グローバル炭化珪素エピタキシャル成長装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】
炭化珪素エピタキシャル成長装置世界総市場規模
炭化珪素エピタキシャル成長装置とは、炭化珪素（SiC）基板の上に高品質なSiCエピタキシャル膜を形成するための専用装置です。高温下で原料ガスを反応させ、結晶欠陥や不純物を抑えながら、厚さや濃度を精密に制御した半導体層を成長させます。主にパワー半導体や車載電装、産業機器向けデバイスの製造に用いられ、高耐圧・低損失・高温動作を支える重要な装置です。
図. 炭化珪素エピタキシャル成長装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347222/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347222/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル炭化珪素エピタキシャル成長装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の869百万米ドルから2032年には1223百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル炭化珪素エピタキシャル成長装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、電気自動車（EV）需要の拡大
電気自動車の普及拡大は、SiCパワーデバイスの主要需要を押し上げており、より高効率な車載インバータや急速充電向けの採用が進んでいます。SiCは高効率・高耐圧という特長から航続距離や充電性能の向上に寄与するため、これらのデバイス向けウエハー供給を支える炭化珪素エピタキシャル成長装置の需要も拡大しやすいです。
2、省エネルギー化・高効率化の加速
電力損失の低減や高温動作への対応が求められる中で、SiCはシリコンより高い電圧・高温環境に耐えやすく、電力変換効率の改善に有利です。この特性は電力インフラ、電源装置、各種パワーエレクトロニクスで重視されるため、高品質なエピ層を形成する炭化珪素エピタキシャル成長装置の市場を下支えします。
3、高品質SiC基板・エピ膜への要求上昇
SiCデバイスの性能を最大化するには、高品質なSiCウエハーとエピタキシャル層が必要であり、材料品質が最終製品の歩留まりと信頼性を左右します。そのため、量産で安定した結晶成長を実現する炭化珪素エピタキシャル成長装置は、SiCサプライチェーン全体のボトルネック解消という観点からも重要な市場ドライバーになります。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギーと蓄電システムの普及
炭化珪素エピタキシャル成長装置には、太陽光発電、蓄電池、系統連系インバータ向けの市場拡大という機会があります。SiCは電力変換効率の向上や損失低減に優れており、再生可能エネルギー設備やエネルギー貯蔵システムの高性能化に適しています。クリーンエネルギーの導入が進むほど、高品質なSiCエピタキシャル膜を形成できる装置の重要性も増します。
2、AIデータセンターと高密度電源の需要増加
炭化珪素エピタキシャル成長装置は、AIデータセンター向け電源や高出力電力変換分野でも成長機会があります。近年は、サーバー電源や電力供給インフラにおいて、高効率・高電力密度・省スペースが強く求められており、SiCの採用領域が広がっています。こうした高負荷環境に対応するデバイス供給が増えるほど、エピ層品質を左右する装置需要も拡大します。
炭化珪素エピタキシャル成長装置とは、炭化珪素（SiC）基板の上に高品質なSiCエピタキシャル膜を形成するための専用装置です。高温下で原料ガスを反応させ、結晶欠陥や不純物を抑えながら、厚さや濃度を精密に制御した半導体層を成長させます。主にパワー半導体や車載電装、産業機器向けデバイスの製造に用いられ、高耐圧・低損失・高温動作を支える重要な装置です。
図. 炭化珪素エピタキシャル成長装置の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347222/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347222/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバル炭化珪素エピタキシャル成長装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の869百万米ドルから2032年には1223百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは5.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバル炭化珪素エピタキシャル成長装置市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、電気自動車（EV）需要の拡大
電気自動車の普及拡大は、SiCパワーデバイスの主要需要を押し上げており、より高効率な車載インバータや急速充電向けの採用が進んでいます。SiCは高効率・高耐圧という特長から航続距離や充電性能の向上に寄与するため、これらのデバイス向けウエハー供給を支える炭化珪素エピタキシャル成長装置の需要も拡大しやすいです。
2、省エネルギー化・高効率化の加速
電力損失の低減や高温動作への対応が求められる中で、SiCはシリコンより高い電圧・高温環境に耐えやすく、電力変換効率の改善に有利です。この特性は電力インフラ、電源装置、各種パワーエレクトロニクスで重視されるため、高品質なエピ層を形成する炭化珪素エピタキシャル成長装置の市場を下支えします。
3、高品質SiC基板・エピ膜への要求上昇
SiCデバイスの性能を最大化するには、高品質なSiCウエハーとエピタキシャル層が必要であり、材料品質が最終製品の歩留まりと信頼性を左右します。そのため、量産で安定した結晶成長を実現する炭化珪素エピタキシャル成長装置は、SiCサプライチェーン全体のボトルネック解消という観点からも重要な市場ドライバーになります。
今後の発展チャンス
1、再生可能エネルギーと蓄電システムの普及
炭化珪素エピタキシャル成長装置には、太陽光発電、蓄電池、系統連系インバータ向けの市場拡大という機会があります。SiCは電力変換効率の向上や損失低減に優れており、再生可能エネルギー設備やエネルギー貯蔵システムの高性能化に適しています。クリーンエネルギーの導入が進むほど、高品質なSiCエピタキシャル膜を形成できる装置の重要性も増します。
2、AIデータセンターと高密度電源の需要増加
炭化珪素エピタキシャル成長装置は、AIデータセンター向け電源や高出力電力変換分野でも成長機会があります。近年は、サーバー電源や電力供給インフラにおいて、高効率・高電力密度・省スペースが強く求められており、SiCの採用領域が広がっています。こうした高負荷環境に対応するデバイス供給が増えるほど、エピ層品質を左右する装置需要も拡大します。