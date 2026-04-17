地下輸送トラック市場、2031年までに17.35億米ドルへ！CAGR7.8%で急成長、資源・インフラ需要が牽引
地下輸送トラックとは、鉱山や地下トンネル環境において、鉱石、鉱廃土、建設資材などを安全かつ効率的に搬送するために設計された特殊な大型車両を指す。これらのトラックは、通常のダンプトラックとは異なり、地下の狭い通路、低天井の空間、曲がりくねった坑道など特殊な環境での運行を前提としており、低重心・短いホイールベース、堅牢なシャーシ、高トルクエンジンおよび高耐久性構造を備えることで、重荷重と過酷な条件下でも安定して鉱物や資材を運べる能力を持つ。積載能力、荷台の仕様、荷降ろし機構などは用途に合わせ多様化しており、鉱石搬送、廃棄物処理、建設資材の地下運搬など、多様な用途に対応可能である。地下鉱業やインフラ掘削、トンネル建設、水路建設、地下インフラ整備などにおいて、こうしたトラック群は“見えざる生命線”として、作業効率、安全性、生産性の向上に直結する重要なインフラ機器である。
市場拡大の波に乗る地下輸送トラック
LP Information調査チームの最新レポートである「世界地下輸送トラック市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/596558/underground-mining-transport-vehicle）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.8%で、2031年までにグローバル地下輸送トラック市場規模は17.35億米ドルに達すると予測されている。こうした拡大の背景には、資源価格の上昇、鉱物原料需要の高まり、都市化・インフラ整備の加速、ならびにエネルギー／資源安全保障への関心の高まりがある。また、鉱山業のみならずトンネル掘削、地下インフラ整備、地下建設などの用途が拡大しており、地下輸送トラックの需要は鉱業にとどまらず多用途化の兆しを見せている。さらに、持続可能性や安全性への関心の高まり、そして労働力確保の難しさから、より堅牢で高効率、安全性を備えた地下輸送トラックへの投資意欲が強まっており、これが市場拡大のもうひとつの強い後押しとなっている。
図. 地下輸送トラック世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347216/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347216/images/bodyimage2】
図. 世界の地下輸送トラック市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
地域とリーダー企業による多様な競争と展開
LP Informationのトップ企業研究センターによると、地下輸送トラックの世界的な主要製造業者には、Sandvik AB、Epiroc、Caterpillar、Beijing Anchises Technologies Co., Ltd.、 FAMBITION、Bell Equipment、Yantai Xingye Machinery Co., Ltd.、Shandong DERUI MINING Machinery Co., Ltd.、BELAZ、TUOXING HEAVY MACHINERYなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約66.0%の市場シェアを持っていた。それぞれ強みと戦略の異なるポジションをとっており、地域や用途によって走り分けている。
アジア太平洋および新興国地域では、資源開発とインフラ建設の増加に伴い、中国企業や地場メーカーがコスト競争力と地域密着性を武器にシェアを伸ばしている。一方、欧州、北米、オーストラリアなど成熟市場では、Sandvik や Epiroc のような高信頼性・高品質な機器を提供する企業が、坑道の安全性、作業効率、耐久性を重視する鉱山会社やトンネル建設事業者からの支持を得ている。特に Caterpillar は、従来型ディーゼルトラックに加え、電動化・モジュラー設計を取り入れた次世代プラットフォームを明示しており、北米および豪州などでの脱炭素・効率化ニーズに応える製品展開を進めている。こうした二極化した市場構造の中で、コスト重視の国・地域では価格競争力、成熟国では性能と信頼性、それぞれが求められる価値を提供する企業が台頭している。
市場拡大の波に乗る地下輸送トラック
LP Information調査チームの最新レポートである「世界地下輸送トラック市場の成長予測2025～2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/596558/underground-mining-transport-vehicle）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.8%で、2031年までにグローバル地下輸送トラック市場規模は17.35億米ドルに達すると予測されている。こうした拡大の背景には、資源価格の上昇、鉱物原料需要の高まり、都市化・インフラ整備の加速、ならびにエネルギー／資源安全保障への関心の高まりがある。また、鉱山業のみならずトンネル掘削、地下インフラ整備、地下建設などの用途が拡大しており、地下輸送トラックの需要は鉱業にとどまらず多用途化の兆しを見せている。さらに、持続可能性や安全性への関心の高まり、そして労働力確保の難しさから、より堅牢で高効率、安全性を備えた地下輸送トラックへの投資意欲が強まっており、これが市場拡大のもうひとつの強い後押しとなっている。
図. 地下輸送トラック世界総市場規模
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図. 世界の地下輸送トラック市場におけるトップ12企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
地域とリーダー企業による多様な競争と展開
LP Informationのトップ企業研究センターによると、地下輸送トラックの世界的な主要製造業者には、Sandvik AB、Epiroc、Caterpillar、Beijing Anchises Technologies Co., Ltd.、 FAMBITION、Bell Equipment、Yantai Xingye Machinery Co., Ltd.、Shandong DERUI MINING Machinery Co., Ltd.、BELAZ、TUOXING HEAVY MACHINERYなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約66.0%の市場シェアを持っていた。それぞれ強みと戦略の異なるポジションをとっており、地域や用途によって走り分けている。
アジア太平洋および新興国地域では、資源開発とインフラ建設の増加に伴い、中国企業や地場メーカーがコスト競争力と地域密着性を武器にシェアを伸ばしている。一方、欧州、北米、オーストラリアなど成熟市場では、Sandvik や Epiroc のような高信頼性・高品質な機器を提供する企業が、坑道の安全性、作業効率、耐久性を重視する鉱山会社やトンネル建設事業者からの支持を得ている。特に Caterpillar は、従来型ディーゼルトラックに加え、電動化・モジュラー設計を取り入れた次世代プラットフォームを明示しており、北米および豪州などでの脱炭素・効率化ニーズに応える製品展開を進めている。こうした二極化した市場構造の中で、コスト重視の国・地域では価格競争力、成熟国では性能と信頼性、それぞれが求められる価値を提供する企業が台頭している。