人気イラストレーター「らいらっく」日本全国のコンビニエンスストアを中心とするマルチコピー機内の「インクルーズプリント」にてコンテンツプリント第1弾が販売開始！
株式会社インクルーズ（東京都渋谷区、代表取締役社長 山粼 健司）は、4月17日（金）より、日本全国のコンビニエンスストア店内のマルチコピー機を中心に、気軽にプリントできる「インクルーズプリント by eプリントサービス」にて、人気イラストレーター「らいらっく」のコンテンツプリント第1弾が販売開始したことをご報告させていただきます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347128/images/bodyimage1】
人気イラストレーター「らいらっく」のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約58,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾は選べる全8種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「らいらっく」
販売方法：選択式(全8種)
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/4/17(金)～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/pfeasy
■らいらっく
【X】https://x.com/pfeasy
(C)Lilac
■本リリースに関するお問い合わせ
株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347128/images/bodyimage1】
人気イラストレーター「らいらっく」のコンテンツプリントが、日本全国のコンビニエンスストアを中心とした約58,000店舗のマルチコピー機で一斉に販売開始！
第1弾は選べる全8種のラインナップとなっております。ぜひ「インクルーズプリント by eプリントサービス」をお楽しみください！
■インクルーズプリント「らいらっく」
販売方法：選択式(全8種)
販売価格：写真L判 300円、写真2L判 500円
※全て消費税を含む
【販売期間】2026/4/17(金)～
【詳細はこちら】
https://entame.e-printservice.net/content_detail/pfeasy
■らいらっく
【X】https://x.com/pfeasy
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株式会社インクルーズ
広報担当 井上 華奈
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
e-mail press_inc@increws.co.jp
■株式会社インクルーズ概要
社名 株式会社インクルーズ
HP http://www.increws.co.jp/
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-10 北参道ヒルズ1F
TEL：03-6447-2157 FAX：03-6447-2158
代表取締役社長 山粼 健司
事業内容：コンテンツデザイン事業、グッズデザイン事業、ゲームデザイン事業、キャラクター事業
＊記載されている会社名及び商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。
配信元企業：株式会社インクルーズ
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