宅配サービスを提供しています。子会社の買い物難民向け移動スーパー「とくし丸」や、米国でヴィーガンミールキットを展開する「Purple Carrot」も含め、食のサブスクリクションモデルによる受注予測や、ふぞろい品の積極活用、家庭での食品廃棄ができるミールキットなどを通じ、畑から食卓まで、サプライチュエーン全体でフードロスゼロを目指しています。

ＨＰ：https://www.oisixradaichi.co.jp/

「WeSupport Family」とは

「WeSupport Family」とは、オイシックス・ラ・大地が運営しており、困窮するひとり親家庭を支援するプラットフォームです。サポート企業から提供いただいた食材や物資を、ニーズとマッチングした上で、支援団体を介して毎月ご家庭にお届けしています。サポート企業には下記のようなメリットがあり、83社（2025年6月末時点）が賛同しています。

・季節商品の残りや外装破損であっても、賞味期限内であれば受入可能なため食品ロス削減につながる

・納品先が1か所なので、物流コストと手間を削減できる

・支援団体との調整は「WeSpport」事務局が行うためやり取りなどは不要

HP：https://wesupport.jp/