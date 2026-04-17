【大学は年内入試が主流に】高校教員向けオンライン勉強会「現役大学生が語る年内入試のリアル ～合格する生徒は何が違うのか～」を4月25日(土)に開催。東北大・慶應大SFC生が語ります。

【大学は年内入試が主流に】高校教員向けオンライン勉強会「現役大学生が語る年内入試のリアル ～合格する生徒は何が違うのか～」を4月25日(土)に開催。東北大・慶應大SFC生が語ります。