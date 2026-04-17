地下輸送トラック市場、2031年までに17.35億米ドルへ！CAGR7.8%で急成長、資源・インフラ需要が牽引

地下輸送トラック市場、2031年までに17.35億米ドルへ！CAGR7.8%で急成長、資源・インフラ需要が牽引