【大学は年内入試が主流に】高校教員向けオンライン勉強会「現役大学生が語る年内入試のリアル ～合格する生徒は何が違うのか～」を4月25日(土)に開催。東北大・慶應大SFC生が語ります。
株式会社城南進学研究社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長CEO：千島克哉）は、株式会社オーナー（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：佐々木敦斗）と共同で、2026年4月25日（土）、高校教員を対象としたオンライン勉強会「現役大学生が語る年内入試のリアル ～合格する生徒は何が違うのか～」を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346838/images/bodyimage1】
■拡大する「年内入試」、現場で増す指導負担
近年、総合型選抜・学校推薦型選抜といった「年内入試」は拡大を続けており、私立大学では入学者の半数以上を占めるケースも見られます。これに伴い、高校現場では、探究学習の指導や志望理由書の添削、面接対策など、従来の一般選抜とは異なる対応が求められています。
・決まった教材・カリキュラムがなく、学年や先生によって指導にばらつきがある。
・添削や模擬面接を丁寧にやってあげたいのに、時間がなかなか取れない。
・添削の業務負担が一部の先生に偏っている。
・入試制度や生徒ニーズの変化に、指導体制が追いついていない。
といった課題も顕在化しており、教員の負担は増加傾向にあります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346838/images/bodyimage2】
■合格者が語る「具体案に基づいたメソッド」とは
こうした背景を受け、本勉強会では、東北大学および慶應義塾大学SFCに年内入試で合格した現役大学生2名が登壇。受験当時の具体的な取り組みをもとに、「合格する生徒に共通する思考・行動」を解き明かします。合格者自身の視点から語られる「具体的なプロセス」を通じて、現場ですぐに活用できる指導のヒントを提供します。
■オンライン勉強会概要
● テーマ：現役大学生が語る年内入試のリアル ～合格する生徒は何が違うのか～
● 日時：2026年4月25日（土）11:00～12:20
● 対象：高校教員、教育委員会関係者
● 形式：オンライン（Zoom）
● 参加費：無料
プログラム
第一部（11:00～12:00）パネルディスカッション
● なぜ年内入試を選んだのか
● 具体的な対策スケジュールや取り組み
● 指導を受ける立場から見た「効果的なサポート」
● 質疑応答
第二部（12:00～12:20）
教育支援ツールの紹介（希望者向け）
● Webアプリ版「推薦ラボ」のご案内（株式会社城南進学研究社）
● 探究百科GATEWAYワークブックのご案内（株式会社オーナー）
■登壇者
● 東北大学 教育学部 在籍学生
● 慶應義塾大学 総合政策学部（SFC）在籍学生
■申込方法
以下フォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/hZEVyKCFt2tFaZHT9
※申込者には自動返信にてZoom参加URLを案内
※締切：2026年4月24日（金）17:00
■お問い合わせ
問合せ：MAIL k-solution@johnan.co.jp（学校教育ソリューション事業部）
HP https://edu-biz.johnan.jp/
【株式会社オーナー概要】
●所在地：宮城県仙台市青葉区北目町1番18 ピースビル北目町 7階
●代表者：代表取締役社長 佐々木敦斗
●URL：https://ownerjapan.co.jp/
●事業内容：
学ぶ力を伸ばすオンライン学習サービス
高校生向け総合型選抜対策サービス
教育機関向け地域探究教材開発サービス
【株式会社城南進学研究社概要】
●所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-2
●代表者：代表取締役社長CEO 千島克哉
●URL：https://www.johnan.co.jp/
●事業内容：株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「城南予備校オンライン」「城南推薦塾」などの大学受験教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
配信元企業：株式会社城南進学研究社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346838/images/bodyimage1】
■拡大する「年内入試」、現場で増す指導負担
近年、総合型選抜・学校推薦型選抜といった「年内入試」は拡大を続けており、私立大学では入学者の半数以上を占めるケースも見られます。これに伴い、高校現場では、探究学習の指導や志望理由書の添削、面接対策など、従来の一般選抜とは異なる対応が求められています。
・決まった教材・カリキュラムがなく、学年や先生によって指導にばらつきがある。
・添削や模擬面接を丁寧にやってあげたいのに、時間がなかなか取れない。
・添削の業務負担が一部の先生に偏っている。
・入試制度や生徒ニーズの変化に、指導体制が追いついていない。
といった課題も顕在化しており、教員の負担は増加傾向にあります。
■合格者が語る「具体案に基づいたメソッド」とは
こうした背景を受け、本勉強会では、東北大学および慶應義塾大学SFCに年内入試で合格した現役大学生2名が登壇。受験当時の具体的な取り組みをもとに、「合格する生徒に共通する思考・行動」を解き明かします。合格者自身の視点から語られる「具体的なプロセス」を通じて、現場ですぐに活用できる指導のヒントを提供します。
■オンライン勉強会概要
● テーマ：現役大学生が語る年内入試のリアル ～合格する生徒は何が違うのか～
● 日時：2026年4月25日（土）11:00～12:20
● 対象：高校教員、教育委員会関係者
● 形式：オンライン（Zoom）
● 参加費：無料
プログラム
第一部（11:00～12:00）パネルディスカッション
● なぜ年内入試を選んだのか
● 具体的な対策スケジュールや取り組み
● 指導を受ける立場から見た「効果的なサポート」
● 質疑応答
第二部（12:00～12:20）
教育支援ツールの紹介（希望者向け）
● Webアプリ版「推薦ラボ」のご案内（株式会社城南進学研究社）
● 探究百科GATEWAYワークブックのご案内（株式会社オーナー）
■登壇者
● 東北大学 教育学部 在籍学生
● 慶應義塾大学 総合政策学部（SFC）在籍学生
■申込方法
以下フォームよりお申し込みください。
https://forms.gle/hZEVyKCFt2tFaZHT9
※申込者には自動返信にてZoom参加URLを案内
※締切：2026年4月24日（金）17:00
■お問い合わせ
問合せ：MAIL k-solution@johnan.co.jp（学校教育ソリューション事業部）
HP https://edu-biz.johnan.jp/
【株式会社オーナー概要】
●所在地：宮城県仙台市青葉区北目町1番18 ピースビル北目町 7階
●代表者：代表取締役社長 佐々木敦斗
●URL：https://ownerjapan.co.jp/
●事業内容：
学ぶ力を伸ばすオンライン学習サービス
高校生向け総合型選抜対策サービス
教育機関向け地域探究教材開発サービス
【株式会社城南進学研究社概要】
●所在地：神奈川県川崎市川崎区駅前本町22-2
●代表者：代表取締役社長CEO 千島克哉
●URL：https://www.johnan.co.jp/
●事業内容：株式会社城南進学研究社は、総合教育ソリューション企業として「城南コベッツ」などの個別指導教育事業、「城南予備校オンライン」「城南推薦塾」などの大学受験教育事業、「デキタス」などのデジタル教育事業、「Kubotaのうけん」「りんご塾」などの乳幼児・児童教育事業を軸に、英語教育事業、スポーツ事業等を運営し、「城南進研グループ」を形成。全国の子どもに“学び”を届ける「みんなにまなびをプロジェクト」も推進しており、オンライン教材を活用して学習機会を広く提供することで、教育格差の解消も目指しています。
配信元企業：株式会社城南進学研究社
プレスリリース詳細へ