オープンファイバーレーザー切断機業界の将来予測と投資判断：データに基づくシナリオ分析
オープンファイバーレーザー切断機世界総市場規模
オープンファイバーレーザー切断機は、ファイバーレーザーを光源として金属材料などを高精度に切断する設備で、筐体が開放型または半開放型の構造を採用している点が特徴です。加工エリアへのアクセス性が高く、段取りや材料交換を効率化しやすいため、試作、小ロット生産、保守性を重視する現場で活用されます。オープンファイバーレーザー切断機は、薄板から中板まで安定した切断品質を実現しやすく、比較的省エネルギーで高速加工に対応できる装置です。
図. オープンファイバーレーザー切断機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347225/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347225/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルオープンファイバーレーザー切断機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の1170百万米ドルから2032年には1742百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルオープンファイバーレーザー切断機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、自動化需要の拡大
オープンファイバーレーザー切断機の市場を押し上げる最大の要因は、製造現場で自動化・省人化のニーズが高まっていることです。ファイバーレーザー市場は、製造業における自動化の進展を背景に拡大しており、レーザー加工市場全体でも同様の流れが確認されています。オープンファイバーレーザー切断機は、こうした生産性重視の投資対象として導入が進みやすいです。
2、高速・高精度加工への需要
オープンファイバーレーザー切断機は、金属材料を高速かつ高精度に切断しやすく、薄板から厚板まで幅広い加工ニーズに対応しやすい点が需要を支えます。主要メーカーも、ファイバーレーザーの高い加工速度、精度、仕上がり品質を強みとして訴求しており、複雑形状部品や高品質切断への要求増加が市場を後押ししています。
3、材料投入・排出のしやすさによる段取り短縮
オープンファイバーレーザー切断機は、開放型の作業面により材料の出し入れがしやすく、段取り時間の短縮につながりやすいです。交換テーブルを備えた構成では、切断中に別テーブルへ材料を載せ替えられるため、待機時間を抑えて連続生産しやすくなります。これが小ロット多品種や高回転生産の現場での導入を促進します。
今後の発展チャンス
1、インダストリー4.0とスマートファクトリーの進展
オープンファイバーレーザー切断機の今後の主要な発展機会として、インダストリー4.0やスマートファクトリー化の加速が挙げられます。製造現場ではIoTやデータ連携を活用した自動化・最適化が進んでおり、レーザー加工設備もネットワーク統合型へ移行しています。オープンファイバーレーザー切断機は柔軟な構造を持つため、既存生産ラインへの統合やデジタル制御との親和性が高く、今後の導入拡大が期待されます。
オープンファイバーレーザー切断機は、ファイバーレーザーを光源として金属材料などを高精度に切断する設備で、筐体が開放型または半開放型の構造を採用している点が特徴です。加工エリアへのアクセス性が高く、段取りや材料交換を効率化しやすいため、試作、小ロット生産、保守性を重視する現場で活用されます。オープンファイバーレーザー切断機は、薄板から中板まで安定した切断品質を実現しやすく、比較的省エネルギーで高速加工に対応できる装置です。
図. オープンファイバーレーザー切断機の製品画像
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347225/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347225/images/bodyimage2】
Global Reports調査チームの最新レポート「グローバルオープンファイバーレーザー切断機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」によると、2026年の1170百万米ドルから2032年には1742百万米ドルに成長し、2026年から2032年の間にCAGRは6.9%になると予測されています。
上記の図表／データは、Global Reportsの最新レポート「グローバルオープンファイバーレーザー切断機市場規模、主要企業シェア、ランキング分析レポート【2026年版】」から引用されています。
市場の成長ドライバー
1、自動化需要の拡大
オープンファイバーレーザー切断機の市場を押し上げる最大の要因は、製造現場で自動化・省人化のニーズが高まっていることです。ファイバーレーザー市場は、製造業における自動化の進展を背景に拡大しており、レーザー加工市場全体でも同様の流れが確認されています。オープンファイバーレーザー切断機は、こうした生産性重視の投資対象として導入が進みやすいです。
2、高速・高精度加工への需要
オープンファイバーレーザー切断機は、金属材料を高速かつ高精度に切断しやすく、薄板から厚板まで幅広い加工ニーズに対応しやすい点が需要を支えます。主要メーカーも、ファイバーレーザーの高い加工速度、精度、仕上がり品質を強みとして訴求しており、複雑形状部品や高品質切断への要求増加が市場を後押ししています。
3、材料投入・排出のしやすさによる段取り短縮
オープンファイバーレーザー切断機は、開放型の作業面により材料の出し入れがしやすく、段取り時間の短縮につながりやすいです。交換テーブルを備えた構成では、切断中に別テーブルへ材料を載せ替えられるため、待機時間を抑えて連続生産しやすくなります。これが小ロット多品種や高回転生産の現場での導入を促進します。
今後の発展チャンス
1、インダストリー4.0とスマートファクトリーの進展
オープンファイバーレーザー切断機の今後の主要な発展機会として、インダストリー4.0やスマートファクトリー化の加速が挙げられます。製造現場ではIoTやデータ連携を活用した自動化・最適化が進んでおり、レーザー加工設備もネットワーク統合型へ移行しています。オープンファイバーレーザー切断機は柔軟な構造を持つため、既存生産ラインへの統合やデジタル制御との親和性が高く、今後の導入拡大が期待されます。