「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」 4月28日　新発売／関西限定

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、「みんなに、おいしく、おもしろく」をコンセプトに展開している「きのこの山」が50周年を迎えたことを記念し、懐かしさを感じられる駄菓子屋さんのきなこ棒をイメージした特別フレーバー「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」を、2026年4月28日から関西限定にて発売します。

商品について

きなこ棒風味のチョコレートとサクサクのクラッカーを合わせました。駄菓子屋さんのきなこ棒のような、どこか懐かしく、香ばしくて素朴でほっとする、やさしい甘さの「きのこの山」です。









「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」（64g）

価格：オープンプライス

パッケージへのこだわり

表面は、関西ゆかりのモチーフをふんだんにあしらいにぎやかな街並みを演出し、どこか懐かしく温かみある昭和レトロなデザインにしました。裏面には思わず会話が弾む「関西あるある」をご用意しました。限定フレーバーと「関西あるある」が、楽しいコミュニケーションのひとときを演出します。

当社の大阪工場で開発された、大阪生まれの「きのこの山」50周年感謝商品をエリア限定で発売することで、地域から愛されるブランドを目指します。

バーチャル大阪駅 4.uとコラボが実現！ 「きのこの山」発売50年を記念し、バーチャルとリアルの大阪駅でイベントを開催！

当社は、西日本旅客鉄道株式会社(代表取締役社長：倉坂 昇治)、株式会社JR西日本コミュニケーションズ(代表取締役社長：伊藤 義彦)と連携し、JR西日本グループの運営するメタバース空間「バーチャル大阪駅 4.u（フォーユー）」にてコラボレーション企画を実施します。

コラボ企画概要

① 期間限定！明治「きのこの山」を手に持てるギミックやコラボポスターが登場

実施期間：2026年3月18日（水）～5月27日（水）

アプリ「REALITY」をダウンロードし「バーチャル大阪駅 4.u」にアクセスすることで体験可能。

② 発売満50年記念！「未来の明治『きのこの山』プレゼン動画」放映

2026年3月18日（水）～4月5日（日）に、夢のある自由な発想で、Vライバーの皆さまに未来の

「きのこの山」を語っていただく企画を実施しました。

選ばれた作品を4月29日（水）開催のサンプリングイベントにて放映します。

③ 昭和満100年の節目となる4月29日（水・祝）に明治「きのこの山」配布イベントを開催！

開催日時：2026年4月29日（水）10:00～18:00

開催場所：大阪駅アトリウム広場

条件達成で、「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」1個を配布。

※配布はお一人様につき、おひとつまでです。また、数には限りがありますので予めご了承ください。

10時/11時/12時/13時/14時/15時/16時/17時の各回先着・数量限定での配布を予定しています。

※商品の配布には条件があります。当日モニターにて放映されている映像を撮影し、SNS（X・

Instagram・Facebook・TikTok・weiboのいずれか）に投稿いただくことで、配布条件達成となります。

4/28、29心斎橋PARCO B2F「TANK酒場/喫茶」にてサンプリング実施！

昭和満100年の節目となる「昭和の日」に合わせて、心斎橋PARCO B2F「TANK酒場/喫茶」にて昭和レトロをテーマにしたDJイベントを開催します。昭和歌謡が流れる懐かしい雰囲気の中、4月28日（火）、29日（水）の2日間、ご来場のお客さまにサンプリングを実施します。昭和の懐かしさと「きのこの山」の新しいおいしさを、ぜひ会場でお楽しみください。

企画概要

①サンプリングイベント

開催日時：2026年4月28日（火）、29日（水）11:00～23:00

1会計につき「関西限定きのこの山駄菓子屋さんのきなこ棒風味」１個を配布

※無くなり次第、終了となります。

②DJイベント ネオンアワー昭和の日スペシャル （入場無料）

開催日時：2026年4月29日（水）18:00～22:00

開催場所：心斎橋PARCO B2F「TANK酒場/喫茶」

TANK酒場/喫茶 │ 心斎橋PARCO-パルコ-