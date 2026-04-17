回転炉用ギアボックスの世界市場2026年、グローバル市場規模（機械式駆動、油圧式駆動）・分析レポートを発表
2026年4月17日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「回転炉用ギアボックスの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、回転炉用ギアボックスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の回転炉用ギアボックス市場に関する包括的な分析を行ったものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多角的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は569百万ドルとされ、2031年には704百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は3.1%であり、比較的安定した成長が見込まれています。
本製品は回転キルンなどの大型設備の回転を駆動するための伝達装置であり、高トルクや高負荷に耐える設計が求められます。高強度材料と精密加工された内部ギアにより、高速かつ安定した運転が可能となり、大型設備の中核部品として重要な役割を果たしています。
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企業分析では、ABB、Sew Eurodrive、Shanthi Gears、SIEMENS、JSC EZTM、Geartec AG、FLENDER、MAAG Gear、Genie、BCSA GEARなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から比較され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。
耐久性、伝達効率、信頼性が重要な競争要因であり、各企業は設計最適化や技術革新を通じて市場での優位性を確立しています。また、メンテナンス性や長寿命化も重要な差別化要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域ではセメントや冶金産業の拡大により需要が増加しており、市場成長の中心となっています。一方、欧州や北米では高品質機器への需要や既存設備の更新が市場を支えています。
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製品別では、機械式駆動と油圧式駆動に分類され、それぞれの特性や用途に応じた需要が分析されています。
用途別ではセメント、フェロニッケル、冶金、その他の分野に分けられ、特にセメント産業における需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を進めることが可能となります。
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市場動向では、成長要因としてインフラ投資の拡大や産業設備需要の増加が挙げられています。一方で、設備コストやメンテナンス負担が課題として指摘されています。
また、効率向上や耐久性強化に向けた技術革新は市場拡大の重要な機会とされています。競争環境は五つの力の分析により評価され、市場参入障壁や供給者の影響などが検討されています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「回転炉用ギアボックスの世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、回転炉用ギアボックスのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
本レポートは、世界の回転炉用ギアボックス市場に関する包括的な分析を行ったものであり、市場規模、成長動向、競争環境、用途別需要、地域別特性などを多角的に評価しています。
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市場概要では、2024年の市場規模は569百万ドルとされ、2031年には704百万ドルに拡大すると予測されています。年平均成長率は3.1%であり、比較的安定した成長が見込まれています。
本製品は回転キルンなどの大型設備の回転を駆動するための伝達装置であり、高トルクや高負荷に耐える設計が求められます。高強度材料と精密加工された内部ギアにより、高速かつ安定した運転が可能となり、大型設備の中核部品として重要な役割を果たしています。
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企業分析では、ABB、Sew Eurodrive、Shanthi Gears、SIEMENS、JSC EZTM、Geartec AG、FLENDER、MAAG Gear、Genie、BCSA GEARなどの主要企業が取り上げられています。
これらの企業は販売数量、売上高、価格、利益率、製品ポートフォリオ、地域展開などの観点から比較され、市場における競争力や位置づけが明確に示されています。
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競争環境の分析では、主要メーカー間の市場シェアや売上動向を比較し、競争構造が詳細に検討されています。
耐久性、伝達効率、信頼性が重要な競争要因であり、各企業は設計最適化や技術革新を通じて市場での優位性を確立しています。また、メンテナンス性や長寿命化も重要な差別化要素となっています。
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地域別分析では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東およびアフリカの各地域における市場動向が示されています。特にアジア太平洋地域ではセメントや冶金産業の拡大により需要が増加しており、市場成長の中心となっています。一方、欧州や北米では高品質機器への需要や既存設備の更新が市場を支えています。
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製品別では、機械式駆動と油圧式駆動に分類され、それぞれの特性や用途に応じた需要が分析されています。
用途別ではセメント、フェロニッケル、冶金、その他の分野に分けられ、特にセメント産業における需要が市場拡大を牽引しています。
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市場予測では、製品別および用途別に2026年から2031年までの成長見通しが示されており、各セグメントの需要動向が定量的に分析されています。
これにより、企業は将来的な市場機会を把握し、戦略的な事業展開を進めることが可能となります。
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市場動向では、成長要因としてインフラ投資の拡大や産業設備需要の増加が挙げられています。一方で、設備コストやメンテナンス負担が課題として指摘されています。
また、効率向上や耐久性強化に向けた技術革新は市場拡大の重要な機会とされています。競争環境は五つの力の分析により評価され、市場参入障壁や供給者の影響などが検討されています。
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サプライチェーンの分析では、主要原材料や供給業者、産業構造が整理されており、製造から販売までの流れが明確に示されています。これにより、コスト構造や供給リスクへの理解が深まります。