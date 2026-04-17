コマニーのソフトボール部が地域学童クラブへ打撃用ティーネットを寄贈。～自社の工場の残材や培った加工・溶接技術を活用した地域貢献活動を実施～
間仕切りで新たな価値を創造する間づくりカンパニーのコマニー株式会社（本社：石川県小松市、代表取締役社長執行役員：塚本健太）は、当社従業員が所属するソフトボール部による地域貢献活動として、自社で加工・溶接・塗装を行った打撃用ティーネット3枚を、地域の学童クラブへ寄贈します。
当社ソフトボール部は、全国大会において県代表として出場経験を有する社会人チームであり、日頃から地域の子どもたちを対象としたスポーツ指導や交流活動を行っています。これらの活動を通じ、学童クラブに所属するチームにおいて、打撃練習に必要な用具を十分に整備することが難しいという状況があることを把握しました。
こうした背景を受け、同ソフトボール部では、地域の子どもたちのスポーツ活動環境の充実に寄与することを目的に、社内で発生する残材を活用し、当社の業務で培った加工や溶接の技術、塗装も自社にて行い、打撃用ティーネットを3枚製作しました。完成した3枚のティーネットは、各地域の学童クラブへ寄贈します。
なお、寄贈にあたっては、下記の日時・場所にて寄贈式を実施予定です。当日は、ティーネットの網を取り付ける作業を子どもたちと一緒に行い、用具を大切に扱う意識の醸成を図ります。
コマニー株式会社は、今後も地域社会との連携を重視し、事業活動および社員の自主的な取り組みを通じて、社会貢献活動の推進に努めてまいります。
■寄贈式日時・寄贈先・会場
(1)4/22 (水)18:30～
川北町学童野球クラブ 川北町簡易グラウンド（石川県能美郡川北町かがり火ロード）
(2)4/25 (土)15:00 ～
清明ブルーサンダース 清明小学校グラウンド（福井県福井市下荒井町13-248）
(3)5/2 (土)13:00 ～
今江学童野球クラブ 今江小学校グラウンド（石川県小松市今江町6-167）
※写真は寄贈する打撃用ティーネット（写真左）とコマニーソフトボール部（写真右）
※ティーネットは撮影用にネットを取り付けました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347103/images/bodyimage1】
配信元企業：コマニー株式会社
当社ソフトボール部は、全国大会において県代表として出場経験を有する社会人チームであり、日頃から地域の子どもたちを対象としたスポーツ指導や交流活動を行っています。これらの活動を通じ、学童クラブに所属するチームにおいて、打撃練習に必要な用具を十分に整備することが難しいという状況があることを把握しました。
こうした背景を受け、同ソフトボール部では、地域の子どもたちのスポーツ活動環境の充実に寄与することを目的に、社内で発生する残材を活用し、当社の業務で培った加工や溶接の技術、塗装も自社にて行い、打撃用ティーネットを3枚製作しました。完成した3枚のティーネットは、各地域の学童クラブへ寄贈します。
なお、寄贈にあたっては、下記の日時・場所にて寄贈式を実施予定です。当日は、ティーネットの網を取り付ける作業を子どもたちと一緒に行い、用具を大切に扱う意識の醸成を図ります。
コマニー株式会社は、今後も地域社会との連携を重視し、事業活動および社員の自主的な取り組みを通じて、社会貢献活動の推進に努めてまいります。
■寄贈式日時・寄贈先・会場
(1)4/22 (水)18:30～
川北町学童野球クラブ 川北町簡易グラウンド（石川県能美郡川北町かがり火ロード）
(2)4/25 (土)15:00 ～
清明ブルーサンダース 清明小学校グラウンド（福井県福井市下荒井町13-248）
(3)5/2 (土)13:00 ～
今江学童野球クラブ 今江小学校グラウンド（石川県小松市今江町6-167）
※写真は寄贈する打撃用ティーネット（写真左）とコマニーソフトボール部（写真右）
※ティーネットは撮影用にネットを取り付けました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347103/images/bodyimage1】
配信元企業：コマニー株式会社
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