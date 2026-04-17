コマニーのソフトボール部が地域学童クラブへ打撃用ティーネットを寄贈。～自社の工場の残材や培った加工・溶接技術を活用した地域貢献活動を実施～

コマニーのソフトボール部が地域学童クラブへ打撃用ティーネットを寄贈。～自社の工場の残材や培った加工・溶接技術を活用した地域貢献活動を実施～